Κρήτη: Ελεύθερος ο παππούς που κατηγορείται για τον θανατηφόρα έκθεση του εγγονού του
Με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ελεύθερος ο παππούς ο οποίος κατηγορείται για τη θανατηφόρα έκθεση του λίγων μηνών εγγονού του στο Ηράκλειο.
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Ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκε, μετά την απολογία του, ο 45χρονος παππούς του βρέφους που έχασε τη ζωή του πριν από λίγες ημέρες στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
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