Θέσπιση εμβολιαστικών στόχων και βιώσιμο προϋπολογισμό ζητά ο ΣΦΕΕ για τα εμβολιαστικά προγράμματα

«Ασπίδα» προστασίας για την ευημερία του πληθυσμού, αλλά και για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, αποτελούν τα εμβόλια και η ορθή εφαρμογή τους μέσω των εμβολιαστικών προγραμμάτων που καταρτίζει η κάθε χώρα. Με αφορμή την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ανοσοποίησης, που φέτος τιμάται από τις 19 έως τις 25 Απριλίου, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) αναδεικνύει εκ νέου τον καθοριστικό ρόλο των εμβολιαστικών προγραμμάτων ως θεμελιώδους πυλώνα για τη δημόσια υγεία και την πρόληψη σοβαρών ασθενειών.

Ο εμβολιασμός αφορά όλες τις ηλικιακές ομάδες και αποτελεί πράξη ατομικής και συλλογικής ευθύνης, καθώς μέσω της ανοσίας της κοινότητας, τα οφέλη επεκτείνονται στο σύνολο του πληθυσμού. Στη χώρα μας, το ποσοστό των ατόμων άνω των 65 ετών, αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω, φτάνοντας το 34% τα επόμενα χρόνια. Λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες, όπως η γήρανση του πληθυσμού, η κλιματική αλλαγή και η μικροβιακή αντοχή, ο εμβολιασμός των ενηλίκων αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ως προς την αποτίμηση της αξίας επένδυσης σε εμβολιασμούς και της πολλαπλασιαστικής της επιστροφή, ο ΣΦΕΕ επικαλείται πρόσφατη μελέτη, σύμφωνα με την οποία, η ορθή εφαρμογή των συστάσεων για εννέα εμβολιασμούς ρουτίνας για παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 11 ετών, που στοχεύουν 14 νοσήματα που προλαμβάνονται με εμβόλια: διφθερίτιδα, ηπατίτιδα Α, ηπατίτιδα Β, αιμόφιλος ινφλουέντζας τύπου Β, ιλαρά, μηνιγγιτιδοκοκκική νόσος, παρωτίτιδα, κοκκύτη, πνευμονιοκοκκική νόσο, πολιομυελίτιδα, ροταϊό, ερυθρά, τέτανο και ανεμοβλογιά αποτρέπει 447.221 κρούσματα ασθενειών, 242 θανάτους, και την απώλεια 6.682 ετών ζωής στην κοόρτη του 2022 ((82.700 παιδιά).

Επιπλέον, η ύπαρξη του παιδιατρικού Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών συσχετίστηκε με εξοικονόμηση σχεδόν 201,4 εκατομμυρίων ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος του προγράμματος εμβολιασμού, τα μειωμένα έξοδα θεραπείας, τη μειωμένη απώλεια εργασίας, τη βελτιωμένη ποιότητα ζωής και λιγότερους θανάτους, κάθε 1 ευρώ που επενδύεται σε εμβολιασμούς προβλέπεται να αποφέρει 8,5 ευρώ σε εξοικονόμηση κοινωνικού κόστους στη χώρα μας. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η ανοσοποίηση των βρεφών στην Ελλάδα με το μονοκλωνικό αντίσωμα για τον RSV, μπορεί να αποτρέψει ετησίως 2.716 νοσηλείες και να οδηγήσει σε εξοικονόμηση άνω των 20 εκατ. εύρω, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ.

Τεχνολογική πρόοδος

Οι εξελίξεις στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης εμβολίων χαρακτηρίζονται από έντονη τεχνολογική πρόοδο, διευρυμένη εστίαση σε νοσήματα και σημαντικό αριθμό υποψήφιων προϊόντων, σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογικών πλατφορμών και καινοτόμων προσεγγίσεων ενισχύει τη δυνατότητα πρόληψης και αντιμετώπισης υφιστάμενων και αναδυόμενων απειλών για τη δημόσια υγεία.

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα εμβολιαστικά προγράμματα, τόσο στην κάλυψη του παιδικού όσο και του εφηβικού και ενήλικου πληθυσμού. Ωστόσο, ο ΣΦΕΕ θεωρεί ότι οι παραπάνω εξελίξεις υποδηλώνουν την ανάγκη λήψης μέτρων, όπως:

1. Θέσπιση διακριτών και σαφώς καθορισμένων σταδίων για την ανάπτυξη και αποζημίωση των εμβολιαστικών προγραμμάτων,

2. Θέσπιση εμβολιαστικών στόχων που αντανακλούν τη δέσμευση των αρχών υγείας,

3. Ανάπτυξη και εφαρμογή μηχανισμών καταγραφής και παρακολούθησης της εμβολιαστικής κάλυψης,

4. Σχεδιασμός βιώσιμου προϋπολογισμού που ανταποκρίνεται στις υγειονομικές ανάγκες και στις επιστημονικές εξελίξεις,

5. Δημιουργία συμμαχιών όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την ανάδειξη της αξίας του εμβολιασμού.

Επιπλέον, ο ΣΦΕΕ ζητά απλοποίηση των ρυθμιστικών διαδικασιών και διαρκή επένδυση στην καινοτομία, ως καθοριστικής σημασίας παράγοντες ώστε αυτές οι επιστημονικές εξελίξεις, να μεταφραστούν σε απτά οφέλη για τη δημόσια υγεία.

