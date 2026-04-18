Πρόεδρος Bayer στο Newsbomb: Γιατί να μην πληρώνουν παραπάνω κάποιες χώρες της Ευρώπης για φάρμακα;

Ο πόλεμος στο Ιράν και οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή δεν φαίνεται να προβληματίζουν την ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, ως προς την επάρκεια φαρμάκων στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η πραγματική ανησυχία βρίσκεται στις επιπτώσεις που θα φέρει η πολιτική των ΗΠΑ στον τομέα των τιμών του φαρμάκου, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν μελλοντικά την πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στη φαρμακευτική καινοτομία.

Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bayer AG και πρόεδρος του τομέα φαρμάκων της εταιρείας, Στέφαν Ούλριχ, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι και πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA), ήταν ξεκάθαρος στην ετήσια εκδήλωση της εταιρείας για τα ΜΜΕ. «Η Ευρώπη είναι το "φαρμακείο του κόσμου". Τα 2/3 όλων των εντός πατέντου φαρμάκων εξακολουθούν να παρασκευάζονται στην Ευρώπη». Όμως, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις για να «βελτιωθεί η ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Δεν γίνεται να έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο» λέει χαρακτηριστικά, σε συνέντευξή του στο Newsbomb.

«Θα δούμε πολλές πρωτοποριακές θεραπείες τα επόμενα χρόνια»

Με καινοτόμες θεραπείες στα καρδιαγγειακά, τη νεφρική ανεπάρκεια και την ογκολογία, με ένα φιλόδοξο ερευνητικό πρόγραμμα υπό δοκιμή γονιδιακών θεραπειών μεταξύ άλλων, αλλά και με ισχυρή παρουσία στην ιατρική απεικόνιση, η Bayer επιβεβαιώνει τον διπλό στόχο της επιστροφής της σε μέσο μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης από το 2027 και διεύρυνσης του περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας (ΕΒΙΤ) στο 30% μέχρι το 2030, από το 2028. Ρωτήσαμε τον κ. Ούλριχ αν αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθεί η Bayer, μπορεί να διασφαλίσει στην Ευρώπη τον τίτλο του «φαρμακείου του κόσμου».

«Τα 2/3 όλων των εντός πατέντου φαρμάκων παρασκευάζονται ακόμη στην Ευρώπη. Άρα η Ευρώπη είναι το "φαρμακείο του κόσμου". Δεν είμαστε η μόνη εταιρεία φαρμακευτικής καινοτομίας και έρευνας με έδρα την Ευρώπη, υπάρχουν και άλλες σημαντικές εταιρείες που συνεισφέρουν σημαντικά στην ιατρική πρόοδο, ειδικά αν συμπεριλάβουμε το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία.

»Αν θέλεις να είσαι βιώσιμος στον κλάδο μας, πρέπει να είσαι καινοτόμος. Γι’ αυτό, πράγματι, πιστεύω ότι και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες θα πρέπει να μπουν ερευνητικά σε νέες περιοχές. Η οριακή καινοτομία είναι όλο και πιο δύσκολο να αποζημιωθεί με μια καλή τιμή. Γι’ αυτό πιστεύω ότι θα δούμε πολλές "breakthrough" καινοτόμες θεραπείες και από άλλες εταιρείες, εκτός της Bayer.

«Κλειδί» η αγορά των ΗΠΑ

»Η διαφορά με εμάς, όμως, είναι ότι έπρεπε να πετύχουμε την "επιστροφή" μας. Στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη αγορά του κόσμου, τα δικαιώματα διάθεσης δύο εκ των εμπορικότερων προϊόντων μας, δεν ανήκαν στην Bayer αλλά σε συνεργαζόμενες αμερικανικές εταιρείες. Στην Ευρώπη, την τελευταία δεκαετία είμαστε στις 10 μεγαλύτερες εταιρείες. Όχι όμως στις ΗΠΑ. Αυτό αλλάζει τώρα, οπότε επιτυγχάνουμε μια πιο ισορροπημένη παρουσία μεταξύ των τριών μεγάλων αγορών (ΗΠΑ, Κίνα, Ευρώπη), γι’ αυτό θεωρούμαστε κάπως σαν "comeback kids", ότι κάναμε τη μεγάλη επιστροφή. Μεγάλο μέρος στη μετάβαση από τον τελευταίο κύκλο επιτυχίας στον νέο, οφείλεται, ακριβώς, στην επιστροφή μας στις ΗΠΑ. Και παρεμπιπτόντως, αυτό είναι ένα τρικ, που δεν μπορεί να επαναληφθεί δεύτερη φορά».

