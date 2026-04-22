Νέο σύστημα πρωτοκόλλων για τα αντικαρκινικά φάρμακα - Ξεκινά πιλοτικά από τον «Άγιο Σάββα»

«Η νέα φαρμακευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, με ανησυχεί περισσότερο και από το Ιράν» είπε ο υπουργός Υγείας στο συνέδριο του Economist 

Διονυσία Προκόπη

Υπ. Υγ.
ΦΑΡΜΑΚΟ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας όλων των χωρών, και προφανώς και της Ελλάδας, μίλησε στο 6ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist για τον Καρκίνο, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, την Τετάρτη (22/04/2026).

Η δύσκολη εξίσωση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι χώρες, κατά τον κ. Γεωργιάδη, είναι «το πώς θα καλύψουν, με έναν περιορισμένο προϋπολογισμό, ανάγκες που είναι σχεδόν απεριόριστες. Για να το πετύχουμε αυτό, είχαμε πολύ στενή συνεργασία με τους γιατρούς, την ιατρική κοινότητα και την κοινότητα των ασθενών, ώστε να βρούμε έναν διαφανή τρόπο εισαγωγής όλων αυτών των νέων θεραπειών. Ζούμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή. Οι νέες θεραπείες έρχονται πολύ γρήγορα. Αυτό είναι εξαιρετικό για τους ασθενείς και την ανθρωπότητα, αλλά αποτελεί και μεγάλη πρόκληση για τους προϋπολογισμούς» ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης.

Το επόμενο διάστημα, θα θεσμοθετηθεί το Ταμείο Καινοτομίας με σκοπό να επιταχύνει την έλευση καινοτόμων θεραπειών στην Ελλάδα: «Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση το νέο μας νομοσχέδιο για το σύστημα που θέλουμε να εφαρμόσουμε, που θα επιτρέπει την ταχύτερη είσοδο καινοτόμων φαρμάκων στην Ελλάδα. Τα περισσότερα από αυτά αφορούν τον καρκίνο. Σε συνεργασία με την Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας, έχουμε δημιουργήσει ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα καταγραφής των καρκινοπαθών».

Στο πλαίσιο αυτό, στο νοσοκομείο «Άγιος Σάββας» πρόκειται να δοκιμαστεί ένα νέο σύστημα πρωτοκόλλων για τα αντικαρκινικά φάρμακα. Μετά την πιλοτική του λειτουργία, θα εφαρμοστεί και στα υπόλοιπα νοσοκομεία, τις επόμενες εβδομάδες, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας. «Είναι ένας από τους στόχους μας στο πλαίσιο της χρηματοδότησης από το RRF. Αυτό θα μας βοηθήσει να διασφαλίσουμε ότι δίνουμε το σωστό φάρμακο στον σωστό ασθενή».

Ο παράγοντας που μπορεί «να αλλάξει τα πάντα»

Απαντώντας σε ερώτηση για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς που προκύπτουν σε περιόδους γεωπολιτικών αναταράξεων -ο τίτλος του συνεδρίου είναι «Fighting cancer in disrupted times» (αντιμετωπίζοντας τον καρκίνο σε ταραγμένες εποχές)- ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν επηρεάζεται ο σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, ο παράγοντας που μπορεί να «αλλάξει τα πάντα», είναι η νέα φαρμακευτική πολιτική των ΗΠΑ, τόνισε ο Υπουργός.

Υπενθυμίζεται ότι, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Newsbomb, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ενώσεων Φαρμακευτικών Βιομηχανιών (EFPIA) και πρόεδρος του τομέα φαρμάκων της Bayer, Στέφαν Ούλριχ, είχε εκτιμήσει ότι η Ευρώπη θα χάσει την πρόσβαση που έχει σήμερα στη φαρμακευτική καινοτομία εάν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις: «Θα αναγκαστεί η Ευρώπη να μετακινηθεί από ένα καθαρά εξαγωγικό μοντέλο, που υπαγορεύει "χαμηλές τιμές εντός ευρωπαϊκού εδάφους και υψηλότερες τιμές εξαγωγής σε άλλες περιοχές", γιατί δεν θα λειτουργεί πλέον. Χρειάζεται να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχεις και την πίτα ολόκληρη και τον σκύλο χορτάτο, όπως προσπαθούμε να κάνουμε με τα φάρμακα: πληρώνουμε χαμηλές τιμές στην Ευρώπη και μετά περιμένουμε οι άλλοι να πληρώσουν αρκετά υψηλότερες τιμές. Θα υπάρξουν συνέπειες αυτή τη φορά. Και οι συνέπειες θα είναι ότι η Ευρώπη δεν θα έχει την ίδια πρόσβαση στην καινοτομία, όπως έχει σήμερα» είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων.

