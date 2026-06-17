Ουκρανία: Συντριβή μαχητικού Su-24 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι
Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους
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- Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su
- 24 συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία.
- Οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.
- Η περιοχή της συντριβής βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.
- Τα αίτια και οι συνθήκες της συντριβής διερευνώνται από τις ουκρανικές αρχές.
- Το Su
- 24 είναι γνωστό ως φορέας πυραύλων cruise Storm Shadow.
Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, σύμφωνα ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.
Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.
Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.
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