Τον κομβικό ρόλο που παίζει η αμερικανική αγορά γενικότερα για την Ευρώπη, εξηγεί περαιτέρω ο κ. Ούλριχ, μιλώντας για τις σημαντικές αλλαγές στην αμερικανική πολιτική με βάση τη ρήτρα MFN. «Θα αναγκαστεί η Ευρώπη να μετακινηθεί από ένα καθαρά εξαγωγικό μοντέλο, που υπαγορεύει "χαμηλές τιμές εντός ευρωπαϊκού εδάφους και υψηλότερες τιμές εξαγωγής σε άλλες περιοχές", γιατί δεν θα λειτουργεί πλέον. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, όπως προσπαθούμε να κάνουμε με τα φάρμακα: πληρώνουμε χαμηλές τιμές στην Ευρώπη και μετά περιμένουμε οι άλλοι να πληρώσουν αρκετά υψηλότερες τιμές. Θα υπάρξουν συνέπειες αυτή τη φορά. Και οι συνέπειες θα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει την ίδια πρόσβαση στην καινοτομία, όπως έχει σήμερα» λέει και συνεχίζει:

»Δεν αφορά όλες τις χώρες της Ευρώπης, όμως δεν βλέπω τον λόγο γιατί κάποιες χώρες, όπως η Ελβετία ή η Γερμανία, να μην πληρώνουν υψηλότερες τιμές» τονίζει και προσθέτει: «Όπως έχω πει στη γερμανική κυβέρνηση, αν θέλεις να πουλήσεις αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού, δεν γίνεται να έχεις στους γερμανικούς αυτοκινητόδρομους όριο ταχύτητας τα 30 χλμ. Κάτι τέτοιο γίνεται με την τιμολόγηση στην Ευρώπη».

01 02 Δρ. Κρίστιαν Ρόμελ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης του Τομέα Φαρμάκων της Bayer Πηγή: Gero Breloer for Bayer AG 02 02 Δρ. Σεσίλια Καετάνο, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Ιατρικών Υποθέσεων και Γυναικείας Υγείας της Bayer Πηγή: Gero Breloer for Bayer AG

«Πρόσβαση στην καινοτομία από την πρώτη ημέρα»

Μιλώντας με την ιδιότητα του προέδρου της EFPIA, ο κ. Ούλριχ αναγνωρίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα, το γεγονός ότι υπάρχουν 27 διαφορετικοί μηχανισμοί αποζημίωσης φαρμάκων στην ΕΕ, όσοι δηλαδή και τα κράτη -μέλη.

«Χρειάζεται να μεταρρυθμίσουμε την Ευρώπη. Πιστεύω ότι πρέπει να εξετάσουμε πώς θα βρούμε έναν ενιαίο μηχανισμό, με τον οποίο κάθε Ευρωπαίος θα έχει πρόσβαση σε μια καινοτόμο θεραπεία, από την ημέρα της έγκρισής της. Δεν χρειάζεται να συνδεθεί απαραίτητα με τη δέσμευση ότι κάθε σύστημα στην Ευρώπη θα αποζημιώνει στο 100% από την πρώτη ημέρα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να επιτρέπεται στους ασθενείς να έχουν πρόσβαση.

»Γιατί ένας ογκολογικός ασθενής στην Αθήνα, να περιμένει δύο χρόνια περισσότερο από ό,τι ο Γερμανός; Πιθανώς, όταν γίνει διαθέσιμο το φάρμακο, ο ασθενής να μην υπάρχει. Αυτό δεν έχει λογική» δηλώνει. Φέρνει ως παράδειγμα το γερμανικό μοντέλο, όπου η πρόσβαση παρέχεται άμεσα και η διαπραγμάτευση της τιμής ακολουθεί, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπου οι πολύπλοκες διαδικασίες και οι πολλαπλές επιτροπές καθυστερούν σημαντικά την είσοδο των φαρμάκων στην αγορά. Κατά την άποψή του, οι καθυστερήσεις αυτές έχουν αρνητικές συνέπειες τόσο για τους ασθενείς όσο και για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης συνολικά.

