Έρευνα Νew York Times: Οι τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης 2216

Καθώς ένα νοτιοκορεατικό αεροσκάφος προσγειωνόταν στο τέλος Δεκεμβρίου 2024, ένα τεράστιο σύννεφο πουλιών εμφανίστηκε ξαφνικά στον ουρανό. Κατακλύζοντας το αεροσκάφος, τα πουλιά χτύπησαν την άτρακτό του και έπεσαν πάνω στις μηχανές. Μέσα σε λίγα λεπτά, 179 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Πολλά πράγματα πήγαν στραβά για το πλήρωμα της πτήσης 2216 της Jeju Air, όπως κανονιστικές αστοχίες και κακές αποφάσεις από άλλους. Αλλά μια έρευνα των New York Times διαπίστωσε ότι οι πιλότοι φαίνεται να επιδείνωσαν την κρίση ενεργώντας πολύ γρήγορα, μπαίνοντας σε μπελάδες που θα μπορούσαν κάλλιστα να είχαν αποφευχθεί.

Για τέσσερις ώρες και 30 λεπτά, το αεροσκάφος που απογειώθηκε από την Ταϊλάνδη με 181 επιβαίνοντες κάλυψε περίπου 2.000 μίλια πάνω από στεριά και θάλασσα. Αλλά στα τελευταία τεσσεράμισι λεπτά, με τον προορισμό να φαίνεται, όλα διαλύθηκαν. «Πουλί!» προειδοποίησε ο πρώτος αξιωματικός. «Υπάρχουν πολλά από κάτω.» «Έι, έι!» δήλωσε ο πιλότος δευτερόλεπτα αργότερα. «Δεν πρόκειται να λειτουργήσει.»

Ήταν η αρχή σε μία από τις πιο θανατηφόρες αεροπορικές καταστροφές των τελευταίων ετών. Αφού συμβουλεύτηκαν πιλότους και ειδικούς στην αεροπορία, οι ΝΥΤ μοντελοποίησαν την εικόνα μέσα στο πιλοτήριο του Boeing 737 για να δείξουν τι ήταν πιθανό να βίωναν οι πιλότοι τις τελευταίες στιγμές της πτήσης.

Το αεροπλάνο τρέμει καθώς δέχεται επιθέσεις από πουλιά και οι κατεστραμμένοι κινητήρες του τρίζουν τριγύρω. Μια προειδοποιητική λυχνία ανάβει με κίτρινο χρώμα.

Η σωστή ένδειξη κραδασμών του κινητήρα φτάνει στο μέγιστο. Το λευκό πλαίσιο που την επισημαίνει υποδηλώνει πρόβλημα. Ακούγονται δυνατοί κρότοι από το χτύπημα των πουλιών και η απογοήτευση του πιλότου. «Γαμώτο», λέει.

«Το χάος θα είχε δοκιμάσει τα νεύρα οποιουδήποτε. Το ένστικτο φωνάζει: Κάνε κάτι. Γρήγορα. Αλλά οι πιλότοι διδάσκονται να μην αντιδρούν στις κρίσεις με τον τρόπο που θα αντιδρούσαν άλλοι. "Εκπαιδευτήκαμε να περιμένουμε", είπε ο Λούντο Γκίζελς, συνταξιούχος πιλότος και εκπαιδευτής. "Πρώτα πρέπει να βάλουμε τα κομμάτια στη θέση τους πριν αποφασίσουμε για μια πορεία δράσης" γράφουν οι ΝΥΤ.

