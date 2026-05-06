Αυτοί είναι οι «λογιστές» που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

Δείτε τις φωτογραφίες των μελών της εγκληματικής οργάνωσης που εξάρθρωσε η ΕΛΑΣ

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

  • Η ΕΛΑΣ εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση 7 ατόμων που εξαπατούσε πολίτες προσποιούμενοι λογιστές μέσω τηλεφωνικών κλήσεων.
  • Η συνολική ζημιά που προκάλεσαν ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.
  • Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν απάτη, διακεκριμένη κλοπή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και κατοχή πυροβόλου όπλου.
  • Τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των μελών δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΑΣ.
  • Οι συλληφθέντες κατάγονται από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο και Πάτρα.
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΛΑΣ τα στοιχεία και τις φωτογραφίες 7 ατόμων, μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατταν απάτες μέσω τηλεφωνικών κλήσεων προσποιούμενοι τους λογιστές αφαιρώντας χρηματικά ποσά από πολίτες από διάφορες περιοχές της επικράτειας.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα αδικήματα της συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, της απάτης, τετελεσμένης και σε απόπειρα, με προκληθείσα ζημιά που υπερβαίνει συνολικά το χρηματικό ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, της διακεκριμένης κλοπής από υπαίτιο που διαπράττει κλοπές κατ’ επάγγελμα, της διακεκριμένης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα από υπαίτιους που ασκούν τέτοιες δραστηριότητες κατ’ επάγγελμα και ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης, η οποία επιδιώκει την τέλεση πράξεων νομιμοποίησης με αντικείμενο αυτής περιουσία που προέρχεται από τα κακουργήματα της περ. α’ του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 και των άρθρων 374 και 386 Π.Κ. και που υπερβαίνει συνολικά σε αξία το ποσό των 120.000 ευρώ κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση και της διακεκριμένης κατοχής πυροβόλου όπλου.

Πρόκειται για τους:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο – Ευάγγελο του Κωνσταντίνου & της Αναστασίας, γεννηθέντα την 18-10-2003 στη Θεσσαλονίκη

ΧΑΝΤΖΙΔΗ Ιωάννη του Νικολάου & της Χρυσούλας, γεννηθέντα την 8-12-1990 στην Αθήνα

ΝΤΑΝΟ Χρυσοβαλάντη του Σπυρίδωνος & της Δήμητρας, γεννηθέντα την 9-12-1988 στην Αθήνα

ΠΙΚΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη του Βασιλείου & της Όλγας, γεννηθέντα την 15-5-1992 στο Ηράκλειο Κρήτης

ΝΤΑΝΟ Σπυρίδωνα του Γεωργίου & της Γεωργίας, γεννηθέντα την 24-3-1998 στην Αθήνα

ΜΠΕΚΟΥ Ειρήνη αγνώστου πατρός & της Παρασκευής, γεννηθείσα την 6-10-1999 στην Αθήνα

ΜΠΑΤΖΑΛΗ Διονύσιο του Γεωργίου & της Δήμητρας, γεννηθέντα την 4-7-1994 στην Πάτρα

