Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

Snapshot Τα δίχτυα αποτελούν μια απλή και αποτελεσματική παθητική λύση για την αναχαίτηση επιθέσεων από drones, χωρίς να εκπέμπουν σήματα ή να προκαλούν ηλεκτρονικές παρεμβολές.

Η χρήση διχτυών βασίζεται στην φυσική παγίδευση των drones, καθυστερώντας τις επιθέσεις και προσφέροντας χρόνο για την προστασία στρατιωτών και αμάχων.

Τα δίχτυα είναι οικονομικά, κατασκευάζονται από ανθεκτικά υλικά αλιείας και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα σε διάφορους χώρους, όπως οχήματα, χαρακώματα και οδικούς άξονες.

Παρά την αποτελεσματικότητά τους, τα δίχτυα δεν αποτελούν ολοκληρωτική λύση, καθώς οι χειριστές drones εξελίσσουν μεθόδους για να τα παρακάμψουν ή να τα καταστρέψουν.

Η τυποποίηση της χρήσης και η εκπαίδευση του προσωπικού είναι απαραίτητες για την αξιοποίηση των διχτυών ως βασικού στοιχείου της σύγχρονης άμυνας κατά των drones.

Η εικόνα του σύγχρονου πολέμου έχει αλλάξει ανεπίστρεπτα. Εκεί που κάποτε κυριαρχούσαν οι πύραυλοι εκατομμυρίων και τα εξελιγμένα ραντάρ, σήμερα ένας αόρατος κίνδυνος αιωρείται πάνω από τα κεφάλια στρατιωτών και πολιτών: Τα drones. Πρόκειται για μια τεχνολογική πρόκληση που έχει φέρει σε απόγνωση ακόμα και τις πιο προηγμένες ένοπλες δυνάμεις του πλανήτη. Την ώρα που οι στρατηγοί αναζητούν την επόμενη «μαγική» λύση σε όπλα laser και περίπλοκα συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου, ίσως μια από τις βασικές λύσεις είναι πολύ πιο... απλή.

A police van drives on the road with anti-drone nets near Kostiantynivka, Ukraine, Tuesday, Sept. 2, 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka) AP

Σύμφωνα με την ανάλυση του William Mayne στο Ινστιτούτου Σύγχρονου πολέμου αναδεικνύεται μια πολύ πιο απλή λύση. Η αποτελεσματικότερη θωράκιση ενάντια στους δολοφόνους του ουρανού δεν είναι απαραίτητα μια ψηφιακή αναχαίτιση, αλλά ένα απλό, φυσικό φράγμα: Ένα δίχτυ.

A simple fishing net saved Russian soldiers in trench from Ukrainian FPV drone strike.

Η χρήση των διχτυών προστασίας αποτελεί μια στροφή στην παθητική άμυνα που συνδυάζει την αρχέγονη απλότητα με την υψηλή επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Σε αντίθεση με τα ενεργητικά συστήματα που εκπέμπουν σήματα και συχνά αποκαλύπτουν τη θέση εκείνων που προστατεύουν, τα δίχτυα λειτουργούν αθόρυβα. Δεν εκπέμπουν ακτινοβολία και δεν προκαλούν ηλεκτρονικές παρεμβολές, καθιστώντας τα ένα αόρατο τείχος.

Τα πλεονεκτήματα των διχτυών προστασίας στην αντιμετώπιση των drones

Η αποτελεσματικότητα των διχτυών ως παθητικό αμυντικό σύστημα βασίζεται σε μια σειρά από επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που τα καθιστούν απαραίτητα στο σύγχρονο πεδίο μάχης. Η χρήση τους δεν περιορίζεται μόνο στην ανάσχεση της απειλής, αλλά επεκτείνεται στη συνολική θωράκιση υποδομών και προσωπικού με τρόπο οικονομικό και αξιόπιστο.

Απουσία ηλεκτρονικού ίχνους και παρεμβολών

Ως αποκλειστικά παθητικό σύστημα, τα δίχτυα δεν εκπέμπουν κανένα σήμα, γεγονός που τα καθιστά αόρατα σε εχθρικά συστήματα εντοπισμού, ενώ παράλληλα δεν προκαλούν ηλεκτρονικές παρεμβολές στις φίλιες δυνάμεις. Αποτελούν μια ιδανική λύση σε περιβάλλοντα όπου η χρήση ενεργών αντιμέτρων είναι περιορισμένη ή ακατάλληλη. Επιπλέον, είναι κρίσιμα για την αναχαίτιση drones που καθοδηγούνται μέσω οπτικών ινών, καθώς αυτά τα μη επανδρωμένα είναι απρόσβλητα από το παραδοσιακό ηλεκτρονικό jamming (ηλεκτρονική παρεμβολή).

