Γεωργιάδης: Την επομενη εβδομάδα τα φίλτρα στη συνταγογράφηση - Στοχεύουμε σε μελέτες Φάσης 1

«Μαραθώνιος» Άδωνι Γεωργιάδη στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών - Προς αναθεώρηση η ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback

Διονυσία Προκόπη

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την τιμητική του είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα (23/04/2026), δεύτερη ημέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, καθώς συμμετέιχε σε σειρά πάνελ, με κύριο θέμα συζήτησης τα ζητήματα του φαρμάκου.

Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, κάνοντας λόγο για «μύθο» ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φάρμακα και υποστήριξε ότι η χώρα μας βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παρέχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε φαρμακευτικές θεραπείες, συχνά ταχύτερα και ευρύτερα από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ογκολογικών θεραπειών και της κάλυψης των ανασφάλιστων.

«Πρέπει τον προϋπολογισμό που έχω, να τον μοιράσω όσο γίνεται πιο δίκαια, για τους ασθενείς» τόνισε ο υπουργός Υγείας, ώστε την πραγματικά καινοτόμα θεραπεία να την πάρει αυτός που την έχει πραγματικά ανάγκη, αλλά να καλύπτονται και οι ανάγκες της μεγάλης πλειονότητας των ασθενών, εξήγησε.

Νέα φίλτρα στη συνταγογράφηση

Ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν σε εφαρμογή «τα πρώτα SPC φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αν λειτουργήσουν αποτελεσματικά, είμαι βέβαιος ότι θα υιοθετηθούν και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ήδη 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχουμε ενσωματώσει στην ΗΔΙΚΑ όλες τις αντενδείξεις που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν καταχωρήσει για τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών τους προϊόντων», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Αρχικά, το νέο σύστημα δεν θα αφήνει να συνταγογραφηθούν ταυτόχρονα φάρμακα που έχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Επίσης, θα επισημαίνεται στους γιατρούς, όταν συνταγογραφούν εκτός εγκεκριμένων όρων κυκλοφορίας του φαρμάκου, δηλαδή εκτός ενδείξεων. Ωστόσο, σε πρώτη φάση δεν θα «κλειδώνει» η δυνατότητα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στις έντονες διεθνείς πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις σε ΗΠΑ και Ασία αναδιαμορφώνουν ριζικά το παγκόσμιο περιβάλλον της καινοτομίας και των επενδύσεων. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά κινδύνευσε να υιοθετήσει ρυθμίσεις που θα υπονόμευαν την ελκυστικότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας, κάτι που, όπως είπε, αποφεύχθηκε, με καθοριστική και την ελληνική συμβολή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανάγκη αναθεώρησης ή αναβολής ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, που ενδέχεται να εκτινάξουν το κόστος των φαρμάκων και να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητά τους, όπως είπε ο Υπουργός.

Σχολιάζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ο Άδωνις Γεωργάδης είπε χαρακτηριστικά: «Η αριστερολαγνεία της Ευρώπης, την οδηγεί από λάθος σε λάθος. Στις ΗΠΑ το έλυσαν, εμείς το ψάχνουμε. Αν δεν το βρούμε, θα πεινάσουμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα (σ.σ. στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής), η Ευρώπη πρέπει να νομοθετήσει, για να γίνει πιο ανταγωνιστική».

«Θέλουμε περισσότερες μελέτες Φάσης Ι»

Με στόχο να μπει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης των χωρών της ΕΕ με βάση τον αριθμό των κλινικών μελετών, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι με τη νέα ΚΥΑ που είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο, έχει βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. «Λιγότερο γραφειοκρατικό περιβάλλον, βελτιωνόμαστε στην ταχύτητα, άρα θεωρούμε ότι θα προσελκύσουμε περισσότερες κλινικές μελέτες» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «στοχεύουμε να προσελκύσουμε μελέτες φάσης 1», (σ.σ. το πρώτο στάδιο δοκιμής ενός φαρμάκου σε ανθρώπους), καθώς μέχρι σήμερα στην Ελλάδα διενεργούνται κυρίως μελέτες φάσης 2 και 3.

