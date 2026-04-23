Καρκινογόνος ουσία σε προϊόντα απώλειας βάρους - Η προειδοποίηση του ΕΟΦ

Έκκληση στους καταναλωτές να μην χρησιμοποιήσουν και να απομακρύνουν άμεσα ένα επικίνδυνο προϊόν, το οποίο προωθείται για την απώλεια βάρους, απευθύνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Πρόκειται για κάψουλες με την ονομασία "4S", που περιέχουν τη δραστική ουσία σιβουτραμίνη και φαινολοφθαλεΐνη, χωρίς σχετική αναφορά στην επισήμανση του προϊόντος, όπως ενημέρωσαν οι αρμόδιες γερμανικές αρχές τον ΕΟΦ.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τoν Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες, λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Η φαινολοφθαλεΐνη θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος ουσία και δεν είναι εγκεκριμένη για χρήση σε φάρμακα.

Απαγόρευση κυκλοφορίας συμπληρωμάτων διατροφής με καφεΐνη

Ο ΕΟΦ απαγορεύει, επίσης, τη διακίνηση και διάθεση των συμπληρωμάτων διατροφής YAVA LABS – FAT BURNER BLUEBERRY και YAVA LABS – FAT BURNER COLA της εταιρείας YAVA NUTRITION Sp. Z.o.o, τα οποία παράγονται στην Πολωνία.

Τα συγκεκριμένα προϊόντα περιέχουν υψηλή συγκέντρωση καφεΐνης και πράσινου τσαγιού, χωρίς να υπάρχει το απαιτούμενο κείμενο για την παρουσία της ουσίας επιγαλλοκατεχίνης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1925/2006.

Η απόφαση του ΕΟΦ αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας.

Τέλος, ο Οργανισμός προειδοποιεί για μια σειρά επικίνδυνων προϊόντων, που περιέχουν τη δραστική φαρμακευτική ουσία σιλδεναφίλη, χωρίς αυτή να αναγράφεται στην επισήμανσή τους.

Πρόκειται για τα εξής συμπληρώματα:BABA BERATAN HERBAL MIXTURE, GENTLE DMP DOMIPA HERBAL MIXTURE, BITKISEL KARISIMLI EPIMEDYUMLU MACUN, LA PEPA NEGRA, ROYAL HONEY, ROYAL HONEY VIP.

Η σιλδεναφίλη συνδέεται με ανεπιθύμητες ενέργειες ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό σύστημα, γεγονός που καθιστά την ανεξέλεγκτη χρήση επικίνδυνη για την υγεία του χρήστη.

Η ενημέρωση του ΕΟΦ έγινε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας και της Ιταλίας.

Ο Οργανισμός εφιστά την προσοχή των καταναλωτών και επισημαίνει ότι η αγορά προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ από μη εγκεκριμένες πηγές, όπως είναι το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή.

