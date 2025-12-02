Ο Τραμπ κάνει... υπερωρίες: Εργάζεται 12 ώρες την ημέρα σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Ο Τραμπ εργάζεται έως και 12 ώρες την ημέρα, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής του Οβάλ Γραφείου — διαψεύδοντας το δημοσίευμα των NY Times περί «κόπωσης» που περιορίζει τις εκδηλώσεις

Ο Τραμπ κάνει... υπερωρίες: Εργάζεται 12 ώρες την ημέρα σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο

Ο Ντόναλντ Τραμπ μιλάει με δημοσιογράφους στο Air Force One την Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025.

AP
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εργάστηκε έως και 12 ώρες την ημέρα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα με επίσημα αρχεία που παρείχε ο Λευκός Οίκος στην εφημερίδα New York Post, μετά το δημοσίευμα των New York Times που ισχυρίστηκε ότι υπήρχαν «σημάδια κόπωσης» στο πρόγραμμά του.

Τα προηγουμένως αδημοσίευτα έγγραφα «ιδιωτικής αφήγησης» καλύπτουν 10 εργάσιμες ημέρες μεταξύ 12 Νοεμβρίου και 25 Νοεμβρίου — την ημέρα που δημοσιεύθηκε το άρθρο των Times — και δείχνουν ότι ο πρόεδρος εργαζόταν περίπου 50 ώρες την εβδομάδα, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν επίσημα καθήκοντα που μπορεί να εκτελούνταν τα Σαββατοκύριακα.

Ο Λευκός Οίκος πήρε τη σπάνια απόφαση να μοιραστεί τα αρχεία καταγραφής για να αντικρούσει την αφήγηση ότι ο 79χρονος Τραμπ...ρίχνει ρυθμούς με την ηλικία — με τα αρχεία να τον δείχνουν να εργάζεται περισσότερες ώρες από τον μέσο Αμερικανό, καθώς αναθεωρεί τις πολιτικές του για το εμπόριο και τη μετανάστευση, προσπαθεί να τερματίσει τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και ηγείται του σημαντικότερου κατασκευαστικού έργου στον Λευκό Οίκο εδώ και δεκαετίες.

Τα αρχεία επίσης δεν αναφέρουν ανεπιθύμητες κλήσεις από κινητά τηλέφωνα στις οποίες είναι γνωστό ότι απαντά νωρίς το πρωί και αργά το βράδυ, ούτε τις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκτός ωραρίου

Την Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, οι βοηθοί του προέδρου στο Οβάλ Γραφείο κατέγραψαν 32 συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις με υφισταμένους, νομοθέτες και επιχειρηματίες την ημέρα που το Κογκρέσο ψήφισε για τον τερματισμό του 43ήμερου «κλεισίματος» της κυβέρνησης. Ο Τραμπ ξεκίνησε εκείνη την ημέρα με μια συνάντηση προσωπικού στις 10:30 π.μ. στην αίθουσα Ρούσβελτ, προτού ξεκινήσει διαδοχικές τηλεφωνικές κλήσεις και συναντήσεις με αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς και του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Γουίλ Σαρφ. Πραγματοποίησε έξι τηλεφωνήματα σε νομοθέτες, τρία σε υποψήφιους δικαστές και ένα σε αρχιτέκτονα.

Ο Τραμπ ολοκλήρωσε την ημέρα με ένα δείπνο στις 7:45 μ.μ. με τους διευθύνοντες συμβούλους της Wall Street, μια εκδήλωση υπογραφής νομοσχεδίων μετά τις 10 μ.μ. για τον τερματισμό του shutdown και μια συνάντηση με ένα στέλεχος εταιρείας που ξεκίνησε στις 10:40 μ.μ., σύμφωνα με τα αρχεία. Την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, ο Τραμπ πραγματοποίησε 17 συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις διάρκειας οκτώμισι ωρών.

