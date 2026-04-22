Δύο πειραματικά φάρμακα φέρνουν ελπίδα για τον καρκίνο του παγκρέατος

Διονυσία Προκόπη

Ο καρκίνος του παγκρέατος αποτελεί πρόκληση για την ιατρική κοινότητα, καθώς είναι ένας τύπος της νόσου που συνήθως εντοπίζεται με καθυστέρηση και έχει υψηλά ποσοστά θνησιμότητας. Δύο υπό δοκιμή φάρμακα υπόσχονται να βελτιώσουν σημαντικά την επιβίωση των ασθενών, το ποσοστό της οποίας στην πενταετία εκτιμάται μόλις σε 13%.

Το πρώτο σκεύασμα είναι ένα χάπι, το οποίο λαμβάνεται μία φορά την ημέρα και στοχεύει σε συγκεκριμένες γονιδιακές μεταλλάξεις (RAS) που οδηγούν σε ανάπτυξη όγκων και είναι παρούσες σε πάνω από το 90% των περιστατικών καρκίνων του παγκρέατος.

Το πειραματικό φάρμακο σχεδόν διπλασίασε την επιβίωση των ασθενών που το έλαβαν στο πλαίσιο κλινικής μελέτης, σε σύγκριση με αυτούς που υποβάλλονταν στη βασική χημειοθεραπεία. Η επιβίωση έφτασε τους 13,2 μήνες από 6,7 μήνες κατά μέσο όρο. Στους δευτερογενείς στόχους, επίσης, επιτεύχθηκε βελτίωση στην επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του παγκρέατος (PDAC) που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία και είχαν ευρύ φάσμα των γονιδιακών μεταλλάξεων RAS, καθώς και ασθενείς χωρίς ταυτοποιημένη μετάλλαξη RAS.

Η δημοσίευση των ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων της μελέτης ανέβασε κατά 40% τις μετοχές της εταιρείας Revolution Medicines που αναπτύσσει το φάρμακο. Η εταιρεία σχεδιάζει να υποβάλει το επόμενο διάστημα, τον φάκελο του φαρμάκου στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές και εκτιμάται πως μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούσε να πάρει έγκριση. Ήδη έχει λάβει καθεστώς προτεραιότητας από τον αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA).

Παράλληλα, ένα ακόμη πειραματικό φάρμακο παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του προχωρημένου καρκίνου του παγκρέατος. Σχεδόν διπλασιάστηκε ο αριθμός των ασθενών που πέρασαν τον ένα χρόνο επιβίωσης και είχαν λάβει το υπό δοκιμή σκεύασμα μαζί με χημειοθεραπεία, σε σύγκριση με ασθενείς που λάμβαναν μόνο χημειοθεραπεία. Το φάρμακο που αναπτύσσει η εταιρεία Actuate Therapeutics, δρα αναστέλλοντας μία πρωτεΐνη, η οποία συμβάλλει στην επιβίωση των καρκινικών κυττάρων και τη διαφυγή τους από τους μηχανισμούς του ανοσοποιητικού συστήματος, καθώς και στην ανάπτυξη όγκων.

Στη μελέτη φάσης ΙΙ συμμετείχαν 233 ασθενείς από την Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Το 44% των ασθενών που λάμβανε το νέο φάρμακο πέρασε τον στόχο του ενός χρόνου επιβίωσης σε σύγκριση με 22% αυτών που λάμβαναν μόνο χημειοθεραπεία. Επιπλέον, διετή επιβίωση επιτεύχθηκε για το 13% των ασθενών υπό τη νέα θεραπεία. Κανένας από την ομάδα που λάμβανε μόνο χημειοθεραπεία, δεν επιβίωσε στα δύο χρόνια. Ο χρόνος επιβίωσης κατά μέσο όρο βελτιώθηκε στους 10,1 μήνες από 7,2 μήνες. Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Medicine». Τα ευρήματα αυτά, θα πρέπει να επιβεβαιωθούν από μελέτη φάσης ΙΙΙ.

(Με πληροφορίες από Reuters)

Διαβάστε επίσης