Το «φαινόμενο αιφνιδιασμού»

Μεγάλο μέρος της εξήγησης για το τι συνέβη εκείνη την ημέρα, μπορεί να βρίσκεται σε μια ιδιορρυθμία της ανθρώπινης ψυχολογίας που οι ειδικοί στην αεροπορία αποκαλούν «φαινόμενο αιφνιδιασμού». Όταν τα πράγματα πάνε σοβαρά στραβά και διακυβεύεται η ασφάλεια, το αρχικό σοκ μπορεί να οδηγήσει τους πιλότους να λάβουν απερίσκεπτες αποφάσεις. Κανένας πιλότος δεν είναι εντελώς απρόσβλητος, όσο έμπειρος κι αν είναι. Ακόμα και ο Τσέσλι Σάλενμπεργκερ , ο πιλότος που εξυμνήθηκε επειδή έσωσε όλους τους επιβαίνοντες σε ένα κατεστραμμένο τζετ προσυδατώνοντάς το στον ποταμό Χάντσον το 2009, ένιωσε το ξαφνικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον στην αρχή.

«Ω, ναι, απολύτως», είπε σε συνέντευξή του στους Times. «Είναι μια πολύ φυσική, φυσιολογική ανθρώπινη φυσιολογική αντίδραση στο στρες σε μια ακραία, απειλητική για τη ζωή πρόκληση». Μόλις 9 δευτερόλεπτα αφότου εντόπισαν τα πουλιά, οι πιλότοι, οι οποίοι μιλούσαν σε συνδυασμό κορεατικών και αγγλικών, είπαν και οι δύο: «Περιστροφή! Περιστροφή!» Στη συνέχεια, ξεκίνησαν έναν ελιγμό υψηλού ρίσκου που περιελάμβανε τη ματαίωση της προσγείωσης, το γκάζι των κινητήρων και την ανάβαση. Ίσως να ήταν το πρώτο τους μεγάλο λάθος.

Στα χρόνια που ακολούθησαν το κατόρθωμα του Πλοίαρχου Σάλενμπεργκερ, το οποίο συχνά αποκαλείται «Θαύμα στο Χάντσον», πολλοί πιλότοι μελέτησαν προσεκτικά πώς κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια ένα Airbus, αφού μια πρόσκρουση πουλιών λίγο μετά την απογείωση άφησε και τους δύο κινητήρες του σχεδόν κατεστραμμένους.

Όσο σπάνιο κι αν είναι αυτό το σενάριο, ο κυβερνήτης της πτήσης Jeju, Han Gwang-seop, είχε χρησιμοποιήσει έναν προσομοιωτή για να εξασκηθεί στην προσγείωση ενός αεροπλάνου με δύο «νεκρούς» ή σοβαρά κατεστραμμένους κινητήρες. Δεν ήταν υποχρεωμένος να το κάνει. Η Jeju Air απαιτούσε εκπαίδευση μόνο για απώλεια μονοκινητήριου. Αλλά δεν είναι σαφές εάν ένα από τα πιο σημαντικά μαθήματα του Σάλενμπεργκερ —να περιμένει κανείς και να αναλύει την κατάσταση πριν ενεργήσει— είχε κάποια επίδραση στο πιλοτήριο την ημέρα της καταστροφής.

Η Jeju Air δεν σχολίασε το αν οι πιλότοι της θα έπρεπε να είχαν προσπαθήσει να προσγειωθούν μέσα από το σμήνος, επικαλούμενη την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Παρόλα αυτά, είναι πιθανό οι πιλότοι να μην έπρεπε να αντιμετωπίσουν καθόλου την κατάσταση. Επίσης το Διεθνές Αεροδρόμιο Μουάν της Νότιας Κορέας δεν τήρησε τις οδηγίες πρόληψης πρόσκρουσης πτηνών . Το αεροδρόμιο βρίσκεται κοντά σε ενδιαιτήματα πτηνών, ωστόσο δεν διαθέτει θερμικές κάμερες απεικόνισης και ραντάρ ανίχνευσης πτηνών που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας και των πιλότων για την παρουσία πτηνών.

Την ημέρα της συντριβής, μόνο ένας επιτηρητής πτηνών ήταν σε υπηρεσία, αντί για τον ελάχιστο αριθμό δύο που απαιτούν οι κυβερνητικοί κανόνες, ενώ οι ειδικοί λένε επίσης ότι το αεροδρόμιο θα έπρεπε να είχε ενημερώσει νωρίτερα το πλήρωμα για τον πιθανό κίνδυνο. Ο Μάικλ Μακόρμικ, πρώην ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας και αξιωματούχος της Ομοσπονδιακής Διοίκησης Αεροπορίας, είπε ότι εντυπωσιάστηκε από «το πόσο μεγάλο ήταν αυτό το σμήνος». Από την εμπειρία του, ένα τόσο μεγάλο σμήνος δεν θα εμφανιζόταν απλώς από το πουθενά.

