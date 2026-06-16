Μουντιάλ 2026: Καταλανός μαραγκός υποσχέθηκε στον προπονητή του Πράσινου Ακρωτηρίου δωρεάν κουζίνα

Snapshot Η εθνική ομάδα του Πράσινου Ακρωτηρίου ήρθε ισοπαλία με την Ισπανία στο ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο Καταλανός ξυλουργός Ντάνι Καμπάνες ζει στο Πράσινο Ακρωτήρι και εκφράζει θαυμασμό για το πάθος και την αφοσίωση των παικτών της εθνικής ομάδας.

Η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου διοργάνωσε γιορτή μετά τον αγώνα, ενώ οι δρόμοι γέμισαν κόσμο που πανηγύριζε το αποτέλεσμα.

Ο Καμπάνες υποσχέθηκε δωρεάν κουζίνα στον προπονητή της ομάδας, εάν κέρδιζαν τον αγώνα εναντίον της Ισπανίας.

Ο τερματοφύλακας Βοζίνια και άλλοι παίκτες είχαν ζητήσει από τον Καμπάνες να τους προμηθεύσει γάντια από την Ισπανία, καθώς ήταν δύσκολο να βρεθούν στο Πράσινο Ακρωτήρι. Snapshot powered by AI

Το ντεμπούτο της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 δεν θα μείνει στην ιστορία. Το αντίθετο μάλιστα. Απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι, η ομάδα του Λουίς ντε λα Φουέντε δεν είχε ούτε επιτυχία, ούτε ιδέες, ούτε κόπο και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το αρχικό 0-0. Και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη απογοήτευση στην Ισπανία, όπου θεωρούν ότι η εθνική ομάδα ηττήθηκε παταγωδώς.

Ωστόσο, από την άλλη πλευρά του νομίσματος υπάρχει το Πράσινο Ακρωτήρι: ένα μικρό αρχιπέλαγος στην Αφρική που δεν θεωρούνταν ικανό να αντισταθεί σε ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης. Για το πώς βιώθηκε αυτός ο αγώνας στη χώρα, το καταλανικό μέσο El món a RAC1 επικοινώνησε με τον Ντάνι Καμπάνες, έναν Καταλανό ξυλουργό που ζει εκεί: «Ήρθα για διακοπές το 2005 και ερωτεύτηκα μια ολόκληρη χώρα. Έκλεισα το ξυλουργείο στο Ταραδέλ, για να ανοίξω ξυλουργείο στο Πράσινο Ακρωτήρι ένα χρόνο αργότερα», εξήγησε.

Ο Καμπάνες εξηγεί ότι η ισοπαλία με την Ισπανία στο ντεμπούτο τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο ήταν μια έκρηξη ευφορίας στο Πράσινο Ακρωτήρι και πιστεύει ότι υπάρχει ένα στοιχείο που κάνει τη διαφορά: «Παίζουν με την καρδιά τους, είναι πολύ εργατικοί, είναι πολύ παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο και παίζουν με πολλή αγάπη για τη χώρα, για τον λαό τους», είπε.

Τόσο πολύ που η κυβέρνηση του Πράσινου Ακρωτηρίου έκανε ένα πάρτι για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν το ποδόσφαιρο: «Αυτό είναι ένα ιστορικό γεγονός. Μετά τον αγώνα οι δρόμοι ήταν ένα πραγματικό πάρτι. Οικογένειες, φίλοι, όλοι ήταν στους δρόμους. Ήταν υπέροχο. Αυτό είναι πολύ καλό για το Πράσινο Ακρωτήρι», λέει ο Καμπάνες. Και, μάλιστα, πιστεύει ότι μπορούν να κάνουν ξανά έκπληξη στον επόμενο αγώνα εναντίον της Σαουδικής Αραβίας: «Η ελπίδα δεν χάνεται ποτέ. Δεν έχουν τίποτα να χάσουν και θα βγουν για να κερδίσουν».

Και έχει επίσης μεγάλη εμπιστοσύνη στην εθνική ομάδα. Μάλιστα, έβαλε κι ένα στοίχημα με τον προπονητή για να προσπαθήσει να τους πείσει να νικήσουν την Ισπανία: «Ετοιμάζουμε την κουζίνα του προπονητή και του είπα ότι αν κέρδιζαν τον αγώνα με την Ισπανία, θα του το έκανα δωρεάν».

Όσο για το πάθος του για το ποδόσφαιρο, προέρχεται από μακριά: «Στο Ταραδέλ έπαιζα τερματοφύλακας με την δημοτική ομάδα», εξήγησε. Μάλιστα, κάθε φορά που επέστρεφε σπίτι είχε μια εντολή: «Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που έπαιξε χθες [ο Βοζίνια], και πολλοί άλλοι, μου ζήτησαν να τους αγοράσω γάντια στο Ταραδέλ επειδή δεν υπάρχουν εκεί, είναι δύσκολο να τα βρεις», είπε.

? Dani Cabanes, fuster català a Cap Verd: "Li vaig dir al seleccionador que si guanyaven el partit contra Espanya, li regalava la cuina que li estic fent" https://t.co/B2ub4M2l05 — RAC1 (@rac1) June 16, 2026

Τώρα, ωστόσο, δεν τα χρειάζεται πλέον: «Τώρα είναι ένας εξαιρετικός παίκτης και τα γάντια του δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που του έφερα από το Ταραδέλ. Είναι ένας όμορφος άνθρωπος, ένας πολύ ταπεινός, εργατικός, φανταστικός άνθρωπος...», επεσήμανε.

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