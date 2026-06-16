Φωτιά τώρα στην Αυλίδα
Επί τόπου σπεύδουν 7 οχήματα με 14 πυρσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου
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Φωτιά τώρα ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην Αυλίδα, του δήμου Χαλκιδέων στην Εύβοια.
Επί τόπου σπεύδουν 7 οχήματα με 14 πυρσβέστες και μία ομάδα πεζοπόρου.
Η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
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