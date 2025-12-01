ΗΠΑ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο, ενώ πρόσθεσε ότι «δεν έχει ιδέα» σε ποιο μέρος του σώματός του έγινε η εξέταση.

«Αν θέλετε να δημοσιοποιηθεί (σ.σ. το αποτέλεσμα της μαγνητικής), θα το δημοσιοποιήσω», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στο Air Force One, καθώς επέστρεφε από τη Φλόριντα στην Ουάσινγκτον. «Τα αποτελέσματα της μαγνητικής ήταν τέλεια», πρόσθεσε.

Όταν ερωτήθηκε ποιο μέρος του σώματός του υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι «δεν έχει ιδέα».

«Ήταν απλά μια μαγνητική τομογραφία», είπε. «Σε ποιο μέρος του σώματος; Δεν ήταν στον εγκέφαλο, γιατί έκανα ένα γνωστικό τεστ και το πέρασα με άριστα».

So Trump still has no idea what part of his body the MRI looked at, but the results were awesome, but he knows it wasn’t his brain because he aced a dementia test. WE NEED THOSE MRI RESULTS. pic.twitter.com/ETLsZlh32G — David Pakman (@dpakman) December 1, 2025

Μέχρι στιγμής, ο Λευκός Οίκος αρνείται να δώσει λεπτομέρειες για τον λόγο που ο Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία ή ποιο μέρος του σώματός του εξετάστηκε.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποβλήθηκε σε «προηγμένη απεικόνιση» στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed «στο πλαίσιο της συνηθισμένης ιατρικής εξέτασής του» και ότι τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο Τραμπ παραμένει σε «εξαιρετική φυσική κατάσταση».