Σχολιάζοντας αυτήν την άποψη που υπάρχει στην ευρωπαϊκή φαρμακοβιομηχανία, ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε στο συνέδριο του Economist: «Οι φαρμακευτικές εταιρείες θα ζητούν πάντα περισσότερους πόρους - αυτή είναι η δουλειά τους. Εμείς προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τον προϋπολογισμό - αυτή είναι η δική μας δουλειά. Και προσπαθούμε να βρούμε μια μέση λύση. Έχουμε, όμως, μια επιπλέον πρόκληση: τη νέα φαρμακευτική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, που επηρεάζει όλο τον κόσμο και τελικά και την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αυτό με ανησυχεί περισσότερο και από το Ιράν. Η αμερικανική αγορά είναι η σημαντικότερη για τις φαρμακευτικές εταιρείες και από εκεί προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους. Αν υποχρεωθούν να ευθυγραμμίσουν τις τιμές μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, αυτό μπορεί να αλλάξει τα πάντα».

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στη συμφωνία που υπέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο με τις ΗΠΑ για το φάρμακο, η οποία θα φέρει μεγάλη αύξηση στη δημόσια φαρμακευτική δαπάνη του Ηνωμένου Βασιλείου. Για την Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν είναι εύκολο, υποστήριξε ο Υπουργός, καθώς θα σήμαινε μια ανατροπή στον κρατικό προϋπολογισμό, που δεν είναι σίγουρο ότι το υπουργείο Οικονομικών, θα μπορούσε να υποστηρίξει.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει ενιαία. Κάθε χώρα μόνη της, είναι μικρή. Όμως η Ε.Ε., με 500 εκατομμύρια ανθρώπους, είναι μια τεράστια αγορά, ισάξια των ΗΠΑ. Πιστεύω ότι αυτό θα οδηγήσει σε ταχύτερη σύγκλιση πολιτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Όπως έλεγαν και οι αρχαίοι Έλληνες: "Ανάγκα και θεοί πείθονται". Όταν υπάρχει ανάγκη, όλοι προσαρμόζονται. Πιστεύω ότι αυτή η πολιτική των ΗΠΑ θα παραμείνει και πρέπει να προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον» εκτίμησε.

Αναφερόμενος, τέλος, στις κλινικές μελέτες, ο υπουργός Υγείας δήλωσε ότι «έχουμε μεγάλες φιλοδοξίες. Έχουμε ήδη μειώσει τη γραφειοκρατία και προχωρούμε στην ψηφιοποίηση των ιατρικών αρχείων. Στόχος μας είναι μέχρι το 2026 να έχουμε ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα που θα βοηθήσει την Ελλάδα να γίνει ελκυστικός προορισμός για κλινικές δοκιμές. Είμαι, λοιπόν, αισιόδοξος».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
Novibet
17:33ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Eντοπίστηκε νεκρή η 43χρονη η Ελευθερία Γιακουμάκη - Φέρει τραύμα από πυροβόλο όπλο

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το τελευταίο σημείωμα της 43χρονης, το κινητό που «μίλησε» και το ΙΧ που εξαφάνισε ο δράστης

18:09LIFESTYLE

Συγκινεί η κόρη του Στέφανου Ληναίου: «Ο δρόμος που περπάτησες είχε πολλή μοναξιά, καλό ταξίδι πατέρα»

15:54ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δολοφονία στους Αμπελόκηπους: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου, ήμουν εν βρασμώ», είπε ο δράστης

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα μέτρα στήριξης: Ο Πιερρακάκης εξειδίκευσε το πακέτο για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, ενοίκια, επιδότηση στο diesel και λιπάσματα - Δείτε αναλυτικά

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

10:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Tο ημερολόγιο του 40χρονου, οι απόπειρες αυτοκτονίας και οι κάμερες ασφαλείας

17:12ΕΛΛΑΔΑ

Στέφανος Ληναίος: Σε κλίμα συγκίνησης το «ύστατο χαίρε» στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

16:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ήρθησαν οι ασυλίες των 13 βουλευτών της ΝΔ - Αναλυτικά τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας

09:19ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ποια είναι η Ράνια που απειλούσε ο 23χρονος φίλος της Μυρτούς να σκοτώσει

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: 60χρονος πέθανε από λεπτοσπείρωση - Εντοπίστηκαν άλλα δύο κρούσματα

13:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να τις προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

23:13ΚΟΣΜΟΣ

To τέλος του κόσμου: Αυτές είναι οι μόνες 7 χώρες στη Γη ικανές να επιβιώσουν

18:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα παιδιού: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε θα καταβληθεί - Πίνακας ανά παιδί

17:32LIFESTYLE

Eurovision: Το πρώτο βίντεο του Akyla με την Παρθένα Χοροζίδου

15:38ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στην Καλαμάτα - Επιχείρηση πλαστικών παραδόθηκε στις φλόγες - Διακοπή κυκλοφορίας

13:35ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Ψέματα και αλήθειες για το δωμάτιο «10» - Τι έγινε το βράδυ που πέθανε η Μυρτώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