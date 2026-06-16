Συναγερμός στη Μεταμόρφωση για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας – Χριστίνας

Snapshot Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας

Χριστίνας από τη Μεταμόρφωση, η οποία χάθηκε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε για την εξαφάνιση στις 16 Ιουνίου και δημοσιοποίησε τα στοιχεία της κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της λόγω κινδύνου για τη ζωή της.

Η Γαβριέλα

Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και μάτια, ύψος 1,70 μέτρα, και φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα την ημέρα της εξαφάνισης.

Φέρει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό, το αριστερό χέρι και το δεξί πόδι.

Οποιοσδήποτε έχει πληροφορίες καλείται να επικοινωνήσει με την Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000, το Χαμόγελο του Παιδιού ή τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στην αρμόδιες Αρχές για την εξαφάνιση της 16χρονης Γαβριέλας- Χριστίνας από την περιοχή της Μεταμόρφωσης, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν τη Δευτέρα (15/6).

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του το Χαμόγελο του Παιδιού, ο οργανισμός ενημερώθηκε για την εξαφάνιση της ανήλικης σήμερα (16/6) και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Γαβριέλα- Χριστίνα έχει καστανά μαλλιά και καστανά μάτια, ύψος 1.70 και κανονικό βάρος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο σορτσάκι, σαγιονάρες και γκρι μπλούζα. Έχει προσωρινά τατουάζ στο λαιμό , στο αριστερό χέρι και στον δεξί πόδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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