Συναγερμός για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
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Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 47χρονου από την περιοχή του Ζωγράφου το πρωί της Κυριακής (14/6).
Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»
Στις 14 Ιουνίου 2026, στις 07:00, εξαφανίστηκε ο Λεβέντης Νικόλαος, 47 ετών, από την περιοχή της Ζωγράφου στην Αθήνα.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα, στις 16/6/2026 για την εξαφάνισή του και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Λεβέντης Νικόλαος έχει ύψος 1.82 μ., είναι αδύνατος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπεζ μακρυμάνικη μπλούζα και φόρμα παντελόνι.
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