Το μεγάλο άλμα θα γίνει με την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, «γιατί θα έχουμε δεδομένα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, στο πεδίο των κινήτρων για τις εταιρείες, δεσμεύθηκε ότι θα αλλάξει την ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback ανεβάζοντας το προς συμψηφισμό ποσοστό δαπανών από το 25% στο 50%, εάν επιβεβαιωθεί επισήμως ότι το έχει κάνει και άλλη χώρα της Ευρώπης. Το υπουργείο Υγείας το διερευνά, διαβεβαίωσε ο κ. Γεωργιάδης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:43ΕΛΛΑΔΑ

«Με χαιρέτησε με το χέρι που την είχε σκοτώσει» – Η συνάντηση του αδελφού της Ελευθερίας με τον δολοφόνο έξω από το αστυνομικό τμήμα

17:43LIFESTYLE

Μάγδα Τσαγγάνη: «Πρέπει να πάω σε κέντρο αποκατάστασης αλλά δεν έχω χρήματα»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος κυβερνά το Ιράν: Το παρασκήνιο ενός «Game of Thrones» χωρίς «βασιλιά»

17:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αρνείται κατηγορηματικά ο Ράφαελ Λεάο συμμετοχή στο «σκάνδαλο συνοδών»

17:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ευέλπιδων: Τετράχρονη εντοπίστηκε μόνη της σε όχημα - Συνελήφθη ο πατέρας

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:23ΜΠΑΣΚΕΤ

Η Euroleague… υποκλίθηκε στον Εργκίν Αταμάν και ο Παναθηναϊκός έστειλε το δικό του μήνυμα

17:23ΥΓΕΙΑ

Αγαπηδάκη: 6 εκατ. πολίτες έκαναν προληπτικές εξετάσεις - Σε περίπου 200.000 εντοπίστηκαν ευρήματα

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

17:11ΚΟΣΜΟΣ

Apple – Τζον Τέρνους: Το μεγάλο στοίχημα του διαδόχου και η «χρυσή» συμβουλή του Στιβ Τζομπς

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Κικίλια για την κάλυψη του κόστους των υποχρεωτικών εκπτώσεων στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

16:56ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Την επομενη εβδομάδα τα φίλτρα στη συνταγογράφηση - Προς αναθεώρηση η ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback

16:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει σπουδαία μεταστροφή», σύμφωνα με την ΕΚΤ

16:48ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Περιορισμοί στα καύσιμα - οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στο Ιράν

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Πούτιν δηλώνει ότι η Ρωσία θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της στην Αρκτική

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

16:31ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπορική εταιρεία καταργεί τη δωρεάν χειραποσκευή καμπίνας

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου: Ποιοι τύποι προβιοτικών βοηθούν - Πόσο να πάρετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σε σοκ οι υπάλληλοι του δήμου από το περιστατικό με τον άστεγο - Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του πανικού

15:39ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός και 12ος επιστήμονας στις ΗΠΑ - Κάηκε μέσα στο Tesla του - Είχε εξαφανιστεί και αυτός χωρίς κινητό και πορτοφόλι

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ χωρίς τέλος με τη δολοφονία του γιου του ταξίαρχου στον Άγιο Δημήτριο: Ψάχνουν το κινητό για απαντήσεις

14:39ΚΟΣΜΟΣ

Λεηλασία στα φλεγόμενα συντρίμμια αεροσκάφους: Μάχες ντόπιων για τα 5 εκατ. δολάρια που σκόρπισαν

13:26ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Άφησε σημείωμα στην τωρινή του σχέση πως θα αυτοκτονήσει ο 40χρονος μετά τη δολοφονία της Ελευθερίας

12:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μυρτώ Θεοδωράκη: Τα 101 χρόνια έφτασε η σύζυγος του θρυλικού Μίκη - Η συγκινητική ανάρτηση

16:57ΚΟΣΜΟΣ

«Ας σκοτώσουμε αυτούς που δεν θέλουν συμφωνία»: Το repost Τραμπ για τον «εμφύλιο» στο Ιράν και η δήλωσή του «δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους»

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Μητέρα Μυρτούς στο Newsbomb.gr - «Μου την πέταξαν σαν σκυλί - Να ξεβρωμίσει η κοινωνία από αυτή τη συμμορία»

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Ανατριχιαστικό βίντεο: Πεθερά εκτελεί εν ψυχρώ τη νύφη της, πρώην βασίλισσα ομορφιάς- «Μαμά τι έκανες;» ουρλιάζει ο σύζυγος

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο βαρομετρικό χαμηλό από τη Λιβύη στη χώρα μας - Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

16:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: «Δεν ήξερα ότι είχαν σχέση, συλλυπητήρια στην οικογένεια της Ελευθέριας», λέει ο αδελφός του 43χρονου

09:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα: Ποια πληρώνονται αυτή την εβδομάδα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγούδι και η λεζάντα όλο νόημα που είχε δημοσιεύσει στα social media η Ελευθερία Γιακουμάκη

11:45ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Σαν αρχαία τραγωδία - Στο ίδιο σημείο με τον 25χρονο είχε πεθάνει ο παππούς του!

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:15ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι το νέο Hilton: Ανοίγει το «Conrad Athens the illusion»

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγιος Δημήτριος: «Καλό ταξίδι στην αιωνιότητα καπετάνιε μου»: Το συγκινητικό μήνυμα του ταξίαρχου που είδε νεκρό τον γιο του στην πλατεία Ασυρμάτου

17:26ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Χυδαία επίθεση προς το box που βρίσκεται ο πατέρας του - Βίντεο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