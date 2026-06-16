Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα»

Snapshot Στο Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια σημειώθηκε άγριος καυγάς μεταξύ δύο ανήλικων μαθητριών, ο οποίος εξελίχθηκε σε σωματική επίθεση.

Η μητέρα της μαθήτριας που δέχτηκε τα περισσότερα χτυπήματα δήλωσε ότι η κόρη της δεν ξεκίνησε τον καυγά.

Η μητέρα κατήγγειλε ότι η άλλη μαθήτρια συνηθίζει να τραμπουκίζει και να προβάλλει τη βία ως «μαγκιά» στα κοινωνικά δίκτυα.

Η τραυματισμένη μαθήτρια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ η μητέρα έχει ενημερώσει την αστυνομία και έχει δώσει κατάθεση για το περιστατικό.

Οι εμπλεκόμενες μαθήτριες είναι από την Α' και Β' Γυμνασίου. Snapshot powered by AI

Άγριος καυγάς σημειώθηκε έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού στην Εύβοια, όπου δύο μαθήτριες πιάστηκαν στα χέρια.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο που δημοσίευσε το τοπικό μέσο egnomi, οι δύο ανήλικες είχαν αρχικά έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα κλιμακώθηκε. Μετά από αμοιβαία σπρωξίματα, η κατάσταση ξέφυγε και οι δύο κοπέλες ήρθαν στα χέρια.

«Φοβάμαι μην πάει να φουντάρει το παιδί μου»

Για το περιστατικό, η μητέρα της μαθήτριας με το μαύρο μπλουζάκι που φαίνεται στο βίντεο να δέχεται τα περισσότερα χτυπήματα, μίλησε στην εκπομπή «Live News» του MEGA, υποστηρίζοντας ότι δεν ξεκίνησε η κόρη της τον καυγά.

«Σήμερα ξύπνησα με τρεις ώρες ύπνο, με το ζόρι, γιατί φοβάμαι μην πάει να φουντάρει το παιδί μου. Είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση» περιγράφει χαρακτηριστικά για την κόρη της, εξηγώντας στην εκπομπή πώς έμαθε για τον καυγά.

«Ξυπνάω και βλέπω ξαφνικά στο Facebook ένα βίντεο, στο οποίο έχει περικοπεί η όλη κατάσταση και η βιαιότητα του γεγονότος», αναφέρει και προσθέτει: «Ξεκίνησε η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μια φασαρία, να προκαλεί έναν τσακωμό, γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνεια το να δέρνει τον κόσμο και να το βάζει και στο Facebook. Θεωρούν τα παιδιά μαγκιά πλέον, ότι η βιαιότητα είναι ανωτερότητα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Έτσι όπως χτυπάει εμένα το παιδί μου στο κράσπεδο, εγώ θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα».

Η μητέρα της ανήλικης ανέφερε ότι όταν η κόρη της έφτασε σπίτι την πήρε και την πήγε στο νοσοκομείο, όπου κάλεσε και την αστυνομία και την ενημέρωσε για το περιστατικό. Συμπλήρωσε επιπλέον ότι έχει κληθεί από την αστυνομία και έχει δώσει κατάθεση, ενώ οι μαθήτριες που ενεπλάκησαν στο περιστατικό είναι της Α' και της Β' Γυμνασίου.

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