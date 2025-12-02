Ντόναλντ Τραμπ: Μαραθώνια νυχτερινή δραστηριότητα στο Truth Social με πάνω από 160 αναρτήσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια μηνύματος για την ημέρα των Ευχαριστιών, την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέλεξε το βράδυ της Δευτέρας για μια έντονη παρουσία στο Truth Social. Από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα ανέβασε περίπου 160 αναρτήσεις, δηλαδή σχεδόν μία κάθε δύο λεπτά.

Η μεγαλύτερη ένταση σημειώθηκε την τελευταία ώρα, με περίπου 100 ποστ μόνο από τις 11 μέχρι τις 12. Λίγες ώρες αργότερα, στις 5:48 το πρωί (τοπική ώρα), επέστρεψε ξανά και δήλωσε: «Το TRUTH SOCIAL ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ! Δεν υπάρχει τίποτα που να πλησιάζει!!»

Χριστούγεννα και Μελάνια στο επίκεντρο

Ανάμεσα στις αναρτήσεις ξεχώρισε ένα νοσταλγικό βίντεο με τον ίδιο στο Home Alone 2 και τη λεζάντα «Τα Χριστούγεννα είναι και πάλι υπέροχα!».

Εμφανίστηκαν επίσης πλάνα από παλιές γιορτές στον Λευκό Οίκο μαζί με τη Μελάνια Τραμπ. Ο πρόεδρος την επαίνεσε δημόσια και αναδημοσίευσε σχόλιο θαυμαστή που έγραφε: «Χάρη, κομψότητα και ομορφιά. Η Πρώτη Κυρία μας Μελάνια».

Μηνύματα προς Δημοκρατικούς

Ο Τραμπ αναφέρθηκε ξανά στον γερουσιαστή Μαρκ Κέλι και σε άλλους Δημοκρατικούς με στρατιωτικό παρελθόν, που πριν από έναν μήνα είχαν δηλώσει ότι οι στρατιώτες μπορούν να αρνούνται παράνομες διαταγές. «Ο Μαρκ Κέλι και η ομάδα έκαναν λάθος και το ξέρουν», έγραψε.

Σε άλλες αναρτήσεις υπερασπίστηκε τη δική του πολιτική γραμμή απέναντι σε Νάνσι Πελόζι, Γκάβιν Νιούσομ και Τζο Μπάιντεν, ενώ αναδημοσίευσε βίντεο και σχόλια υποστηρικτών του που τον χαρακτήριζαν «το μεγαλύτερο κίνημα» και «τον σπουδαιότερο πρόεδρο όλων των εποχών». Η δραστηριότητα του 79χρονου προέδρου στο Truth Social κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των χρηστών μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

