Απάντηση Τσουκαλά σε Κεραμέως: Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα

Snapshot Ο Κώστας Τσουκαλάς απάντησε στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ περί τετραήμερης εργασίας, κατηγορώντας την για λαϊκισμό και έλλειψη συνέπειας.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει αντιφατικά μηνύματα και διαστρεβλώνει την πρόταση της τετραήμερης εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ βασίζει την πρότασή του σε ευρωπαϊκά πρότυπα και επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει υψηλές ώρες εργασίας, αλλά χαμηλή παραγωγικότητα και αγοραστική δύναμη.

Ο Τσουκαλάς αμφισβητεί την ικανότητα της κυβέρνησης να προσελκύσει νέους με προσόντα πίσω στην Ελλάδα, λόγω της τρέχουσας εργασιακής και οικονομικής πολιτικής.

Ζητά διευκρινίσεις από την υπουργό για το πώς προτίθεται να βελτιώσει την εργασιακή ελκυστικότητα και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Τη δική του απάντηση στην υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, έδωσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία σχολίασε νωρίτερα σήμερα στην ΕΡΤ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, λέγοντας ότι «άλλο η πολιτική του λαϊκισμού και άλλο η πολιτική του ρεαλισμού».

Στα λεγόμενα της υπουργού απάντησε ο κ. Τσουκαλάς τονίζοντας μεταξύ άλλων:

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά:

Η υπουργός Εργασίας , στην ίδια φράση, καταγγέλλει ως ανεφάρμοστη την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας και ταυτόχρονα ισχυρίζεται πως την έχει εφαρμόσει ήδη (!).

Αυτό από μόνο του αρκεί για να αξιολογήσει καθένας την αξιοπιστία της κυβερνητικής ρητορικής.

*Λαϊκισμός είναι να λες διαφορετικά πράγματα κάθε μέρα , να τρομοκρατείς την κοινωνία με προπαγάνδα και να βαφτίζεις πρόοδο την βαθιά οπισθοδρόμηση*.

*Λαϊκισμός είναι να εχθρεύεσαι οτιδήποτε σύγχρονο και καινοτόμο*.

*Λαϊκισμός είναι η προσπάθεια διαστρέβλωσης της πρότασης των αντιπάλων σου γιατί δεν μπορείς να την αντικρούσεις με επιχειρήματα*.

Εκτός και αν η κυβέρνηση θεωρεί πως η Ελλάδα δεν είναι ευρωπαϊκή χώρα και πρέπει να έχει αλλά πρότυπα . Με παραδείγματα τεκμηριώσαμε την πρόταση μας που βασίζεται στα καλύτερα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καταλαβαίνουμε τη δύσκολη θέση της κυρίας Κεραμέως.

Είναι δύσκολο να υπερασπιστείς μια αποτυχημένη πολιτική που κατάφερε το αδύνατο, οι εργαζόμενοι στη χώρα να εργάζονται τις πιο πολλές ώρες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να υπάρχει ταυτόχρονα η πιο χαμηλή παραγωγικότητα και η πιο χαμηλή αγοραστική δύναμη.

Θέλει πολύ κόπο να μεταφραστεί σε εφαρμοσμένη πολιτική η ιδεοληπτική κοινωνική μεροληψία κατά της μισθωτής εργασίας. Εκτός αν Υπουργός Εργασίας ισχυρίζεται πως λέει ψέματα η Eurostat .

Επειδή , η Υπουργός δηλώνει «πως είναι εθνική αποστολή να επιστρέψουν τα παιδιά μας από το εξωτερικό», θα πρέπει να μας απαντήσει:

*Πώς θα γυρίσουν όταν η εργασία στην Ελλάδα δεν είναι ελκυστική για τους νέους με προσόντα;*

*Πώς θα ερμηνεύσουν τις ανεκδιήγητες τοποθετήσεις της Υπουργού ένας προγραμματιστής, ένας αναλυτής δεδομένων, ένας εργαζόμενος σε τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, σε λογιστήριο, σε οικονομική διεύθυνση, σε τμήμα marketing, επικοινωνίας, σχεδιασμού προϊόντων ή διοικητικής υποστήριξης μεγάλης επιχείρησης, στον οποίον η κυρία Κεραμέως παρουσιάζει ως «λαϊκισμό» ό,τι εφαρμόζεται ήδη σε ευρωπαϊκές χώρες με επιτυχία;*

*Πώς θα επιστρέψουν, όταν η κυβέρνηση τους λέει πως πρέπει να εργάζονται περισσότερες ώρες και να αμείβονται λιγότερο;*

*Πώς θα γυρίσουν όταν δεν γίνονται οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία για να αναβαθμιστεί το παραγωγικό μοντέλο;*

