Φλωρίδης: «Όταν μπαίνεις μέσα στον 4ο χρόνο οι εκλογές πρόωρες δεν είναι»

Snapshot Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης δήλωσε ότι εκλογές μετά τον τέταρτο χρόνο διακυβέρνησης δεν θεωρούνται πρόωρες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, συμφωνώντας με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Η δημιουργία νέων κομμάτων από Τσίπρα και Καρυστιανό προκαλεί ανακατατάξεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει πίεση και κινείται προς το περιθώριο.

Για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο Φλωρίδης τόνισε ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια και ότι ο Άρειος Πάγος διόρθωσε λάθος προηγούμενης απόφασης σχετικά με την έκτιση της ποινής του.

Η απόφαση του Αρείου Πάγου επιβεβαιώνει ότι ισχύει η νεότερη διάταξη για μεγαλύτερο χρόνο έκτισης ποινής και όχι η επιεικέστερη παλαιότερη. Snapshot powered by AI

«Όταν μπαίνεις μέσα στον 4ο χρόνο οι εκλογές πρόωρες δεν είναι» , διευκρίνισε σήμερα μιλώντας στο ACTION24 ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης σχετικά με το ερώτημα που πλανάται ευρέως το τελευταίο διάστημα στη χώρα αναφορικά με το χρόνο προσφυγής στις κάλπες.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, πάντως σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.

Προ ημερών και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό είχε σημειώσει κάτι ανάλογο: «Μετά την ΔΕΘ δεν είναι πρόωρες οι εκλογές»

Κατά τα λοιπά o Γιώργος Φλωρίδης σχολίασε και την νέα πολιτική κατάσταση, η οποία διαμορφώνεται έπειτα από τη δημιουργία νέων κομμάτων:

«Φέρνουν ανακατατάξεις τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού, δεν ξέρουμε αν έχουν οριστικό χαρακτήρα. Το ΠΑΣΟΚ θα πιεστεί γιατί αυτά τα χρόνια δεν μπόρεσε να προσδιορίσει μια πολιτική τέτοια που να το καταστήσει σοβαρό αντίπαλο. Σύρεται πίσω από την κυρία Κωνσταντοπούλου. Έδειχνε ότι κινείται με τη λογική περιθωριακού κόμματος. Του κοστίζει σημαντικά».

Φλωρίδης για Γιωτόπουλο: «Όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί»

«Αυτός που είναι 83 ετών έχει 17 φόνους στην πλάτη του», απάντησε για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης.

Μιλώντας στο ACTION24 σχολίασε τις τελευταίες εξελίξεις με την απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή του καταδικασμένου ως καθοδηγητή της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» στις φυλακές.

«Το σκεπτικό αν δει κανείς την απόφαση είναι πολύ σημαντικό. Ο Άρειος Πάγος ξεκαθαρίζει ένα ζήτημα που το Εφετείο νομίζω το είδε λάθος. Δηλαδή έχουμε μια νεότερη διάταξη η οποία καθορίζει χρόνο μεγαλύτερο στην έκτιση της ποινής, το Εφετείο είπε ότι ισχύει η παλιότερη, που ήταν επιεικέστερη. Αλλά ο ΑΠ είπε ότι αφορά μια ρύθμιση άλλης κατάστασης», τόνισε.

Είπε επίσης ότι κρίθηκε ότι δεν υπάρχει μεταμέλεια. «Όχι μόνο μεταμέλεια δεν υπάρχει, αλλά μάλλον δεν του καίγεται καρφί», επισήμανε.