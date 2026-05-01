Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

Η νέα πρόταση για τους κρατούμενους υψηλής επικινδυνότητας

Κατερίνα Ρίστα

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά
  • Προτείνεται η δημιουργία ειδικής πτέρυγας στις φυλακές Γρεβενών για κρατούμενους υψηλής επικινδυνότητας με αυστηρά μέτρα ασφαλείας.
  • Η πτέρυγα θα έχει μεταλλικά κελιά, 24ωρη επιτήρηση με κάμερες και περιορισμένη επικοινωνία υπό αυστηρό έλεγχο.
  • Οι μετακινήσεις των κρατουμένων θα γίνονται μόνο από ειδικές πάνοπλες ομάδες ασφαλείας και οι δικαστικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως.
  • Η διάρκεια παραμονής σε αυτό το καθεστώς ορίζεται έως δύο χρόνια με απόφαση δικαστικού συμβουλίου, ενώ προβλέπονται κλειστά επισκεπτήρια και περιορισμένος προαυλισμός.
  • Η πρόταση στοχεύει να μειώσει τις εγκληματικές ενέργειες εντός και εκτός φυλακών και βρίσκεται ακόμη σε στάδιο συζήτησης.
Μια νέα πρόταση για τη διαχείριση των επικίνδυνων και σκληρών κρατουμένων όλης της χώρας συζητείται εδώ και λίγο καιρό.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταγράψει περιπτώσεις όπου κρατούμενοι δίνουν εντολές για εγκληματικές ενέργειες μέσα από την φυλακή, εμπλέκονται σε εκβιασμούς ενώ πρόσφατα είχαμε και εκτέλεση εντός των φυλακών. Η πρόταση που συζητείται επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτό το φαινόμενο, δημιουργώντας ένα καθεστώς αυστηρού ελέγχου.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η δημιουργία μιας ειδικής πτέρυγας στις φυλακές Γρεβενών χωρητικότητας περίπου 60 κρατουμένων όπου θα κρατούνται οι λεγόμενοι «σκληροί ποινικοί» και κυρίως αυτοί που προχωρούν σε εγκληματικές ενέργειες εντός της φυλακής.

Οι συνθήκες που περιγράφονται είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

  • Πλήρως μεταλλικά κελιά (κρεβάτια, τουαλέτες, νιπτήρες),
  • 24ωρη καταγραφή μέσω καμερών
  • Επικοινωνία μόνο με προκαθορισμένα πρόσωπα και υπό επιτήρηση
  • Καμία άμεση οπτική επαφή με σωφρονιστικούς υπαλλήλους
  • Μετακινήσεις αποκλειστικά από ειδικές ομάδες ασφαλείας και συγκεκριμένα από την ειδική και πάνοπλη ομάδα της Εξωτερικής Φρουράς.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι ακόμη και οι δικαστικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, δηλαδή τηλεδίκη.

Επίσης προτείνεται:

  • Κλειστά επισκεπτήρια, χωρίς φυσική επαφή
  • Προαυλισμό μίας ώρας ημερησίως, σε μεταβαλλόμενες ώρες
  • Πρόσβαση των αρχών ασφαλείας σε υλικό καμερών.

Η διάρκεια παραμονής σε αυτό το καθεστώς ορίζεται έως δύο χρόνια, με απόφαση δικαστικού συμβουλίου.

Υποστηρικτές της πρότασης εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα περιορίσει δραστικά τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων μέσα από τις φυλακές.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο πρότασης, ωστόσο έχει ήδη πυροδοτήσει έντονο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε και ίσως βάλει τέλος στις συνεχείς εφόδους στα κελιά Και στις εγκληματικές ενέργειες τόσο μέσα όσο και έξω από τις φυλακές.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:06ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: 913 εμπορικά πλοία παραμένουν αποκλεισμένα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αυτό το Mazda MX-5 έχει μεταμορφωθεί με επιτυχία σε… Aston Martin

07:49LIFESTYLE

Eurovision: Ο Akyllas αναχώρησε για Βιέννη - «Θα είναι ένα τρίλεπτο με χιούμορ και πολλή συγκίνηση»

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Υγεία της καρδιάς: Οι 5 καλύτερες συνήθειες για μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να ανακτήσει θαμμένα όπλα – Κόντρες και παιχνίδια δύναμης στην ιρανική ηγεσία

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Παρασκευή (1/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Μανιφέστο» Τσίπρα ανήμερα της Πρωτομαγιάς - Τι θα λέει το κείμενο θέσεων που δημοσιεύεται σήμερα

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ το πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καταγγέλλουν οι κάτοικοι

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Χωρίς μετρό και τραμ, τρένα, πλοία - Στάσεις εργασίας για λεωφορεία και τρόλεϊ

07:06ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τετραήμερη εργασία: «Λαϊκισμός χωρίς σχέδιο» λέει το Μαξίμου για την πρόταση Ανδρουλάκη

07:01ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτομαγιά: Απεργιακές συγκεντρώσεις σε Αθήνα και μεγάλες πόλεις - Πώς κινούνται τα ΜΜΜ

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

06:52LIFESTYLE

Ποιοι παρουσιαστές θα πιάσουν τον Μάη εκτός TV

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Και τώρα πρόκριση με τον κόσμο του

06:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τριήμερο Αγίου Πνεύματος 2026: Ποιοι δικαιούνται vouchers για οικονομικές αποδράσεις

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτομαγιά με πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Η Ουάσιγκτον μιλά για «τερματισμό» του πολέμου με το Ιράν, ενώ ο Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο χτύπημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:00ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στην Hλεία: Το πατίνι του 13χρονου «έπιανε» τα 60 χλμ - Νέες αποκαλύψεις για το δυστύχημα

23:34ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η νοσηλεύτρια που συγκίνησε την Ελλάδα ντύθηκε νύφη

07:30ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Αντί για Laser ... δίχτυα: Η απάντηση στα φονικά drones ήλθε από τα βάθη της θάλασσας

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Υγεία της καρδιάς: Οι 5 καλύτερες συνήθειες για μείωση της αρτηριακής πίεσης

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Και τώρα πρόκριση με τον κόσμο του

02:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Άλλη μία νίκη και μετά… This is OAKA»

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

07:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να ανακτήσει θαμμένα όπλα – Κόντρες και παιχνίδια δύναμης στην ιρανική ηγεσία

19:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες - Πότε αλλάζει το σκηνικό

21:10ΚΟΣΜΟΣ

«Γ@μ@@@ παιδόφιλε»: Συγκλονίζει βίντεο με 3 εφήβους να χτυπούν 49χρονο μέχρι θανάτου

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Πρωτομαγιά με πτώση της θερμοκρασίας, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

06:52LIFESTYLE

Ποιοι παρουσιαστές θα πιάσουν τον Μάη εκτός TV

12:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στην Ηλεία: Μυστήριο με νεκρή 48χρονη που βρέθηκε σε σπίτι άνδρα

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Η Αφρική κόβεται στα δύο - Πότε θα έχουμε μια νέα Ήπειρο

22:34ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Κυριακής

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση σε δείπνο παρουσία Τραμπ: Στη δημοσιότητα το βίντεο με τον ένοπλο Κόουλ Τόμας Άλεν

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Βαρύ το πένθος στη Μεσαρά για τη 12χρονη Αγλαΐα: Το απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο καταγγέλλουν οι κάτοικοι

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας η πρώτη πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης στον κόσμο που αναβαθμίζει Άμυνα και ασφάλεια ναυσιπλοΐας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