Φωτιά τώρα στην Αυλίδα

Επί τόπου σπεύδουν 7 οχήματα με 14 πυρσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Φωτιά τώρα στην Αυλίδα
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Αυλίδα, του δήμου Χαλκιδέων στην Εύβοια.

Επί τόπου σπεύδουν 7 οχήματα με 14 πυρσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου.

Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

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