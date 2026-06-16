Φωτιά τώρα σε αγροτική έκταση στη Φθιώτιδα - Σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τρίτης 16 Ιουνίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή της Ανθήλης Φθιώτιδας.

Για την κατάσβεσή της στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 33 πυροσβέστες με έξι οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ. Επιπλέον, ρίψεις νερού από αέρος κάνου δύο αεροσκάφη, ενώ πολύτιμη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).