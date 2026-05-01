Κεραμέως: Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη

Είναι μία πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους, είπε η υπουργός Εργασίας

  • Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως χαρακτήρισε την πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία επικίνδυνη, ατεκμηρίωτη και ανησυχητική λόγω του κόστους και της απουσίας σχεδιασμού χρηματοδότησης της πέμπτης ημέρας εργασίας.
  • Επισήμανε ότι η πρόταση θα οδηγήσει σε κλείσιμο μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της ανεργίας, καθώς τα έσοδα δεν θα αυξηθούν αλλά το κόστος εργασίας θα επιβαρυνθεί σημαντικά.
  • Η Κεραμέως τόνισε ότι η δομή της ελληνικής οικονομίας με μικρές επιχειρήσεις διαφέρει από αυτή της Γαλλίας, όπου εφαρμόζεται το μοντέλο τετραήμερης εργασίας, καθιστώντας την πρόταση μη ρεαλιστική για την Ελλάδα.
«Στην αποδόμηση της πρότασης Ανδρουλάκη με βάση τα πραγματικά στοιχεία της αγοράς εργασίας» προέβη κατά τη συνέντευξή της στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

«Όποιος έχει παρακολουθήσει την πορεία μου έχει δει ότι είμαι πάρα πολύ ανοιχτή σε προτάσεις της αντιπολίτευσης. Τα νομοσχέδια που φέρνω στη Βουλή έχουν ενσωματώσει πάρα πολλές προτάσεις της αντιπολίτευσης. Εδώ, όμως, έχουμε μία πρόταση η οποία έχει τρία χαρακτηριστικά. Είναι επικίνδυνη, είναι ατεκμηρίωτη και είναι και ανησυχητική», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κεραμέως.

Η υπουργός διευκρίνισε ότι θεωρεί τη συγκεκριμένη πρόταση επικίνδυνη, «καθώς ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές χωρίς να αναφέρει ποιος θα πληρώνει την πέμπτη ημέρα. Είναι μία πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων και σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους», είπε η κ. Κεραμέως, κάνοντας παράλληλα λόγο για κυβίστηση από πλευράς Ανδρουλάκη.

«Την πρώτη μέρα είπε επί της ουσίας, υποχρεωτική τετραήμερη εργασία. Πρέπει να ανοίξει λέει αυτή η συζήτηση και λέω, λοιπόν, εγώ, τι συνεπάγεται αυτό που λέει ο κ. Ανδρουλάκης; Τα στελέχη του μετά είπαν και κάποια άλλα πράγματα. Υπήρξαν και διαφοροποιήσεις, παρεκκλίσεις και αυτό λέει πράγματα».

Η υπουργός έδωσε ένα παράδειγμα με ένα μανάβικο στο οποίο οι υπάλληλοι θα δουλεύουν Δευτέρα έως Πέμπτη και, συνεπώς, για την Παρασκευή θα πρέπει να προσληφθούν άλλοι, για να λειτουργεί. Όπως σημείωσε, «τα έσοδα δεν θα αλλάξουν, συνεπώς θα επιβαρυνθεί πολύ το κόστος εργασίας. Κάποιες επιχειρήσεις δεν θα το αντέξουν αυτό. Ήδη ζητούν μείωση μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους. Αυτές που δεν θα το αντέξουν, θα κλείσουν. Οι εργαζόμενοι θα απολυθούν. Αυτές που ενδεχομένως θα ζοριστούν και θα το αντέξουν, πού θα μετακινηθεί όλο αυτό το κόστος και πού θα βρουν τους εργαζόμενους; 'Αρα, σημείο πρώτο, είναι μία πρόταση επικίνδυνη».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κ. Κεραμέως δήλωσε ότι το συγκεκριμένο μοντέλο έχει νομοθετηθεί στη Γαλλία, «η οποία, όμως, έχει από τις υψηλότερες ανεργίες στην ιστορία της και πολύ διαφορετική δομή στην οικονομία, με πολλές περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις σε σχέση με την Ελλάδα».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ατεκμηρίωτη την πρόταση Ανδρουλάκη, καθώς, όπως είπε, «έκανε μία πρόταση η οποία αλλάζει τις ζωές εκατομμυρίων εργαζομένων, ωστόσο δεν είχε ούτε ένα νούμερο ούτε κανένα στοιχείο ως προς το πώς θα επηρεάσει το μέτρο για παράδειγμα τις ασφαλιστικές εισφορές και τα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν είχε τίποτα και αυτό δείχνει την ελαφρότητα, δυστυχώς, με την οποία η αξιωματική αντιπολίτευση αντιμετωπίζει μείζονα ζητήματα αγοράς εργασίας».

