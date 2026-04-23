Άδωνις Γεωργιάδης: Μήνυση αύριο κατά του Κυριάκου Βελόπουλου
«Λυπάμαι, κάποτε τον θεωρούσα φίλο μου», έγραψε ο υπουργόε Υγείας
Μήνυση κατά του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή δηλώσεις του πρώτου, τις οποίες χαρακτηρίζει συκοφαντικές και επιζήμιες για την προσωπική και πολιτική του αξιοπιστία.
Σε ανάρτησή του στο X αναφέρει συγκεκριμένα:
Ξεκαθαρίζω, πολιτική κριτική όση θέλετε, λάσπη και συκοφαντία πάνω στην ηθική μου συγκρότηση ξεχάστε το. Αύριο στην σειρά της μήνυσης μετά τον κ. Σαλμά ο
@velopky λυπούμαι που κάποτε τον θεωρούσα και φίλο μου
