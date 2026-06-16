Κρήτη: 34χρονος είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος για τις γυναίκες της περιοχής
Ένας 34χρονος στο Ηράκλειο είχε μετατραπεί σε εφιάλτη για τις γυναίκες στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο αλλά η δράστη έφτασε στο τέλος της.
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Ο νεαρός άνδρας συνελήφθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Μαλεβιζίου και πλέον αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες.
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