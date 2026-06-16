Χανιά: Φωτιά δίπλα σε σχολείο - Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιουνίου στα Χανιά και συγκεκριμένα στην περιοχή των Κουνουπιδιανών, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο κοντά στο γυμνάσιο της περιοχής.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με έξι οχήματα και 13 πυροσβέστες να φτάνουν γρήγορα στο σημείο προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις φλόγες πριν αυτές επεκταθούν σε γειτονικές εκτάσεις.

Σύμφωνα με το neakriti.gr η φωτιά περιορίστηκε και τέθηκε υπό έλεγχο χωρίς να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς ο κίνδυνος ήταν ορατός λόγω του οικοπέδου που βρισκόταν δίπλα σε κτίρια.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα αίτια που προκάλεσαν το περιστατικό, με το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής να έχει αναλάβει τη σχετική έρευνα.

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