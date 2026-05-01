Εύοσμος: Ακρωτηριάστηκε 5χρονο μέσα σε νηπιαγωγείο - Παρέμβαση εισαγγελέα

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε νηπιαγωγείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, όταν ένα παιδί 5 ετών ακρωτηριάστηκε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού με συμμαθητές του.

Το περιστατικό, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε χθες Πέμπτη, γύρω στις 11:30 το πρωί, στην είσοδο της σχολικής μονάδας. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένας μαθητής έκλεισε την πόρτα την ώρα που τα παιδιά έπαιζαν, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 5χρονου.

Το παιδί υπέστη ακρωτηριασμό στην πρώτη φάλαγγα του δείκτη και διακομίστηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί εισαγγελέας, ο οποίος ζήτησε τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.