Ως θετικό βήμα, ο Στέφαν Ούλριχ βλέπει μια «αυξανόμενη θέληση» στις Βρυξέλλες να ανοίξει αυτή η συζήτηση. Ωστόσο, θεωρεί ότι δεν είμαστε κοντά σε μια τέτοια αλλαγή.

«Ένας πυρηνικός αντιδραστήρας απέναντι από ένα καρκινικό κύτταρο»

Αναφερόμενος στο σκεύασμα από το χαρτοφυλάκιο της Bayer για το οποίο πιστεύει ότι θα κάνει τη διαφορά στην κλινική πράξη τα επόμενα 2-3 χρόνια, ο κ. Ούλριχ ξεχωρίζει τη νέα θεραπεία που αφορά στη δευτερογενή πρόληψη του εγκεφαλικού επεισοδίου, μειώνοντας τον κίνδυνο δεύτερου εγκεφαλικού κατά 30%. Με την αναστολή μιας πρωτεΐνης στον μηχανισμό πήξης του αίματος, διαχωρίζεται λειτουργικά η αιμόσταση από τη θρόμβωση, αποτρέποντας έτσι τον παθολογικό σχηματισμό θρόμβων, χωρίς να επηρεάζεται η αιμόσταση.

Λόγω του προφίλ ασφάλειας του συγκεκριμένου φαρμάκου, ο ίδιος μηχανισμός – το να διαλύονται οι «κακοί» θρόμβοι χωρίς να επηρεάζονται οι «καλοί» στη διαδικασία της αιμόστασης- διερευνάται εάν μπορεί να αξιοποιηθεί και στην πρόληψη του πρώτου εγκεφαλικού, λέει στο Newsbomb ο Δρ. Κρίστιαν Ρόμελ, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης και Μέλος της Ηγετικής Ομάδας του Τομέα Φαρμάκων της εταιρείας.

Από το πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας, ο Δρ. Ρόμελ ξεχωρίζει μια υπό δοκιμή γονιδιακή θεραπεία μίας δόσης για την καρδιακή ανεπάρκεια με μειωμένο κλάσμα εξώθησης, που στοχεύει να δώσει λύση σε ασθενείς τελευταίου σταδίου, με μόνη θεραπευτική επιλογή τη μεταμόσχευση καρδιάς.

«Είναι σαν να βάζεις έναν πυρηνικό αντιδραστήρα απέναντι από ένα καρκινικό κύτταρο»: με αυτή τη φράση, ο Δρ. Ρόμελ περιγράφει την ισχύ ενός άλλου ερευνητικού μορίου που ξεχωρίζει, μια υπό ανάπτυξη στοχευμένη θεραπεία άλφα (TAT) για ασθενείς με προχωρημένο μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη.

Τέλος, η Δρ. Σεσίλια Καετάνο, Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Ιατρικών Υποθέσεων και Γυναικείας Υγείας της Bayer, μίλησε στο Newsbomb για τη γυναικεία υγεία και την εστίαση σε νέες θεραπείες για την εμμηνόπαυση, πέρα από την ορμονοθεραπεία. Στο πλαίσιο αυτό, η Bayer έχει αναπτύξει μια θεραπεία για τα αγγειοκινητικά συμπτώματα (ΑΚΣ), που σχετίζονται με την εμμηνόπαυση ή προκαλούνται από συμπληρωματική ενδοκρινική θεραπεία (AET) σχετιζόμενη με τον καρκίνο του μαστού. «Η καινοτομία στην εμμηνόπαυση ήρθε μέσα από την επιστημονική έρευνα, στο πώς και γιατί εμφανίζονται τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, εντοπίζοντας ένα συγκεκριμένο μονοπάτι στον εγκέφαλο, το οποίο στη συνέχεια επέτρεψε την ανάπτυξη νέων θεραπειών» αναφέρει στο Newsbomb. Η νέα αυτή θεραπεία μπλοκάρει αυτήν την οδό, με αποτέλεσμα να μειώνει σημαντικά τη συχνότητα και την ένταση των εξάψεων. Όπως εξηγεί η ίδια, «οι εξάψεις παραμένουν, όμως δεν είναι τόσο σοβαρές και έχουμε πολύ σημαντική βελτίωση στις διαταραχές ύπνου και στην ποιότητα ζωής. Η επίδραση της θεραπείας είναι άμεση, σχεδόν από την πρώτη ημέρα».