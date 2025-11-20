«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ» - Φίλος του Σουμάχερ τελειώνει κάθε ελπίδα

Η κατάσταση της υγείας του Γερμανού θρύλου παραμένει μυστήριο

Δημήτρης Δρίζος

ΚΟΣΜΟΣ
Η ζωή του Μίκαελ Σουμάχερ, επτά φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1, παραμένει καλυμμένη από απόλυτο μυστήριο μετά το ατύχημά του στο σκι το 2013 στις Γαλλικές Άλπεις.

Ο Ρίτσαρντ Χόπκινς, στενός φίλος και μέλος της κοινότητας της Formula 1, μίλησε στο SPORTbible για την τωρινή κατάσταση του Σουμάχερ και την αυστηρή προστασία της ιδιωτικότητας που τηρεί η οικογένειά του. «Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε ποτέ τον Μίκαελ. Νιώθω λίγο άβολα μιλώντας για την κατάστασή του, γιατί για σωστούς λόγους η οικογένεια θέλει να τη διατηρήσει ιδιωτική», δήλωσε.

Το ατύχημα και η κατάσταση υγείας του

Το ατύχημα συνέβη μόλις ένα χρόνο μετά τη συνταξιοδότησή του από την αγωνιστική δράση και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στον εγκέφαλο, αφήνοντάς τον σε τεχνητό κώμα για αρκετούς μήνες. Από τότε, ο πρώην οδηγός παραμένει υπό τη φροντίδα της συζύγου του Κορίνα και μιας ιατρικής ομάδας, χωρίς να υπάρχουν ακριβείς πληροφορίες για την υγεία του πέρα από το γεγονός ότι η αποκατάστασή του συνεχίζεται στην Ελβετία και στην κατοικία του στη Μαγιόρκα. Ο Χόπκινς εξήγησε: «Δεν έχω ακούσει τίποτα πρόσφατα. Καταλαβαίνω ότι έχει έναν Φινλανδό γιατρό, προσωπικό ιατρό».

Η αυστηρή ιδιωτικότητα γύρω από τον Σουμάχερ

Ο κύκλος των ανθρώπων που μπορούν να επισκεφθούν τον Σουμάχερ είναι εξαιρετικά μικρός. Ο Χόπκινς τόνισε την αδυναμία πρόσβασης σε άμεσες πληροφορίες για τον πρώην οδηγό: «Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο ή να εκφράσω γνώμη, αλλά δεν βρίσκομαι στον εσωτερικό κύκλο. Δεν είμαι ο Ζαν Τοντ, δεν είμαι ο Ρος Μπράουν, δεν είμαι ο Γκερχάρντ Μπέργκερ, που επισκέπτονται τον Μίκαελ. Είμαι πολύ μακριά από αυτό». Όταν ρωτήθηκε αν είχε έρθει σε επαφή με κάποιον που είχε δει τον Σουμάχερ μετά το ατύχημα, ο πρώην μηχανικός της McLaren ήταν κατηγορηματικός: «Δεν μπορώ να πω ότι είμαι κολλητός με τον Ζαν Τοντ, ή τον Ρος, ή τον Γκερχάρντ. Ακόμη κι αν ήσουν, δεν νομίζω ότι θα σου έλεγε».

Η μυστικότητα θεωρείται από τον Χόπκινς δείγμα σεβασμού προς την οικογένεια. «Υπάρχει σεβασμός μεταξύ όσων επισκέπτονται τον Μίκαελ να μην μοιράζονται τίποτα. Έτσι το θέλει η οικογένεια. Νομίζω ότι είναι δίκαιο και σεβαστό προς την οικογένεια. Ακόμη κι αν ήξερα κάτι, η οικογένεια θα απογοητευόταν αν το αποκάλυπτα», ανέφερε σε συνέντευξή του στο SPORTbible.

Ποινικές υποθέσεις και απόπειρες εκβιασμού

Η μυστικότητα γύρω από τον Σουμάχερ ενισχύθηκε πρόσφατα από δικαστικά γεγονότα. Νωρίτερα φέτος, τρία άτομα καταδικάστηκαν για απόπειρα εκβιασμού της οικογένειας Σουμάχερ, απειλώντας να δημοσιοποιήσουν ιατρικές εικόνες, βίντεο και προσωπικά αρχεία, ζητώντας 12 εκατομμύρια λίρες. Η οικογένεια, δυσαρεστημένη με τις ποινές, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να ασκήσει έφεση.

Ο πρώην διευθυντής λειτουργίας της Red Bull μίλησε επίσης για την αθλητική κληρονομιά και τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα του Γερμανού. «Οι οδηγοί της Formula 1 είναι πολύπλοκα αλλά αυτοπεποίθητα άτομα. Έχουν φτάσει στη Formula 1 γιατί πιστεύουν στις ικανότητές τους και αντλούν δύναμη από αυτό, και από όλους όσους λένε πόσο καλοί είναι. Ο Μίκαελ μάλλον αντλούσε περισσότερη δύναμη από τους άλλους. Σίγουρα τροφοδοτούσε την αυτοπεποίθησή του», εξήγησε. Προσέθεσε ότι με κάθε επιτυχία, η αυτοπεποίθηση του Σουμάχερ μεγάλωνε, γεγονός που μετέφραζε σε ακόμη μεγαλύτερες επιδόσεις στην πίστα.

Στην προσωπική του ζωή, ο Σουμάχερ ήταν διαφορετικός. «Θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι ήταν δύσκολος άνθρωπος στην ιδιωτική του ζωή, αλλά δεν ήταν. Ήταν σίγουρα ένας υπέροχος πατέρας και σύζυγος», αποκάλυψε ο Χόπκινς σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun.

Η κληρονομιά του Σουμάχερ παραμένει αμετάβλητη στη μνήμη του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με 91 νίκες σε Γκραν Πρι, 68 pole positions και 77 ταχύτερους γύρους.

