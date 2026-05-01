Βρετανία: Ασκήθηκε δίωξη σε 45χρονο για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον Εβραίων

Snapshot Ένας 45χρονος Βρετανός, Έσα Σουλεϊμάν, κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και κατοχή αιχμηρού όπλου μετά από επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Εβραίων στο Γκόλντερς Γκριν.

Η Βρετανία αύξησε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό» λόγω της ανόδου της ισλαμιστικής και ακροδεξιάς απειλής.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δεσμεύτηκε για ενίσχυση της αστυνόμευσης στις εβραϊκές περιοχές και νέες νομοθεσίες κατά του αντισημιτισμού και εξτρεμισμού.

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση και άλλους εμπρησμούς κατά συναγωγών στο Λονδίνο.

Οι φιλοπαλαιστινιακές πορείες και η αυξανόμενη ένταση έχουν αυξήσει την ανησυχία και τον φόβο στην εβραϊκή κοινότητα της Βρετανίας.

Για απόπειρα ανθρωποκτονίας και κατοχή αιχμηρού όπλου σε δημόσιο χώρο για την επίθεση εναντίον δύο Eβραίων στη συνοικία Γκόλντερς Γκριν της Βρετανίας, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας αναφορικά με ένα άλλο περιστατικό που σημειώθηκε επίσης την Τετάρτη σε άλλο προάστιο του Λονδίνου κατηγορείται ένας 45χρονος άνδρας.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απαγγέλθηκαν κατηγορίες στον 45χρονο, Έσα Σουλεϊμάν.

Οι δύο τραυματίες της επίθεσης στο Γκόλντερς Γκριν, μια συνοικία όπου ζει μεγάλη κοινότητα εβραίων, είναι ο 34χρονος Σλόιμε Ραντ και ο 76χρονος Μόσε Σάιν. Και οι δύο διακομίστηκαν σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τον ραβίνο Λέβι Σαπίρο, ο Ραντ έχει ήδη πάρει εξιτήριο, ενώ ο Σάιν εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.

Ο Σουλεϊμάν, ένας Βρετανός πολίτης με καταγωγή από τη Σομαλία που έφτασε στη χώρα τη δεκαετία του 1990 όταν ήταν παιδί, συνελήφθη στο σημείο της επίθεσης. Σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, είχε παραπεμφθεί σε κυβερνητικό πρόγραμμα πρόληψης του εξτρεμισμού το 2022, αλλά η υπόθεσή του μπήκε στο αρχείο αργότερα το ίδιο έτος.

Στο μεταξύ χθες η Βρετανία αύξησε το επίπεδο τρομοκρατικής απειλής σε «σοβαρό» από «σημαντικό», την υψηλότερη βαθμίδα, που σημαίνει ότι μια τρομοκρατική επίθεση είναι πολύ πιθανό να σημειωθεί τους επόμενους έξι μήνες, με την κυβέρνηση να επικαλείται την άνοδο «της ισλαμιστικής και της ακροδεξιάς απειλής».

Η επίθεση Τετάρτης εντάσσεται σε μια σειρά από εμπρησμούς και απόπειρες εμπρησμών που είχαν στόχο από τα τέλη Μαρτίου συναγωγές σε αρκετές συνοικίες στο βορειοδυτικό τμήμα του Λονδίνου, όπου ζει μια σημαντική εβραϊκή κοινότητα. Από τα περιστατικά αυτά δεν έχουν υπάρξει τραυματίες, αλλά έχουν ενισχύσει την ανησυχία των εβραίων, κυρίως και μετά την επίθεση εναντίον συναγωγής του Μάντσεστερ τον Οκτώβριο η οποία κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

«Οι άνθρωποι φοβούνται»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει δεχθεί σφοδρή κριτική από ορισμένα μέλη της εβραϊκής κοινότητας για την αντίδραση της κυβέρνησης, υποσχέθηκε περισσότερη αστυνομία στις εβραϊκές περιοχές, καταστολή όσων διαδίδουν αντισημιτισμό και νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση κρατικών απειλών από χώρες όπως το Ιράν.

