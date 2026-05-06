Απάντηση Τσουκαλά σε Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα

Ολόκληρη η ανακοίνωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ 

Μάνος Χατζηγιάννης

Απάντηση Τσουκαλά σε Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας, κατηγορώντας την για λαϊκισμό και έλλειψη συνέπειας.
  • Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει αντιφατικά μηνύματα και διαστρεβλώνει την πρόταση της τετραήμερης εργασίας.
  • Το ΠΑΣΟΚ βασίζει την πρότασή του σε ευρωπαϊκά πρότυπα και επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υψηλές ώρες εργασίας, αλλά χαμηλή παραγωγικότητα και αγοραστική δύναμη.
  • Ο Τσουκαλάς αμφισβητεί την ικανότητα της κυβέρνησης να προσελκύσει νέους με προσόντα πίσω στην Ελλάδα, λόγω της τρέχουσας εργασιακής και οικονομικής πολιτικής.
  • Ζητά διευκρινίσεις από την υπουργό για το πώς προτίθεται να βελτιώσει την εργασιακή ελκυστικότητα και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.
Snapshot powered by AI

Τη δική του απάντηση στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία σχολίασε νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού».

Στα λεγόμενα της υπουργού απάντησε ο κ. Τσουκαλάς τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα, να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση. Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Η υπουργός Εργασίας , στην ίδια φράση, καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη (!).

Αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής.
*Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα , να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση*.
*Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο*.
*Λαϊκισμός είναι η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πρότασης των αντιπάλων σου γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα*.
Εκτός και αν η κυβέρνηση θεωρεί πως η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να έχει αλλά πρότυπα . Με παραδείγματα τεκμηριώσαμε την πρόταση μας που βασίζεται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα.
Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση της κυρίας Κεραμέως.
Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στη χώρα να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ταυτόχρονα η πιο χαμηλή παραγωγικότητα και η πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη.
Θέλει πολύ κόπο να μεταφραστεί σε εφαρμοσμένη πολιτική η ιδεοληπτική κοινωνική μεροληψία κατά της μισθωτής εργασίας. Εκτός αν Υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται πως λέει ψέματα η Eurostat .
Επειδή , η Υπουργός δηλώνει «πως είναι εθνική αποστολή να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό», θα πρέπει να μας απαντήσει:
*Πώς θα γυρίσουν όταν η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για τους νέους με προσόντα;*

*Πώς θα ερμηνεύσουν τις ανεκδιήγητες τοποθετήσεις της Υπουργού ένας προγραμματιστής, ένας αναλυτής δεδομένων, ένας εργαζόμενος σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης, στον οποίον η κυρία Κεραμέως παρουσιάζει ως «λαϊκισμό» ό,τι εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία;*

*Πώς θα επιστρέψουν, όταν η κυβέρνηση τους λέει πως πρέπει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αμείβονται λιγότερο;*

*Πώς θα γυρίσουν όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο;*

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:00ΕΥ ΖΗΝ

Πόσο προστατεύει η ομπρέλα παραλίας από τον ήλιο – Σύγκριση με αντηλιακό [έρευνα]

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ελβετία: Εντοπίστηκε ασθενής με χανταϊό - Ανησυχία για αύξηση κρουσμάτων

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Τρεις συλλήψεις για οπαδικό επεισόδιο - Στο νοσοκομείο το ένα από τα θύματα της επίθεσης

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος - Για ποιους είναι αργία

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Κως: Σύλληψη δύο ανδρών για κατοχή αυτοσχέδιων όπλων

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε - Στις 3 Μαρτίου η τελευταία καταγγελία του θύματος

13:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Πότε πιστώνεται και πως δηλώνω IBAN στο myAADE 2026

13:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση Τσουκαλά σε Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα

13:14LIFESTYLE

Eurovision: H Antigoni της Κύπρου «βάζει» φωτιά στο stage - Οι πρώτες φωτογραφίες

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Τα Κανάρια Νησιά δεν δέχονται το Hondius - Αγωνία για τον χανταϊό στο πλοίο

13:08ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί και ξύλο στη Μεσαρά για μερικά ελαιόδενδρα – Αντιδήμαρχος μεταξύ των συλληφθέντων

13:07ANNOUNCEMENTS

Ταχύτητα και στιλ στη Λίμνη Κόμο: Η Βάσια Κωσταρά με το Bombay Sapphire στο Grand Prix 2026 της E1 στη Villa d’Este

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Γιατροί αφαίρεσαν μια καρφίτσα από τη μύτη ενός δίχρονου παιδιού στη Μόσχα

13:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Σε κρίσιμη κατάσταση ο αδελφός του Τσαβούσογλου μετά από πυροβολισμούς

13:00ANNOUNCEMENTS

Εαρινή Φρυνίχου Unplugged - Ένα μοναδικό μουσικό φεστιβάλ έρχεται στο Θέατρο Τέχνης 

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βόρεια Αφρική «στέλνει» ζέστη στην Ελλάδα - Έρχονται τα πρώτα 30άρια

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

12:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Λάθος ο διαχωρισμός σε κοινοβουλευτικούς και εξωκοινοβουλευτικούς υπουργούς

12:51LIFESTYLE

Ντόρα Μπακογιάννη:«Έχω ενθουσιαστεί με τον Akyla» - Τι είπε για την ενδεχόμενη νίκη της Ελλάδας στη Eurovision

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ δίχως τέλος: Τα Κανάρια Νησιά δεν δέχονται το Hondius - Αγωνία για τον χανταϊό στο πλοίο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε - Στις 3 Μαρτίου η τελευταία καταγγελία του θύματος

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ελβετία: Εντοπίστηκε ασθενής με χανταϊό - Ανησυχία για αύξηση κρουσμάτων

12:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βόρεια Αφρική «στέλνει» ζέστη στην Ελλάδα - Έρχονται τα πρώτα 30άρια

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Το μοιραίο τροχαίο και το χρονικό της εκδίκησης - Οι χαροκαμένοι γονείς

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος 2026: Πότε πέφτει φέτος - Για ποιους είναι αργία

12:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Καταδικάστηκε σε θάνατο ο κούριερ που απήγαγε και στραγγάλισε 7χρονη - «Πού με πας;»

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Δικό του «όρκο» διάβασε ο Πέτρος Κωνσταντίνου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο Αθήνας - Αρνήθηκε την «πίστη στο Σύνταγμα» - Τι είπε για μετανάστες και εργαζόμενους

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κοντά σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν - Τι προβλέπει το μονοσέλιδο υπόμνημα των 14 σημείων

12:47ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος - Συγκλονιστικό ντοκουμέντο: Φωτογραφία αιχμάλωτου του 1974, τεκμήριο για τη μαύρη Μερσεντές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