Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη
Επί τόπου η Πυροσβεστική
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας.
Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 33 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, ρίψεις νερού από αέρος κάνου δύο αεροσκάφη, ενώ πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:18 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πολάκης κατά Φάμελλου: Απαιτείται άμεσα λύση στον ΣΥΡΙΖΑ
14:05 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Χαλκιδική: Εγκληματική ομάδα διέπραττε ληστείες και κλοπές - Μία σύλληψη
13:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πειραιάς: Συνελήφθη στο λιμάνι 20χρονη με ποσότητα κοκαΐνης
13:48 ∙ ME TO N & ME TO Σ
Τρεις γυναίκες δολοφονημένες, σε 15 μέρες… Συνέχισε ό,τι κάνεις!
13:39 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μουντιάλ 2026: Χάνει και το ματς με την Αϊτή ο Νεϊμάρ
08:49 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Τραγωδία στην Εύβοια: Νεκρή 21χρονη από τσίμπημα σφήκας
13:06 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Γιωτόπουλος: Επέστρεψε στο κελί του στις φυλακές Κορυδαλλού - Τι ζήτησε
12:42 ∙ WHAT THE FACT
Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό
06:52 ∙ LIFESTYLE