Πολλά από όσα συνέβησαν στο πιλοτήριο εκείνο το πρωί παραμένουν αβέβαια. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα μαύρα κουτιά - δεν κατάφεραν να διατηρήσουν ορισμένα κρίσιμα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των τελικών συζητήσεων των πιλότων. Και οι δύο μηχανές υπέστησαν ζημιές, τουλάχιστον η μία σοβαρά. Το να γυρίσετε το ένα γκάζι προς τα πίσω θα μπορούσε να μειώσει τους κραδασμούς. Και αν η ζημιά ήταν αρκετά σοβαρή, ένας κινητήρας θα μπορούσε να σβήσει εντελώς. Αλλά ποιος από τους δύο ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος;

Εδώ φαίνεται ότι οι πιλότοι του Jeju έκαναν το δεύτερο μεγάλο λάθος τους.

Όταν οι κινητήρες ενός αεροπλάνου παρουσιάζουν προβλήματα, οι πιλότοι δεν μπορούν απλώς να κοιτάξουν έξω από το παράθυρο για να δουν πού είναι το πρόβλημα. Μόνο οι άκρες των φτερών είναι ορατές από το πιλοτήριο.

Αυτό αφήνει τους πιλότους να σαρώνουν τις μετρήσεις στο ταμπλό ή να μαντεύουν ποια πλευρά έχει χάσει ώθηση — όλα αυτά καθώς το αεροπλάνο μπορεί να χάνει υψόμετρο. Το πλήρωμα κίνησε βιαστικά και τους δύο μοχλούς που ελέγχουν την ώθηση.

Στη συνέχεια, οι πιλότοι ξεκινούν μια μοιραία σειρά ενεργειών που συνδέονται με το σβήσιμο του κινητήρα: «Ώση Νο. 2», δηλώνουν, αναφερόμενοι στον δεξιό κινητήρα.

Αλλά στην ταχεία ανταλλαγή απόψεων που ακολούθησε, οι πιλότοι δεν επιβεβαιώνουν ποτέ ακριβώς ποια μηχανή πρόκειται να σβήσουν.

Ο μοχλός εκκίνησης για τον αριθμό 1, τον αριστερό κινητήρα, πιέζεται γρήγορα στη θέση «διακοπής», σταματώντας τη ροή καυσίμου. Αυτό συμβαίνει μόνο 19 δευτερόλεπτα μετά το χτύπημα του πουλιού. Πέντε δευτερόλεπτα αργότερα, ο διακόπτης πυρός πατιέται. Αυτό απομονώνει τον κινητήρα από το υπόλοιπο αεροπλάνο και αποσυνδέει την αριστερή γεννήτρια. Ακαριαία, το ηλεκτρικό σύστημα του αεροπλάνου παρουσιάζει βλάβη. Σε αυτό το σημείο, η επανεκκίνηση του κινητήρα θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Μπορεί να ήταν λάθος ο κινητήρας.

Οι λίστες ελέγχου έκτακτης ανάγκης της Boeing προειδοποιούν τους πιλότους να μην βιάζονται πριν σβήσουν έναν κινητήρα. Μόλις ένας κινητήρας σβήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κοντά στο έδαφος, δεν υπάρχει αρκετός χρόνος για να τον θέσουν ξανά σε λειτουργία. Δεν είναι ακόμη γνωστό ακριβώς τι ώθησε τους πιλότους του Jeju να σβήσουν οποιονδήποτε από τους δύο κινητήρες. Μέχρι να δημοσιευτούν περισσότερα δεδομένα πτήσης είναι αδύνατο να πούμε ακριβώς ποιες ενδείξεις έβλεπαν οι πιλότοι στους πίνακες ελέγχου τους ή γιατί κινούνταν τόσο γρήγορα.

