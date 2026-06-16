Κλήρωση Τζόκερ 16/6/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 1.900.000 ευρώ

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου 2026, η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.900.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η κλήρωση είναι: 44, 13, 7, 21, 2 και Τζόκερ ο αριθμός 11 .

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.