Φυσική παγίδευση και κέρδος χρόνου

Τα δίχτυα λειτουργούν ως ένας ισχυρός «ιστός αράχνης» που ακινητοποιεί τον εισβολέα. Το πλέγμα εμποδίζει το drone από το να πραγματοποιήσει την προβλεπόμενη κάθετη έφοδο, καθώς οι έλικες μπλέκονται στις ίνες του. Ακόμα και αν το drone δεν καταστραφεί ολοσχερώς, η καθυστέρηση που δημιουργείται κατά την προσπάθεια του χειριστή να βρει δίοδο ή να αποδεσμεύσει το σκάφος, προσφέρει το πολυτιμότερο αγαθό στο πεδίο της μάχης: χρόνο. Αυτά τα δευτερόλεπτα είναι συχνά αρκετά για να προλάβουν στρατιώτες ή πολίτες να απομακρυνθούν από τα οχήματά τους και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

A two-kilometer drone net tunnel was installed along Bakhmut-Chasiv Yar road to shield Russian logistics from Ukrainian FPV drone strikes.

Απλότητα και χαμηλό κόστος υλοποίησης

Σε έναν πόλεμο όπου η υψηλή τεχνολογία απαιτεί δυσβάσταχτα κεφάλαια, τα δίχτυα προσφέρουν μια «low-tech» λύση που είναι ταυτόχρονα οικονομικά αποδοτική. Η δυνατότητα αξιοποίησης ανακυκλωμένων διχτυών από τη βαθιά αλιεία καθιστά την αμυντική αυτή θωράκιση μια οικολογική και άκρως προσιτή πηγή υλικών, επιτρέποντας στον στρατό να καλύψει μεγάλες εκτάσεις χωρίς να εξαρτάται από περίπλοκες και ακριβές βιομηχανικές διαδικασίες.

Αντοχή σε σκληρές συνθήκες

Η κατασκευή των διχτυών από υλικά όπως το ανθεκτικό νάιλον ή η αλογότριχα—που προορίζονταν για την αλιεία ισχυρών ψαριών όπως η πεσκανδρίτσα—προσδίδει στο σύστημα εξαιρετική αξιοπιστία. Τα πλέγματα στρατιωτικών προδιαγραφών είναι σχεδιασμένα να αντέχουν σε μεγάλες τάσεις, σκισίματα και ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό το επίπεδο ανθεκτικότητας σημαίνει ότι, μόλις εγκατασταθούν, απαιτούν την ελάχιστη δυνατή συντήρηση, διατηρώντας την ικανότητά τους να απορροφούν τη δύναμη πρόσκρουσης ενός drone που κινείται με υψηλή ταχύτητα.

Ukrainian youth making drone nets to protect the brave defenders.

Ευελιξία και ταχύτητα ανάπτυξης

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα είναι η ικανότητα των διχτυών να προσαρμόζονται σε κάθε είδους χώρο και ανάγκη. Από την προστασία μεμονωμένων στρατιωτικών οχημάτων και χαρακωμάτων, έως τη δημιουργία «τούνελ» πάνω από κεντρικούς οδικούς άξονες πόλεων ή την κάλυψη εισόδων νοσοκομείων και γεφυρών, η εγκατάσταση είναι ταχύτατη και ευέλικτη. Αυτή η ευκολία ανάπτυξης επιτρέπει στις δυνάμεις να θωρακίζουν άμεσα κρίσιμες υποδομές, προστατεύοντας αποτελεσματικά όχι μόνο στρατιωτικό προσωπικό αλλά και τον άμαχο πληθυσμό που κινείται σε ζώνες υψηλού κινδύνου.

Από το ψάρεμα πεσκανδρίτσας στην Ουκρανία

Η αντοχή των υλικών που χρησιμοποιούνται είναι αποτέλεσμα επιλογών που προέρχονται από τον χώρο της επαγγελματικής αλιείας. Τα δίχτυα από αλογότριχα, τα οποία σχεδιάστηκαν αρχικά για την αλιεία πεσκανδρίτσας σε μεγάλα βάθη, διαθέτουν μια εξαιρετική ικανότητα να απορροφούν και να αντέχουν τις ισχυρές κρούσεις. Η ικανότητά τους να διατηρούνται άθικτα υπό ακραίες συνθήκες και να αντέχουν σε μεγάλες πιέσεις, τα καθιστά ιδανικά για το πεδίο της μάχης, απαιτώντας σχεδόν μηδενική συντήρηση.

???? Russian drone units hunt Ukrainian drones using net launchers



Adaptation on the frontline is constant, and soldiers are always seeking effective solutions right in the middle of the combat zone https://t.co/i4BQcFKOcb pic.twitter.com/wH3yCUrL7y

Επιπλέον, το χαμηλό τους κόστος και η δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένων υλικών από τον κλάδο της βαθιάς αλιείας, επιτρέπουν στις στρατιωτικές μονάδες να προστατεύσουν μεγάλες εκτάσεις χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον προϋπολογισμό τους.

Η ευελιξία τους είναι τέτοια που μπορούν να καλύψουν από οχήματα και χαρακώματα μέχρι ολόκληρους οδικούς άξονες. Στην πόλη Ιζιούμ της Ουκρανίας, για παράδειγμα, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ασφαλή «τούνελ» με τη χρήση διχτυών, προστατεύοντας αμάχους και οχήματα, ενώ αντίστοιχες πρακτικές εφαρμόζονται σε εισόδους νοσοκομείων και εγκαταστάσεις στρατηγικής σημασίας, όπως δεξαμενές καυσίμων και γέφυρες.

