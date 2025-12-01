Ντόναλντ Τραμπ: Στη δημοσιότητα οι εξετάσεις του - «Είναι σε εξαιρετική κατάσταση»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται σε εξαιρετική φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που υποβλήθηκε τον Οκτώβριο για προληπτικούς λόγους.

Ο Λευκός Οίκος δημοσιοποίησε τη γνωμάτευση του προσωπικού γιατρού του Τραμπ, επιβεβαιώνοντας ότι το καρδιαγγειακό του σύστημα παρουσιάζει άριστη λειτουργία.

Σύμφωνα με τη γνωμάτευση του γιατρού Σον Μπαρμπαμπέλα, η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι όλα τα βασικά όργανα του 79χρονου προέδρου είναι υγιή και οι απεικονίσεις της κοιλιακής χώρας ήταν απολύτως φυσιολογικές.

Επιπλέον, δεν διαπιστώθηκαν σημάδια αρτηριακής στένωσης, φλεγμονής ή θρόμβων, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή κατάσταση της υγείας του Τραμπ.

Η απόφαση για τη μαγνητική τομογραφία προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με την υγεία του προέδρου, καθώς η συγκεκριμένη εξέταση δεν αποτελεί συνήθη διαδικασία σε ένα τυπικό ιατρικό τσεκ-απ.

Ωστόσο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, τόνισε ότι τέτοιου είδους προληπτικές εξετάσεις είναι σύνηθες να πραγματοποιούνται σε άνδρες της ηλικίας του Τραμπ, προσφέροντας σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας τους.