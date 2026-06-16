Κρήτη: Ελεύθερος ο παππούς που κατηγορείται για τον θανατηφόρα έκθεση του εγγονού του

Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 45χρονος παππούς του βρέφους που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).

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