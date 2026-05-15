Κέρδισε τις εντυπώσεις ο Πρόεδρος Σι, Στο μενού και η Nvidia, Τα μισά τα έχω φέρει λέει ο Ανδρουλάκη

Έκλεψε τις εντυπώσεις ο Πρόεδρος Σι με την αναφορά του στην παγίδα του Θουκυδίδη. Με δυο λέξεις, κατέδειξε πολιτική τόλμη, βάθος, και καλλιέργεια κι ανάγκασε τον κόσμο όλο να προστρέξει στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, θυμίζοντας ότι από που ξεκίνησαν όλα.

Με τις δύο αυτές λέξεις Thucydides Trap -όρο τον οποίο εφηύρε ο πολιτικός επιστήμονας του Χάρβαρντ Γκράχαμ Αλισον-, ο Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ έθεσε το πλαίσιο στο οποίο κινούνται σήμερα οι δύο υπερδυνάμεις του κόσμου και το έκανε αβίαστα μπροστά στον Πρόεδρο των ΗΠΑ: η Κίνα είναι η αναδυόμενη δύναμη στην οικονομία, τεχνολογία και στρατιωτική ισχύ, και οι ΗΠΑ το παγκόσμιο αφεντικό που όμως νιώθει την απειλή. Φυσικά το γύρισε σε θετικό: δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα του Θουκυδίδη, είπε ο Σι (και να κάνουμε πόλεμο μεταξύ μας).

Πρέπει να βρούμε τρόπους συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα. Την ίδια στιγμή, ο Ρούμπιο νοιώθοντας το κλίμα που διαμορφώνεται έσπευσε να διαβεβαιώσει ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ανάγκη την Κίνα για να λήξουν το θέμα του Ιράν, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ λίγες ώρες μετά επισήμανε πως οι κινέζοι υποσχέθηκαν να μην στείλουν όπλα στην Τεχεράνη.

Deal

Το ποιος έχει ανάγκη ποιόν, θα φανεί το επόμενο διάστημα, ωστόσο οι πρώτες εντυπώσεις από το ταξίδι ανέβασαν το στάτους της Κίνας. Μαζί με τον Πρόεδρο Τραμπ ήταν και το αφεντικό της Nvidia η οποία χθες άγγιξε τα 6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε κεφαλαιοποίηση- ποσό που δεν έχει πετύχει ποτέ καμία άλλη εισηγμένη. O κ. Τζένσεν Χουάνγκ

ακριβώς πίσω από τον Μάρκο Ρούμπιο στην φωτό, κατάγεται από την Ταϊβάν, οι γονείς του ήταν φτωχοί μετανάστες, στην Ταϋλάνδη, και ο ίδιος πήρε το πρώτο του πτυχίο στο Ορεγκον πριν πάει στο Στάνφορντ. Εμπνευστής, ιδρυτής και CEO της Nvidia, προστέθηκε τελευταία στιγμή στην αμερικανική αποστολή. Ο κ. Χουάνγκ, έχει κάτι που θέλει πολύ η Κίνα, ο ίδιος συμφωνεί, αλλά μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ δεν έβαζαν πάνω το τραπέζι: την πώληση του πανίσχυρου τσιπ τεχνητής νοημοσύνης Η200.

Είναι το H200 μέρος του deal, ώστε ν’ αγοράσει το Πεκίνο τα 200 αμερικανικά Μπόϊνγκ; Επίσης θα φανεί το επόμενο διάστημα, α και το Μαντείο ποντάρει στο εμπορικό δαιμόνιο των κινέζων, η φήμη των οποίων έχει ταξιδέψει και στον αρχαίο κόσμο και υπάρχει σεβασμός.

Μενού

Εκτός από το τσιπ, στο μενού της συνάντησης υπήρξαν κι άλλα, πολύ νόστιμα πράγματα από τα οποία ξεχώρισα το τηγανιτό χοιρινό ψωμάκι και φυσικά την θρυλική πάπια Πεκίνου. Αστακό τρώω και στο Μέιν, ενώ μπριζόλες στο Τέξας.

Η Ελλάδα μπροστά

Η συμφωνία Σι-Τραμπ για άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ άνοιξε μια χαραμάδα ελπίδας στην παγκόσμια κοινότητα της ναυτιλίας. «Έφερε την θάλασσα μπροστά, κι όταν έρχεται η θάλασσα μπροστά τότε έρχεται η Ελλάδα μπροστά» τόνισε (Σκάι), ο Αντιπρόεδρος του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου Γιώργος Ξηραδάκης.

«Η συνάντηση αυτή είναι πολύ σημαντική. Ο Τραμπ πήρε ότι καλύτερο έχει μαζί του από επιχειρηματίες, αλλά το βασικό κομμάτι ήταν η Ταϊβάν και το Ιράν. Υπό αυτό το πρίσμα η Κίνα έχει αναγνωριστεί ως ο άλλος μεγάλος πυλώνας σταθερότητας παγκοσμίως και της αποδόθηκε ενεργός ρόλος και στο πρόβλημα με το Ορμούζ».