Η υπουργός χαρακτήρισε επίσης ανησυχητική την πρόταση Ανδρουλάκη, «καθώς αφήνει να εννοηθεί ότι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν γνωρίζει τη δομή της ελληνικής οικονομίας.

Ποια είναι η δομή της ελληνικής οικονομίας σήμερα; Δεν είναι ίδια με τη Γαλλία, για παράδειγμα, γιατί, στην Ελλάδα, πάνω από το 90% των επιχειρήσεων έχει μέχρι 10 εργαζόμενους. Δεν είναι το ίδιο με χώρες όπως είναι η Γαλλία, όπως είναι η Γερμανία, που έχουν πολύ μεγαλύτερες οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή, μεγαλύτερες επιχειρήσεις».

Μάλιστα, είπε ότι η πρόταση Ανδρουλάκη είναι ένα πυροτέχνημα, «γιατί δεν τους βγήκαν οι Συλλογικές Συμβάσεις. Πριν από αυτό, λέγανε για τις Συλλογικές Συμβάσεις. Κάναμε την Κοινωνική Συμφωνία, πλέον δεν έχουν το επιχείρημα των Συλλογικών Συμβάσεων. Σου λέει να κάνουμε ένα πυροτέχνημα. Ένα πυροτέχνημα για το οποίο τα ίδια τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, εντός των επόμενων 24 ωρών, εξέφρασαν επιφυλάξεις», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως.

Απαντώντας σε ερώτηση, η υπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι αυτό που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η δυνατότητα για τετραήμερη εργασία με πλήρεις αποδοχές, την οποία έχει θεσπίσει η κυβέρνηση και το ΠΑΣΟΚ την καταψήφισε στη Βουλή.

«Γιατί, δηλαδή, να μην δώσεις τη δυνατότητα; Δεν θέλουμε μια αγορά εργασίας η οποία να δίνει περισσότερα εργαλεία, περισσότερες δυνατότητες σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις; 'Αρα, λοιπόν, προσέξτε και την αντιφατική στάση. Από τη μια έρχεται και λέει, όχι στη δυνατότητα για τετραήμερη εργασία και λέει ναι στην υποχρεωτική τετραήμερη εργασία. Γιατί αυτό πρότεινε ο κ. Ανδρουλάκης συγκεκριμένα. 'Αλλο τι έκαναν τα στελέχη του μετά, που προσπάθησαν να μετριάσουν λίγο αυτήν την άποψη», προσέθεσε η κ. Κεραμέως.

Επίσης, η υπουργός υπογράμμισε τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, προκειμένου να επιτευχθεί η μεγαλύτερη μείωση ανεργίας που έχει γίνει σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είχαμε μία ανεργία στα 18% και, σήμερα, αυτή η ανεργία, ανάλογα τον μήνα, είναι γύρω στο 8%, 9%, 7%, αναλόγως. Είμαστε 10 μονάδες κάτω, με τεράστιες προσπάθειες, πρώτα από όλα των εργαζομένων και των επιχειρήσεων. Είναι αδιανόητο με μία φοβερή ελαφρότητα, η αξιωματική αντιπολίτευση να θέλει να μας οδηγήσει και πάλι σε υψηλότερη ανεργία», είπε η κ. Κεραμέως και τόνισε τη σημασία της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

