Ουκρανία: Συντριβή μαχητικού Su-24 στην περιφέρεια Χμελνίτσκι – Νεκροί οι δύο πιλότοι

Snapshot Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su

24 συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι στη δυτική Ουκρανία.

Οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Η περιοχή της συντριβής βρίσκεται περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

Τα αίτια και οι συνθήκες της συντριβής διερευνώνται από τις ουκρανικές αρχές.

Το Su

24 είναι γνωστό ως φορέας πυραύλων cruise Storm Shadow. Snapshot powered by AI

Ένα ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος Su-24 συνετρίβη την Τρίτη στη δυτική Ουκρανία, παρασύροντας στον θάνατο τους δύο πιλότους, σύμφωνα ανακοίνωση της ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Το μαχητικό συνετρίβη στην περιφέρεια Χμελνίτσκι, η οποία απέχει περίπου 160 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Μολδαβία.

The Armed Forces of Ukraine reported the crash of a Su-24 military aircraft - a carrier of Storm Shadow cruise missiles - in the Khmelnytskyi region and the death of two pilots. pic.twitter.com/OexHiDdmZ3

— S p r i n t e r (@SprinterPress) June 16, 2026



Τα αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, αναφέρει η ανακοίνωση.