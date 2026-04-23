Γεωργιάδης: Την επομενη εβδομάδα τα φίλτρα στη συνταγογράφηση - Στοχεύουμε σε μελέτες Φάσης 1

Την τιμητική του είχε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σήμερα (23/04/2026), δεύτερη ημέρα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, καθώς συμμετέιχε σε σειρά πάνελ, με κύριο θέμα συζήτησης τα ζητήματα του φαρμάκου.

Ο υπουργός Υγείας αμφισβήτησε την υποχρηματοδότηση της φαρμακευτικής δαπάνης, κάνοντας λόγο για «μύθο» ότι η Ελλάδα δαπανά λιγότερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες για φάρμακα και υποστήριξε ότι η χώρα μας βρίσκεται κοντά ή και πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ως ποσοστό του ΑΕΠ. Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα παρέχει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο πρόσβασης σε φαρμακευτικές θεραπείες, συχνά ταχύτερα και ευρύτερα από άλλα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ογκολογικών θεραπειών και της κάλυψης των ανασφάλιστων.

«Πρέπει τον προϋπολογισμό που έχω, να τον μοιράσω όσο γίνεται πιο δίκαια, για τους ασθενείς» τόνισε ο υπουργός Υγείας, ώστε την πραγματικά καινοτόμα θεραπεία να την πάρει αυτός που την έχει πραγματικά ανάγκη, αλλά να καλύπτονται και οι ανάγκες της μεγάλης πλειονότητας των ασθενών, εξήγησε.

Νέα φίλτρα στη συνταγογράφηση

Ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα τεθούν σε εφαρμογή «τα πρώτα SPC φίλτρα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση. Αν λειτουργήσουν αποτελεσματικά, είμαι βέβαιος ότι θα υιοθετηθούν και από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ήδη 100% ηλεκτρονική συνταγογράφηση και έχουμε ενσωματώσει στην ΗΔΙΚΑ όλες τις αντενδείξεις που οι ίδιες οι εταιρείες έχουν καταχωρήσει για τις άδειες κυκλοφορίας των φαρμακευτικών τους προϊόντων», ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης. Αρχικά, το νέο σύστημα δεν θα αφήνει να συνταγογραφηθούν ταυτόχρονα φάρμακα που έχουν αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. Επίσης, θα επισημαίνεται στους γιατρούς, όταν συνταγογραφούν εκτός εγκεκριμένων όρων κυκλοφορίας του φαρμάκου, δηλαδή εκτός ενδείξεων. Ωστόσο, σε πρώτη φάση δεν θα «κλειδώνει» η δυνατότητα.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε, επίσης, στις έντονες διεθνείς πιέσεις που δέχεται η Ευρώπη στον τομέα της φαρμακευτικής πολιτικής, επισημαίνοντας ότι οι εξελίξεις σε ΗΠΑ και Ασία αναδιαμορφώνουν ριζικά το παγκόσμιο περιβάλλον της καινοτομίας και των επενδύσεων. Όπως τόνισε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχικά κινδύνευσε να υιοθετήσει ρυθμίσεις που θα υπονόμευαν την ελκυστικότητα της φαρμακευτικής καινοτομίας, κάτι που, όπως είπε, αποφεύχθηκε, με καθοριστική και την ελληνική συμβολή. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι παραμένουν ανοιχτές κρίσιμες προκλήσεις, όπως η ανάγκη αναθεώρησης ή αναβολής ευρωπαϊκών οδηγιών, όπως της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, που ενδέχεται να εκτινάξουν το κόστος των φαρμάκων και να επηρεάσουν τη διαθεσιμότητά τους, όπως είπε ο Υπουργός.

Σχολιάζοντας την ανάγκη μεταρρυθμίσεων για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, ο Άδωνις Γεωργάδης είπε χαρακτηριστικά: «Η αριστερολαγνεία της Ευρώπης, την οδηγεί από λάθος σε λάθος. Στις ΗΠΑ το έλυσαν, εμείς το ψάχνουμε. Αν δεν το βρούμε, θα πεινάσουμε. Αποφύγαμε τα χειρότερα (σ.σ. στην αναθεώρηση της φαρμακευτικής πολιτικής), η Ευρώπη πρέπει να νομοθετήσει, για να γίνει πιο ανταγωνιστική».

«Θέλουμε περισσότερες μελέτες Φάσης Ι»

Με στόχο να μπει η Ελλάδα στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης των χωρών της ΕΕ με βάση τον αριθμό των κλινικών μελετών, ο υπουργός Υγείας τόνισε ότι με τη νέα ΚΥΑ που είναι σε ισχύ από τον Ιανουάριο, έχει βελτιωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο. «Λιγότερο γραφειοκρατικό περιβάλλον, βελτιωνόμαστε στην ταχύτητα, άρα θεωρούμε ότι θα προσελκύσουμε περισσότερες κλινικές μελέτες» είπε ο κ. Γεωργιάδης.

Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, «στοχεύουμε να προσελκύσουμε μελέτες φάσης 1», (σ.σ. το πρώτο στάδιο δοκιμής ενός φαρμάκου σε ανθρώπους), καθώς μέχρι σήμερα στην Ελλάδα διενεργούνται κυρίως μελέτες φάσης 2 και 3.

Το μεγάλο άλμα θα γίνει με την πλήρη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, «γιατί θα έχουμε δεδομένα», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης.

Τέλος, στο πεδίο των κινήτρων για τις εταιρείες, δεσμεύθηκε ότι θα αλλάξει την ΚΥΑ για το επενδυτικό clawback ανεβάζοντας το προς συμψηφισμό ποσοστό δαπανών από το 25% στο 50%, εάν επιβεβαιωθεί επισήμως ότι το έχει κάνει και άλλη χώρα της Ευρώπης. Το υπουργείο Υγείας το διερευνά, διαβεβαίωσε ο κ. Γεωργιάδης.

