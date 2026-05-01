Κρήτη: Αποβιβάστηκαν στο λιμάνι τα 175 ατόμα του «Στόλου της Ελευθερίας»

Σε λιμάνι της Κρήτης αποβιβάστηκαν οι ακτιβιστές του στόλου Global Sumud Flotilla έπειτα από την παρέμβαση ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/4), ανοιχτά της Κρήτης, Παρασκευή 1 Μαΐου 2026

Στο λιμάνι του Αθερινόλακκου της Κρήτης αποβιβάστηκαν οι 175 επιβαίνοντες του στολίσκου «Στόλου της Ελευθερίας», οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε λεωφορεία με τελικό προορισμό το Ηράκλειο.

Από το πρωί βρισκόταν σε εξέλιξη μία μεγάλη επιχείρηση για την απόβαση και την μεταφορά τους. Τα 175 άτομα θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Ηράκλειο και στη συνέχεια θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες επιστροφής τους στις χώρες προέλευσής τους.

Στην ευρείας κλίμακας επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις από όλη την Κρήτη, με τη συνδρομή του Λιμενικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και συναρμόδιων υπηρεσιών, υπό τον συνεχή συντονισμό των αρχών.

Τι είπε το υπουργείο Εξωτερικών

Η Ελλάδα, ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους, τονίζει σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, ενημερώνει πως οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση:

«Με αφορμή την ισραηλινή επιχείρηση σε σκάφη του Global Sumud Flotilla σε διεθνή ύδατα, ανοιχτά της Κρήτης, καλούμε σε αυτοσυγκράτηση και καθολικό σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου, περιλαμβανομένων του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Η Ελλάδα ως παράγων σταθερότητας στην περιοχή, με γνώμονα το διεθνές δίκαιο και για λόγους ανθρωπιστικούς, ζήτησε από το Ισραήλ να αποσύρει τα σκάφη του από την περιοχή και προσέφερε τις καλές της υπηρεσίες αναλαμβάνοντας να υποδεχθεί στο εδάφός της τους επιβαίνοντες και να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή τους στις χώρες τους.

Οι ελληνικές αρχές βρίσκονται σε συνεννόηση με τις αρχές του Ισραήλ σχετικά με το ζήτημα της ασφαλούς αποβίβασης στην Ελλάδα. Κλιμάκιο του Υπουργείου Εξωτερικών μεταβαίνει στο σημείο άφιξης για τον συντονισμό των ενεργειών όλων των συναρμόδιων ελληνικών αρχών και τη συνεργασία με τις ξένες προξενικές αρχές, οι οποίες ενημερώνονται προσηκόντως για τις δικές τους ενέργειες».

Η επιχείρηση χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ευρείας κλίμακας, με τις αρχές να διαχειρίζονται με προσοχή τη μετακίνηση και την προσωρινή φιλοξενία των επιβαινόντων, ενώ παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του τελικού σχεδιασμού για την επιστροφή τους.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα είχε σημειωθεί ρεσάλτο του Ισραήλ σε πλοία του στολίσκου Global Sumud Flotilla ανοιχτά της Κρήτης, σε θαλάσσια περιοχή εκτός ελληνικών χωρικών υδάτων, αλλά εντός της ελληνικής περιοχής ευθύνης έρευνας και διάσωσης (SAR).

Ισραήλ: «Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση»

Οι πολίτες που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου στο ισραηλινό πλοίο θα αποβιβαστούν τις επόμενες ώρες κοντά στις ακτές της Ελλάδας, ανέφερε σε ανακοίνωση την Πέμπτη το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι συμμετέχοντες που αποβιβάστηκαν από τα πλοία αποβιβάστηκαν σώοι και αβλαβείς. Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχτεί τους συμμετέχοντες στον στολίσκο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ:

«Μέχρι στιγμής, το Ισραήλ – μέσω των IDF – έχει καταφέρει να αποτρέψει επιτυχώς προσπάθειες παραβίασης του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, καθώς και την προσέγγιση πλοίων του λεγόμενου «προκλητικού στολίσκου», συμπεριλαμβανομένων και των χθεσινοβραδινών ενεργειών.

Όλοι οι συμμετέχοντες στον στολίσκο που απομακρύνθηκαν από τα πλοία μεταφέρθηκαν χωρίς να υποστούν τραυματισμούς.

Σε συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση, τα άτομα που μεταφέρθηκαν από τα πλοία του στολίσκου σε ισραηλινό σκάφος θα αποβιβαστούν σε ελληνική ακτή τις επόμενες ώρες.

Ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση για την προθυμία της να δεχθεί τους συμμετέχοντες του στολίσκου.

Καλούμε όσους δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε προκλήσεις, αλλά ενδιαφέρονται πραγματικά για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, να το πράξουν μέσω του BOP, το οποίο εξέδωσε επίσης σχετική ανακοίνωση σήμερα.

Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει την παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας».