Κόμμα Μαρίας Καρυστιανού: Οργισμένη απάντηση στα σενάρια για «ηχηρή παραίτηση»

Εν αναμονή των λεπτομερειών σχετικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, όπως το όνομα, η διακήρυξη και τα πρόσωπα που θα το στελεχώνουν, αναστάτωση επέφερε στο εσωτερικό του κινήματος ένα δημοσίευμα, που έκανε λόγο για «ηχηρή παραίτηση».

Ο λόγος για τον Νίκο Αθανασόπουλο, ο οποίος δημιούργησε την Ομάδα Στήριξης Μαρίας Καρυστιανού στον νομό Αχαΐας και γενικά είχε έντονη δραστηριότητα στην περιοχή.

Παρά την επίκληση από τον ίδιο προσωπικών λόγων για την αποχώρησή του, τα σενάρια ανακάλυψαν κόντρες και διαφωνίες.

Έπειτα από όλα αυτά ο Νίκος Αθανασόπουλος προέβη σε οργισμένη ανάρτηση στην οποία διευκρινίζει ότι προτίθεται να επανέλθει.

Ολόκληρη η ανάρτηση στα social media αναφέρει τα εξής:

Ψεύτες, τσιράκια και βολεμένοι του καθεστώτος..

όσοι γράψατε ή αναπαράγετε το παρακάτω κατάπτυστο δημοσίευμα και δεν κάνατε καν τον κόπο να διαβάσετε τους λόγους που αποχωρώ (προς το παρόν) απο την οργάνωση του κινήματος και ΌΧΙ από την στήριξη μου στην Μαρία Καρυστιανού.

Δεν σέβεστε υγεία, δεν σέβεστε υποχρεώσεις, δεν σέβεστε ουτε τα ίδια σας τα παιδιά που ντρέπονται για τις αλητείες που κάνετε τόσα χρόνια.

Απόγονοι του Γκεμπλες, νοιωθω τον φοβο να διαπερνά κάθε κύτταρο σας στην εικόνα και μόνο της Μαρίας Καρυστιανου. Σύντομα και μετά την Ιδρυτική του κινήματος που ετοιμαζεται, θα σκορπίσετε σαν χάρτινος πύργος..

Χαίρομαι πραγματικά για όλα αυτά! Η χώρα μας σύντομα θα ανασάνει βαθιά με καθαρό οξυγόνο.

Οξυγόνο που θα διώξει την μπόχα, την βρώμα, την δυσωδία την σκατοψυχια που κρύβετε πισω απο ακριβά αρώματα, λαμπερά ρούχα, φερραρι, πορσε και ότι άλλο καταναλωτικό αγαθό μοστράρετε για να μοιάζετε με ανθρώπους και όχι σε Ζόμπι, όπως είστε αληθινά. Υλικά αγαθά και υπηρεσίες που ακόμα κι αυτά πολλοί από σας απέκτησαν με απευθείας αναθέσεις, οπεκεπε και μίζες.

Λυπάμαι που σας χαλάω το αφήγημα...

Σύντομα επιστρέφω στο ΚΙΝΗΜΑ πιο δυνατός ΑΠΌ ΠΌΤΕ!

