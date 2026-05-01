Νέα «Φυλακή των Σκληρών»: Σκέψεις για νέα πτέρυγα 60 κρατουμένων στα Γρεβενά

Μια νέα πρόταση για τη διαχείριση των επικίνδυνων και σκληρών κρατουμένων όλης της χώρας συζητείται εδώ και λίγο καιρό.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταγράψει περιπτώσεις όπου κρατούμενοι δίνουν εντολές για εγκληματικές ενέργειες μέσα από την φυλακή, εμπλέκονται σε εκβιασμούς ενώ πρόσφατα είχαμε και εκτέλεση εντός των φυλακών. Η πρόταση που συζητείται επιχειρεί να βάλει τέλος σε αυτό το φαινόμενο, δημιουργώντας ένα καθεστώς αυστηρού ελέγχου.

Στον πυρήνα της πρότασης βρίσκεται η δημιουργία μιας ειδικής πτέρυγας στις φυλακές Γρεβενών χωρητικότητας περίπου 60 κρατουμένων όπου θα κρατούνται οι λεγόμενοι «σκληροί ποινικοί» και κυρίως αυτοί που προχωρούν σε εγκληματικές ενέργειες εντός της φυλακής.

Οι συνθήκες που περιγράφονται είναι ιδιαίτερα αυστηρές:

Πλήρως μεταλλικά κελιά (κρεβάτια, τουαλέτες, νιπτήρες),

24ωρη καταγραφή μέσω καμερών

Επικοινωνία μόνο με προκαθορισμένα πρόσωπα και υπό επιτήρηση

Καμία άμεση οπτική επαφή με σωφρονιστικούς υπαλλήλους

Μετακινήσεις αποκλειστικά από ειδικές ομάδες ασφαλείας και συγκεκριμένα από την ειδική και πάνοπλη ομάδα της Εξωτερικής Φρουράς.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι ακόμη και οι δικαστικές διαδικασίες θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως, δηλαδή τηλεδίκη.

Επίσης προτείνεται:

Κλειστά επισκεπτήρια, χωρίς φυσική επαφή

Προαυλισμό μίας ώρας ημερησίως, σε μεταβαλλόμενες ώρες

Πρόσβαση των αρχών ασφαλείας σε υλικό καμερών.

Η διάρκεια παραμονής σε αυτό το καθεστώς ορίζεται έως δύο χρόνια, με απόφαση δικαστικού συμβουλίου.

Υποστηρικτές της πρότασης εκτιμούν ότι ένα τέτοιο μοντέλο θα λειτουργήσει αποτρεπτικά και θα περιορίσει δραστικά τη δράση οργανωμένων κυκλωμάτων μέσα από τις φυλακές.

Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε επίπεδο πρότασης, ωστόσο έχει ήδη πυροδοτήσει έντονο διάλογο.

Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μια συζήτηση που μόλις ξεκίνησε και ίσως βάλει τέλος στις συνεχείς εφόδους στα κελιά Και στις εγκληματικές ενέργειες τόσο μέσα όσο και έξω από τις φυλακές.