Καθώς τα ηλεκτρικά συστήματα του αεροπλάνου παρουσίασαν βλάβη, οι πιλότοι έχασαν ακόμη περισσότερο τον έλεγχο. Σε μια ακόμη αμφισβητήσιμη απόφαση, οι πιλότοι δεν ενεργοποίησαν ποτέ μια γεννήτρια έκτακτης ανάγκης που ονομάζεται APU. Θα είχε αποκαταστήσει την ηλεκτρική ενέργεια σε ορισμένες κρίσιμες λειτουργίες πτήσης και θα διατηρούσε σε λειτουργία τον καταγραφέα δεδομένων πτήσης και τον καταγραφέα φωνής στο πιλοτήριο.

Με την Κίτρινη Θάλασσα να απλώνεται μπροστά τους, ίσως να είχαν σκεφτεί να μιμηθούν τον Λοχαγό Σάλενμπεργκερ. Φωτογραφίες από τα συντρίμμια δείχνουν, μεταξύ άλλων, οδηγίες για προσγείωση στο νερό να βρίσκονται στο σημείο της συντριβής. Ο Λοχαγός Χαν είπε στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας ότι κατευθυνόταν προς την προσγείωση. Αλλά αντί να προχωρήσει με τον πλήρη κύκλο που συνήθως γίνεται με επανακυκλοφορία, αποφάσισε να αλλάξει κατεύθυνση, κάνοντας μια πιο γρήγορη στροφή 180 μοιρών και προσγειώνοντας από την αντίθετη κατεύθυνση.

Αλλά για λόγους που μπορεί ποτέ να μην γίνουν γνωστοί, οι πιλότοι προσγείωσαν το αεροσκάφος τους χωρίς να αναπτύξουν το σύστημα προσγείωσης.

Μπορεί να φοβόντουσαν ότι το χαμήλωμα του συστήματος προσγείωσης θα δημιουργούσε τόσο μεγάλη αντίσταση που δεν θα έφταναν στον διάδρομο προσγείωσης. Αλλά αν είχε αναπτυχθεί το σύστημα προσγείωσης, θα είχε βοηθήσει στην επιβράδυνση του αεροπλάνου και θα είχε επιτρέψει το φρενάρισμα.

Αντ' αυτού, το αεροπλάνο γλίστρησε, πέρασε τον διάδρομο προσγείωσης και χτύπησε σε έναν τσιμεντένιο τοίχο που, σύμφωνα με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε ποτέ να υπάρχει εκεί. Αυτός ο τοίχος σφράγισε τη μοίρα της πτήσης. Το αεροπλάνο εξερράγη και έγινε μια πύρινη σφαίρα μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου. «Αν δεν υπήρχε εκείνο το τσιμεντένιο φράγμα, πιθανότατα θα είχαν επιβιώσει», είπε ο Λοχαγός Σάλενμπεργκερ. «Οι περιστάσεις ήταν με το μέρος μας. Οι περιστάσεις δεν ήταν με το μέρος τους».

Αφού το αεροπλάνο του καπετάνιου Σάλενμπεργκερ προσυδατώθηκε στον ποταμό Χάντσον, και οι 150 επιβάτες και τα πέντε μέλη του πληρώματος βγήκαν ζωντανοί. Μετά τη συντριβή στο Jeju, μόνο δύο άτομα, αεροσυνοδοί στο πίσω μέρος του αεροπλάνου, επέζησαν. Εκατόν εβδομήντα εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν. Ο Τζεφ Γκουζέτι, πρώην ερευνητής ατυχημάτων της FAA και του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών, σημείωσε με λύπη τις ομοιότητες μεταξύ των μαχών στο Σάλενμπεργκερ και στο Τζέτζου. «Σίγουρα μοιάζει με το θαύμα στον ποταμό Χάντσον», είπε. «Χωρίς το θαύμα».