«Η ευχή του κάθε υπουργού Eργασίας είναι να έρχονται περισσότερες Συλλογικές Συμβάσεις, προφανώς σύννομες, μην παρεξηγηθώ, στις οποίες οι εκπρόσωποι εργαζομένων και εργοδοτών να συμφωνούν μεταξύ τους για το ποιοι είναι οι βέλτιστοι όροι εργασίας. Γι' αυτό, έχει σημασία η Κοινωνική Συμφωνία, που έδωσε την πλατφόρμα και τα κίνητρα, για να γίνεται αυτό, αλλά πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και πρέπει να προστατεύουμε ως κόρην οφθαλμού την αγορά εργασίας, τις θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί, γιατί δεν υπάρχει πιο σημαντική πολιτική σήμερα, κοινωνική πολιτική, από το να έχει ο άλλος δουλειά. Αυτό είναι το ύψιστο αγαθό, προφανώς μετά την υγεία, με ποια έννοια; Ότι θέλουμε ο κόσμος να στέκεται στα πόδια του, όχι να ζει με επιδόματα. Εμείς θέλουμε μία κοινωνία εργαζομένων, όχι μία κοινωνία ανέργων», κατέληξε η υπουργός Εργασίας.

12:48ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Οι ΗΠΑ ψεύδονται για το κόστος του πολέμου

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

12:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων στο μνημείο - Ποιοι πολιτικοί κατέθεσαν στεφάνι

12:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Αταμάν σε παίκτες: «Ένα πράγματα θα πω, μόνο μια νίκη, μία ακόμα» (vid)

12:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκέρτσος: Η ψηφιακή κάρτα εργασίας, μία από τις πιο εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης

12:12WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του Αμαζονίου: Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία γέφυρα στον μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου;

12:11WHAT THE FACT

Κινέζος «υπερμπαμπάς» ξόδεψε όλα του τα χρήματα για 300 παιδιά: «Τους είπα να μην μισούν κανέναν»

12:09ΕΛΛΑΔΑ

«Με κλείδωνε σπίτι, έλεγε πως βλέπει δαίμονες» – Η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποβιβάστηκαν στο λιμάνι τα 175 ατόμα του «Στόλου της Ελευθερίας»

11:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στις εθνικές οδούς – Πού έχει κίνηση

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

11:31LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Πώς έκλεισε ο Απρίλιος για την πρωινή ζώνη – Ποιος τερμάτισε πρώτος;

11:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κεραμέως: Η πρόταση Ανδρουλάκη για τετραήμερη εργασία είναι επικίνδυνη

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ασκήθηκε δίωξη σε 45χρονο για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον Εβραίων

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πέφτουν οι τιμές των νέων αυτοκινήτων λόγω των Κινέζων

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση 175 ατόμων του «Στόλου της Ελευθερίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:44ΕΛΛΑΔΑ

Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

11:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η Euroleague αποθέωσε τον Χέιζ-Ντέιβις για την καλαθάρα του στη Βαλένθια

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ πένθος στα Μακρίσια: Με λευκά μπαλόνια αποχαιρετούν τον 13χρονο Κωνσταντίνο που σκοτώθηκε στο τροχαίο με το ηλεκτρικό πατίνι

09:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Απάντηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε Μαρτίνεθ: «Είσαι ψεύτης - Καμία δικαιολογία για διαιτησία»

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

12:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πένθος στο ελληνικό ποδόσφαιρο - Πέθανε ο πρώην άσος της ΑΕΚ και του Παναιτωλικού, Διονύσης Τσάμης

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

12:09ΕΛΛΑΔΑ

«Με κλείδωνε σπίτι, έλεγε πως βλέπει δαίμονες» – Η κόρη του 89χρονου που πυροβόλησε ΕΦΚΑ και Πρωτοδικείο

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Αργία ή απεργία; Οι νέοι απαντούν… και το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό

11:20ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο – Γιατί απορούν οι αρχαιολόγοι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αποβιβάστηκαν στο λιμάνι τα 175 ατόμα του «Στόλου της Ελευθερίας»

12:12WHAT THE FACT

Το αίνιγμα του Αμαζονίου: Γιατί δεν υπάρχει ούτε μία γέφυρα στον μεγαλύτερο ποταμό του κόσμου;

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

11:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για την Πρωτομαγιά: Τι έχουμε κάνει για τους εργαζόμενους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