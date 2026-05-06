Τσουκαλάς: Αιτία για τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης είναι τα εσωκομματικά προβλήματα της ΝΔ

Snapshot Ο Κώστας Τσουκαλάς αποδίδει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει υπουργούς σε εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας.

Η κυβέρνηση κατηγορείται για αντιφατική στάση σχετικά με τη διαδικασία διερεύνησης των υπουργών Καραμανλή, Τριαντόπουλου, Λιβανού και Αραμπατζή.

Ο Τσουκαλάς ζητά καθαρές απαντήσεις για τις αλλαγές στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο άρθρο 86 και τις δικαστικές διαδικασίες.

Η κυβέρνηση κατηγορείται ότι αποφεύγει τη διερεύνηση των παράνομων παρακολουθήσεων για πολιτικούς λόγους και λόγω εκλογικού ορίζοντα.

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση εκβιάζεται δημόσια από τον Ισραηλινό απόστρατο σχετικά με την υπόθεση των παρακολουθήσεων.

Σε εσωκομματικά προβλήματα της κυβερνητικής παράταξης επιρρίπτει «την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει του υπουργούς της όπως ζητείται με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.



Σε δήλωσή του, ο κ. Τσουκαλάς, απευθυνόμενος στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, σχολιάζει συγκεκριμένα ότι «ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση για να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ερευνήσει του υπουργούς της όπως ζητείται με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».



«Ας μην αυταπατάται ο κ. Μαρινάκης ότι με μια σειρά αντιφάσεις, η κυβέρνηση θα βγει από τη δύσκολη θέση», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και ζητά «καθαρές απαντήσεις» στα εξής ερωτήματα:



- Γιατί στην περίπτωση των Κ. Καραμανλή και Χ. Τριαντόπουλου η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν μπορούν οι βουλευτές να κάνουν τους ανακριτές και ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και με fast track διαδικασία να στείλει στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο Υπουργούς, αλλά στην περίπτωση του κ. Λιβανού και της κας. Αραμπατζή κάνει η ίδια τον ανακριτή αποφασίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις;



- Άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για το άρθρο 86; Τότε ήταν κακό και έπρεπε οι υποθέσεις να πάνε κατευθείαν στον φυσικό δικαστή, ενώ τώρα έγινε καλό και δεν πρέπει;



- Ή μήπως ομολογούν εκ των υστέρων ότι υπήρχαν στοιχεία ενοχής για τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο;



«Η πραγματική αιτία για τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας», τονίζει ο Κώστας Τσουκαλάς.

«Ομολογούν ότι δε θα γίνει διερεύνηση για τις παρακολουθήσεις»

Αναφορικά με την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων, στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «ο κ. Μαρινάκης ομολογεί ευσχήμως ότι δεν θα γίνει διερεύνηση επειδή δε συμφέρει τη κυβέρνηση, την οποία εκβιάζει δημόσια ο Ισραηλινός απόστρατος».



«Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές, δεν πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση;», καταλήγει ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