Ο Τραμπ συναντήθηκε εκείνο το πρωί με τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο πριν λάβει την ενημέρωση των υπηρεσιών πληροφοριών, στη συνέχεια έδωσε μια «προκαταρκτική ενημέρωση» για τον συγγραφέα των λόγων, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με την πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη στα ΜΜΕ, μίλησε με τον Εμπορικό Εκπρόσωπο των ΗΠΑ Τζέιμισον Γκριρ και συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη στις 6 μ.μ. για τον υποψήφιο για το Κογκρέσο του Τενεσί Μάικ Βαν Επς, εκτός από άλλες συναντήσεις και τηλεφωνικές κλήσεις, σύμφωνα με τα αρχεία καταγραφής. Με την ίδια ένταση λένε οι βοηθοί του εργάζεται όλες τις μέρες.

Το άρθρο των Times σχετικά με το πρόγραμμα του Τραμπ — με τίτλο «Μικρότερες μέρες, σημάδια κόπωσης: Ο Τραμπ αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της γήρανσης στο αξίωμα» εξόργισε τον πρόεδρο και βασίστηκε στο δημόσιο πρόγραμμά του, αντί για τα πιο ολοκληρωμένα και μη δημόσια αρχεία καταγραφής που τηρούσαν οι υπάλληλοί του.

«Σύμφωνα με ανάλυση των Times σχετικά με τα επίσημα προεδρικά προγράμματα σε μια βάση δεδομένων που διατηρεί η Roll Call, η πρώτη επίσημη εκδήλωση του Τραμπ ξεκινά αργότερα μέσα στην ημέρα. Το 2017, το πρώτο έτος της πρώτης του θητείας, οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις του ξεκινούσαν κατά μέσο όρο στις 10:31. Αντίθετα, ο Τραμπ κατά τη δεύτερη θητεία του ξεκίνησε τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις του το μεσημέρι κατά μέσο όρο, στις 12:08 μ.μ...»

Ο Τραμπ, 79 ετών, είναι ο δεύτερος γηραιότερος πρόεδρος — μετά τον Τζο Μπάιντεν — και επί χρόνια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να αποφεύγει να φαίνεται αδύναμος ή ευάλωτος, γεγονός που πιθανότατα επιδεινώνει την ενόχλησή του για το δημοσίευμα των Times. Τον Οκτώβριο του 2020 περπάτησε στο γκαζόν του Λευκού Οίκου φορώντας κοστούμι και γραβάτα και έδειξε με τον αντίχειρά του προς τον Τύπο, παρά το γεγονός ότι ήταν σοβαρά άρρωστος με COVID-19, κάτι που τον ανάγκασε να νοσηλευτεί στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε τους Times ότι προσπαθούν να παρουσιάσουν τον Τραμπ ως ψυχικά εξασθενημένο, όπως είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι συνέβη στην περίπτωση του Μπάιντεν, ο οποίος έφυγε από το αξίωμα σε ηλικία 82 ετών τον Ιανουάριο.

«Οι New York Times συγκέντρωσαν ημιτελή δεδομένα για να προωθήσουν μια αφήγηση ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είναι σαφώς οξυδερκής, είναι κατά κάποιο τρόπο ακατάλληλος για πρόεδρος, αφού κάλυψαν την σαφή γνωστική παρακμή του Τζο Μπάιντεν», δήλωσε η γραμματέας του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λίβιτ. «Η αλήθεια είναι ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν σταματά ποτέ να εργάζεται και το προσωπικό του πρόγραμμα, οι αναρτήσεις του στο Truth Social και η συνεχής ενασχόλησή του με κάθε θέμα όλο το εικοσιτετράωρο αποδεικνύουν ακριβώς αυτό».

Εκπρόσωπος των Times δήλωσε την περασμένη εβδομάδα οτι το ρεπορτάζ τους είναι ακριβές και βασίζεται σε άμεση αναφορά των γεγονότων. «Οι ύβρεις και οι προσωπικές προσβολές δεν το αλλάζουν αυτό, ούτε οι δημοσιογράφοι μας θα διστάσουν να καλύψουν αυτήν την κυβέρνηση απέναντι σε τέτοιες τακτικές εκφοβισμού»

