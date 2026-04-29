Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Αναχαιτίστηκαν αεροσκάφος και drones

Εντείνονται το τελευταίο διάστημα οι τουρκικές προκλήσεις από αέρος στο Αιγαίο.

Για ακόμη μια μέρα τουρκικά αεροσκάφη προέβησαν σε παραβάσεις και παραβιάσεις.

Συγκεκριμένα, συνολικά τρία αεροσκάφη, ένα ATR-72 και δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, προέβησαν σε τέσσερις παραβάσεις και δύο παραβιάσεις στο Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Δεν σημειώθηκαν πάντως εμπλοκές.

Τα εν λόγω αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική και αναχαιτίστηκαν.

Αναλυτικά:

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ : -

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ : 3 (1 ATR-72 και 2 UAV)

ΣΥΝΟΛΟ Α/Φ : 3

ΟΠΛΙΣΜΕΝΑ : -

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : 4 (2 από το ATR-72 και 2 από τα UAV)

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ : 2 (από το UAV)

ΕΜΠΛΟΚΕΣ : -

ΠΕΡΙΟΧΗ : Βορειοανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο