Γεωργιάδης: Ξεφουσκώνει η Καρυστιανού, υποκρισία της Κωνσταντοπούλου - Τι είπε για Κοβέσι

«Όσοι με βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ να μου απαντήσουν για το άρθρο 90, εγώ που έχω ορκιστεί στο Σύνταγμα δεν πρέπει να το τηρώ;», επισήμανε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σχολιάζοντας μεταξύ άλλων και τις πρόσφατες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.

«Η κυρία Κοβέσι σε ερώτηση αν βλέπει μεγαλύτερο ποσοστό διαφθοράς είπε όχι δεν αποτελεί η Ελλάδα εξαίρεση. Είναι αντίθετο αυτό με την κυβερνητική πολιτική; Έστω και με καθυστέρηση καταργήσαμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον πήγαμε στην ΑΑΔΕ», ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Για της Μαρία Καρυστιανού ανέφερε: «Το ξεφούσκωμά της είναι μικρότερο από ό,τι περίμενα, εκμηδενίζει Ζωή και Βελόπουλο. Έχουμε εδώ κοινό πολιτικό χώρο και θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους»

Για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Πρώην εργαζόμενή της έχει κάνει καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας ότι την είχε απλήρωτη και της έκανε εργασιακό μπουλινγκ. Η κυρία Κωνσταντοπούλου έχει ζητήσει πόσες αναβολές. Αν γινόταν σε ιδιωτική επιχείρηση θα έβγαινε πρώτη. Έκανε μήνυση στον ελεγκτή για να σταματήσει τον έλεγχο εναντίον της εκμεταλλευόμενη τη βουλευτική ασυλία της. Αν αυτό δεν είναι υποκρισία… Αν αυτό το είχα κάνει εγώ θα με παίζατε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν παίζει πουθενά»

