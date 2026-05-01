Τετραήμερη εργασία: «Λαϊκισμός χωρίς σχέδιο» λέει το Μαξίμου για την πρόταση Ανδρουλάκη

Κυβερνητική κριτική για 32ωρο με ίδιες αποδοχές – Προειδοποιήσεις για λουκέτα, ανεργία και ακρίβεια

Κώστας Τσιτούνας

  • Το Μέγαρο Μαξίμου απορρίπτει την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για 32ω ή 35ωρο με ίδι αποδοχές, χαρακτηρίζτάς την επιπόλαιη και χωρίς σχέδιο.
  • Η υπάρχουσα νομοθεσία επιτρέπει τετραήμερη εργασία με κατανομή 40 ωρών σε τέσσερις ημέρες, χωρίς μείωση αποδοχών, σε αντίθεση με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ που μειώνει τις ώρες εργασίας διατηρώντας τις αποδοχές.
  • Η κυβέρνηση προειδοποιεί ότι η καθολική εφαρμογή του 32ωρου ή 35ωρου θα μπορούσε να προκαλέσει λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αύξηση ανεργίας και πίεση στις τιμές καταναλωτή.
  • Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες διατηρούν εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας κοντά στις 40 ώρες, με εξαιρέσεις και προσαρμογές όπου εφαρμόζεται μείωση ωρών.
  • Η αντιπαράθεση για την τετραήμερη εργασία συνδέεται με το ευρύτερο πολιτικό και οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της χώρας, αναδεικνύοντας την πρόκληση ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ανταγωνιστικότητας.
Σε μετωπική σύγκρουση κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ εξελίσσεται η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία, με το Μέγαρο Μαξίμου να απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας στις 32 ή 35 ώρες χωρίς μείωση αποδοχών. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για «επιπόλαιη και πρόχειρη προσέγγιση», που –όπως υποστηρίζουν– αγνοεί τις πραγματικές συνθήκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Από την πλευρά της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη τονίζεται ότι η Ελλάδα διαθέτει ήδη θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει την ευελιξία στην οργάνωση του χρόνου εργασίας, χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία μεταξύ εργαζομένων και επιχειρήσεων.

Δύο διαφορετικά μοντέλα εργασίας

Σύμφωνα με το Μαξίμου, η βασική διαφορά μεταξύ των δύο προσεγγίσεων είναι ουσιαστική:

  • Η υφιστάμενη νομοθεσία, που θεσπίστηκε επί υπουργίας Κωστή Χατζηδάκη, προβλέπει τη δυνατότητα τετραήμερης εργασίας χωρίς μείωση του συνολικού εβδομαδιαίου χρόνου. Δηλαδή, οι 40 ώρες κατανέμονται σε τέσσερις ημέρες.
  • Αντίθετα, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ προβλέπει μείωση των ωρών εργασίας με διατήρηση των ίδιων αποδοχών.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η πρώτη περίπτωση ενισχύει την ευελιξία, ενώ η δεύτερη αυξάνει άμεσα το κόστος εργασίας.

«Τρεις συνέπειες» για την οικονομία

Το Μέγαρο Μαξίμου προειδοποιεί ότι μια καθολική εφαρμογή 32ωρου ή 35ωρου θα οδηγούσε σε τρεις βασικές επιπτώσεις:

  1. Λουκέτα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
    Ιδιαίτερα ευάλωτες θεωρούνται μικρές επιχειρήσεις, όπως καταστήματα λιανικής, καφέ και υπηρεσίες, όπου –όπως σημειώνεται– η παραγωγικότητα συνδέεται άμεσα με την παρουσία εργαζομένων.
  2. Αύξηση της ανεργίας
    Η άνοδος του κόστους εργασίας, σύμφωνα με την κυβερνητική εκτίμηση, θα μπορούσε να οδηγήσει σε απολύσεις, ειδικά σε κλάδους με χαμηλά περιθώρια κέρδους.
  3. Πίεση στις τιμές
    Εάν οι επιχειρήσεις απορροφήσουν το κόστος χωρίς απολύσεις, αυτό ενδέχεται να μετακυλιστεί στους καταναλωτές μέσω αυξήσεων τιμών, επιτείνοντας την ήδη υπάρχουσα ακρίβεια.

Το επιχείρημα της ευρωπαϊκής εμπειρίας

Η κυβέρνηση επικαλείται και τη διεθνή εμπειρία, σημειώνοντας ότι η πλειονότητα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας κοντά στις 40 ώρες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη Γαλλία, όπου το 35ωρο ισχύει εδώ και δεκαετίες, αλλά συνοδεύεται από εξαιρέσεις και προσαρμογές, ενώ –όπως επισημαίνεται– η ανεργία παραμένει διαχρονικά σε υψηλότερα επίπεδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, σε χώρες όπως η Ολλανδία και η Γερμανία, η μείωση του χρόνου εργασίας εφαρμόζεται κυρίως μέσω συλλογικών συμβάσεων και όχι με οριζόντια νομοθετική επιβολή.

Τα στοιχεία για την Ελλάδα

Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, ο μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας στην Ελλάδα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με κυβερνητικές αναφορές:

  • Από 40,3 ώρες το 2019 σε 39,6 ώρες το 2025 στο σύνολο της οικονομίας
  • Στους μισθωτούς, ο μέσος χρόνος διαμορφώνεται περίπου στις 37,8 ώρες

Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι τα συνολικά στοιχεία επηρεάζονται από το υψηλό ποσοστό αυτοαπασχολούμενων στη χώρα, οι οποίοι εργάζονται περισσότερες ώρες.

Το Μαξίμου συνδέει τη συζήτηση με τη συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας, υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντική μείωση της ανεργίας, δημιουργία εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας, αύξηση του κατώτατου και του μέσου μισθού. Κατά την κυβέρνηση, οι παρεμβάσεις αυτές έγιναν «χωρίς να διαταραχθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας», κάτι που –όπως τονίζεται– θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από οριζόντιες παρεμβάσεις στο ωράριο.

Στο στόχαστρο του Μαξίμου Τσίπρας και Ανδρουλάκης

Η κριτική προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο πολιτικής αντιπαράθεσης, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και ο Αλέξης Τσίπρας. Κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για «πλειοδοσία υποσχέσεων» από την αντιπολίτευση, ενόψει των επόμενων εκλογικών αναμετρήσεων. Σύμφωνα με την ίδια οπτική, η συζήτηση για την τετραήμερη εργασία δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά και βαθιά πολιτική, καθώς συνδέεται με το μοντέλο ανάπτυξης και τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Η αντιπαράθεση για το 4ήμερο αναδεικνύει ένα ευρύτερο δίλημμα: ανάμεσα στην επιδίωξη καλύτερης ισορροπίας εργασίας-ζωής και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Το αν και πώς μπορεί να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία παραμένει ανοικτό ζήτημα – και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά θέματα της πολιτικής και οικονομικής ατζέντας τα επόμενα χρόνια.