Ο κ. Ξηραδάκης αναφέρθηκε στην σημασία της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας λέγοντας πως δεν αφορά μόνο την εφοδιαστική αλυσίδα , αλλά και την ασφάλεια 160.000 άνθρωποι απ ‘ όλο τον κόσμο που δουλεύουν σε πλοία ελληνικών συμφερόντων. Αλλά και στην σημασία που έχει στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ο Πειραιάς και την ισορροπία στις σχέσεις Ελλάδας-Κίνας.

Για ένα κ... το

Την ώρα που Σι και Τραμπ επιδίδονταν σε power game υψηλού επιπέδου, στην ταπεινή μας χώρα με την σπουδαία παράδοση, ΝΔ και Πασοκ πλακώνονταν άσχημα για ένα κ..το που έλεγε παλιά κι ο Ευάγγελος Γιαννόπουλος για την βίλα της Αγράμπελης που στέγασε τον έρωτα του Ανδρέα με την Δήμητρα.

Η αποκάλυψη (mononews) και οι αναφορές του Άδωνι στην Βουλή

για το ακίνητο της οικογένειας Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο που νοικιάστηκε στο Κτηματολόγιο πυροδότησε κανονικό πόλεμο. Δεν μεσολάβησε ούτε Θουκυδίδης, ούτε Σουν Τζου. Μπουρλότο κανονικό. Παρ’ ότι ούτε το δημοσίευμα, ούτε ο Αδωνις προέβαλαν ζήτημα με τη νομιμότητα της υπόθεσης, ο Πρόεδρος του Πασοκ αντέδρασε ιδιαίτερα έντονα, προαναγγέλλοντας μηνύσεις.

«Πρόκειται για καθαρή συκοφαντία» τόνισε ο ίδιος αργά το βράδυ (Action24) ενώ διευκρίνισε ότι δεν έχει εισπράξει ποτέ 1,2 εκ ευρώ. «Να σταματήσουν τα ψέματα και τις συκοφαντίες, έχω εισπράξει 1000 ευρώ το μήνα καθαρά μεσοσταθμικά ολ’ αυτά τα χρόνια. Ψάχνουν να βρουν άλλο κτίριο αλλά δεν βρίσκουν. Έχουν γίνει πολλοί διαγωνισμοί που βγαίνουν άγονοι γιατί δεν βρίσκουν άλλο. Είναι ανήθικο να κατεβαίνει κάποιος σε διαγωνισμό;». Όπως είπε το ’19 υπήρχαν ιδιώτες που ήθελαν το κτίριο, γιατί έχει δύο στρέμματα πάρκινγκ, γι’ αυτό το θέλουν.

Μούφα δημοσιογράφος

Ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρθηκε στο δημοσίευμα λέγοντας ότι το έφτιαξε «ένας μούφα δημοσιογράφος» και μίλησε για δολοφονία χαρακτήρα.

Ενώ στην συνέχεια επανέλαβε στα του πόθεν έσχες του, και τους ξεχασμένους λογαριασμούς του Βελγίου λέγοντας ότι αιτία είναι η ελλιπής ενημέρωση από τους ορκωτούς λογιστές της Βουλής. «Φέτος δεν μας έστειλαν κανένα email για να μας επισημαίνουν ότι , ξεχάστηκε. Η τιμή και αξιοπρέπειά μου δεν διαπραγματεύεται. Όταν εκλέχτηκα ευρωβουλευτής η μητέρα μου που ήταν εφοριακός μου είπε ότι πλήρωνα διπλή φορολόγηση. Πλήρωσα και φόρο που θα μπορούσα να μην πληρώσω και ουδέποτε τα διεκδίκησα. Δεν ανέχομαι να μου κουνάνε το μαντήλι της ηθικής».

Κι όπως αποκάλυψε τα μισά χρήματα από τις αποταμιεύσεις του ως ευρωβουλευτής ήρθαν στην Ελλάδα το 2020 (άρα το σχεδόν 1 εκ που έμεινε στο Βέλγιο είναι τα υπόλοιπα μισά).

Παιχνίδια δημοσκόπων

«Δεν είναι όλοι το ίδιο. Παίζονται και παιγνίδια», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης για την επίθεση που εξαπέλυσαν στελέχη του Πασοκ σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ως επιχείρημα σημείωσε ότι στις εκλογές του ’23 όλες οι εταιρίες έπεσαν έξω στην πρόβλεψη, αλλά δεν επεκτάθηκε στο τι εννοεί «παιγνίδια» με τις δημοσκοπήσεις.

Σας φιλώ βιαστικά και τρέχω να προλάβω το Συνέδριο της ΝΔ, και τις υψηλού επιπέδου επαφές του Κυριάκου στο Costa Navarino στο πλαίσιο του Europe Gulf Forum που διοργανώνει ο Θοδωρής Κυριακού του Antenna σε συνεργασία με το αμερικανικό Atlantic Council.

Στην Σύνοδο Κορυφής Ευρώπης-Χωρών του Κόλπου, παρόντες μεταξύ άλλων θα είναι η Λαγκάρντ της ΕΚΤ, ο Αλ Θάνι του Κατάρ, η Γκεοργκίεβα του ΔΝΤ , ο Πρόεδρος Μακρόν, και φυσικά ο Τόνι Μπλερ που έχει αναλάβει ειδικά καθήκοντα συμβούλου στην διοργάνωση.

Η Πυθία