???? The IDF is having to get creative these days in the era of drone warfare.



This netting is meant to disrupt, deflect, or detonate enemy drone threats, a low-tech alternative to electronic warfare systems.



Hezbollah drones have been a major issue.pic.twitter.com/5lQk2hNB6W https://t.co/aM3htEvCW4

Παρά την αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, η χρήση των διχτυών δεν αποτελεί μια ολοκληρωτική λύση, καθώς οι χειριστές των drones εξελίσσουν διαρκώς τις μεθόδους τους για να τα παρακάμψουν. Έχουν καταγραφεί επιθέσεις από drones που μεταφέρουν θερμίτη ή λειτουργούν ως φλογοβόλα, καίγοντας το πλέγμα για να ανοίξουν τρύπες και να επιτρέψουν σε επόμενα σμήνη να περάσουν. Άλλες φορές, οι χειριστές αναζητούν τα κενά στην κάλυψη του διχτυού ή χρησιμοποιούν φθηνά drones ως δολώματα, τα οποία εγκλωβίζονται εσκεμμένα για να καταστήσουν την απομάκρυνσή τους επικίνδυνη, «στομώνοντας» έτσι την άμυνα. Επιπλέον, έχουν προταθεί τακτικές που περιλαμβάνουν τη χρήση μηχανικών κοπτών ή ακόμα και μικρών αλυσοπρίονων, ενώ σε περιπτώσεις μαζικών επιθέσεων, η ωμή δύναμη ενός σμήνους μπορεί να διαπεράσει το πλέγμα, όπως έχει συμβεί σε επιδρομές κατά ρωσικών εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.

The IDF nets will turn Hezbollah drones into airburst bombs. This will make the drones into giant shotguns that spread fragments everywhere, shredding any lightly armored vehicles and soldiers. pic.twitter.com/lXLUFpfJYv

Η αναγκαιότητα της τυποποίησης

Η αποτελεσματικότητα ενός παθητικού συστήματος όπως τα δίχτυα δεν εξαρτάται μόνο από την ποιότητα του υλικού, αλλά πρωτίστως από την επιχειρησιακή πειθαρχία που διέπει την εφαρμογή του. Το κενό ασφαλείας που παρατηρήθηκε σε βάσεις της Μέσης Ανατολής τον Μάρτιο του 2026 - όπου κρίσιμα μέσα όπως τα ραντάρ AN/MPQ-64 και τα ελικόπτερα Blackhawk έμειναν εκτεθειμένα - αποτελεί τρανή απόδειξη ότι ο αυτοσχεδιασμός δεν αρκεί. Για να μετατραπούν τα δίχτυα από μια πρόχειρη λύση σε πυλώνα προστασίας, απαιτείται μια αυστηρή διαδικασία τυποποίησης που θα ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα.

Το πρώτο στάδιο της τυποποίησης είναι ο ορισμός των τεχνικών προδιαγραφών ανάλογα με την κατηγορία της απειλής. Οι επιτελείς πρέπει να δημιουργήσουν πίνακες αντιστοίχισης που θα ορίζουν ποιος τύπος πλέγματος και ποια μέθοδος αγκίστρωσης είναι κατάλληλα για drones κατηγορίας 1, 2 ή 3. Αυτό σημαίνει ότι ο στρατός δεν θα προμηθεύεται απλώς «δίχτυα», αλλά εξειδικευμένα κιτ προστασίας που θα φέρουν συγκεκριμένους κωδικούς εφοδιασμού, καθιστώντας τα άμεσα διαθέσιμα στην εφοδιαστική αλυσίδα, όπως συμβαίνει με κάθε άλλο τυποποιημένο ανταλλακτικό ή πυρομαχικό.

Παράλληλα, η ένταξη των διχτυών στα επίσημα εγχειρίδια μάχης είναι απαραίτητη για την εκπαίδευση του προσωπικού. Δεν αρκεί η παρουσία του υλικού σε μια βάση, αλλά απαιτούνται συγκεκριμένα πρωτόκολλα για τον χρόνο ανάπτυξης. Για παράδειγμα, μια διμοιρία μηχανικού πρέπει να γνωρίζει με ακρίβεια πόσο χρόνο χρειάζεται για να καλύψει με πλέγμα προστασίας μια θέση βολής ή ένα όχημα διοίκησης σε συνθήκες μάχης. Η τυποποίηση περιλαμβάνει επίσης τον καθορισμό της γεωμετρίας των διχτυών: πώς πρέπει να τεντώνονται για να δημιουργούν τούνελ ή στέγαστρα, τι είδους υποστηρίγματα (πασάλους ή φορείς) απαιτούνται για να διατηρείται το δίχτυ σε απόσταση από τον στόχο, και πώς πρέπει να συντηρούνται ώστε να διατηρούν την αντοχή τους σε ακραίες καιρικές συνθήκες.

Φυσικά η χρήση διχτυών δεν είναι πανάκεια. Αλλά σίγουρα αποφορτίζει το σύνολο της άμυνας ενάντια στις απειλές της νέας εποχής.

Διαβάστε επίσης