«Οι άνθρωποι φοβούνται, φοβούνται να δείξουν ποιοι είναι στην κοινότητά τους, φοβούνται να πάνε στη συναγωγή (…), φοβούνται να πάνε στο πανεπιστήμιο ως εβραίοι, να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο ως εβραίοι, να πουν στους συναδέλφους τους ότι είναι εβραίοι», επεσήμανε ο Στάρμερ σε τηλεοπτικό διάγγελμα.

Νωρίτερα ο Βρετανός πρωθυπουργός αποδοκιμάστηκε από ομάδα ανθρώπων, όταν επισκέφθηκε υπηρεσία ασθενοφόρων στο Γκόλντερς Γκριν.

Παράλληλα την Τετάρτη η κυβέρνηση ανακοίνωσε σειρά μέτρων για την προστασία της εβραϊκής κοινότητας, μεταξύ των οποίων η διάθεση επιπλέον 25 εκατομμυρίων λιρών (28 εκατομμύρια ευρώ) και περισσότερες αστυνομικές περιπολίες.

Στο χθεσινό του διάγγελμα ο Στάρμερ δεσμεύθηκε ότι η κυβέρνησή του θα κάνει «ό,τι είναι δυνατό για να εξαλείψουμε αυτό το μίσος». Μεταξύ των μέτρων στα οποία αναφέρθηκε είναι και ισχυρότερες εξουσίες για την αναστολή λειτουργίας φιλανθρωπικών ομάδων που προωθούν τον εξτρεμισμό και την καταστολή των «ιεροκηρύκων του μίσους».

Παράλληλα θα επισπευσθεί νομοθεσία που θα επιτρέπει τη δίωξη ατόμων που ενεργούν ως πληρεξούσιοι μιας κρατικά χρηματοδοτούμενης ομάδας, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως οι κατάσκοποι για ξένες υπηρεσίες πληροφοριών.

«Χρειαζόμαστε ισχυρότερες εξουσίες για να αντιμετωπίσουμε την κακόβουλη απειλή που θέτουν κράτη όπως το Ιράν, επειδή γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι θέλουν να βλάψουν τους Βρετανούς εβραίους», υπογράμμισε ο Στάρμερ.

Η φιλοϊρανική οργάνωση Χαρακάτ Ασάμπ αλ Γιάμιν αλ Ισλαμίγια (ΗΑΥΙ), η οποία έχει αναλάβει την ευθύνη για κάποιους εμπρησμούς στο Λονδίνο και αλλού στην Ευρώπη, ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι βρίσκεται πίσω από την επίθεση.

Οι φιλοπαλαιστινιακές πορείες, που πραγματοποιούνται συχνά μετά την έναρξη του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου 2023, έναυσμα για τον οποίο αποτέλεσε η πρωτοφανής επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έχουν επίσης τροφοδοτήσει την οργή της εβραϊκής κοινότητας.

«Αν στέκεστε δίπλα σε ανθρώπους που λένε “Παγκοσμιοποιήστε την Ιντιφάντα”, καλείτε σε τρομοκρατία εναντίον των εβραίων και όσοι χρησιμοποιούν αυτή τη φράση θα πρέπει να διωχθούν», σημείωσε ο Στάρμερ. «Είναι ρατσισμός, ακραίος ρατσισμός, και έχει αφήσει μια μειονοτική κοινότητα σε αυτή τη χώρα φοβισμένη, τρομοκρατημένη, να αναρωτιέται αν ανήκει κάπου», πρόσθεσε.

Μία εβδομάδα πριν τη διεξαγωγή τοπικών εκλογών, κρίσιμων για τον αντιδημοφιλή Στάρμερ, ο ηγέτης του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ, μιλώντας από το Γκόλντερς Γκριν, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είναι πολύ «χαλαρή» απέναντι στον αντισημιτισμό.

Διαβάστε επίσης