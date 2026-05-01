Αταμάν σε παίκτες: «Ένα πράγματα θα πω, μόνο μια νίκη, μία ακόμα» (vid)

Πανικός επικρατούσε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας επί της Βαλένθια, με τους “πράσινους” να κάνουν το 2-0 και να θέλουν μία ακόμα νίκη για να περάσουν στο Final-4.

Η ψυχολογία όλων στα ύψη με τον Εργκίν Αταμάν να είναι σε εκπληκτική κατάσταση και τον Τσέντι Όσμαν να μην κρύβει τον ενθουσιασμό του.

Ο Τούρκος τεχνικός μιλώντας προς τους παίκτες είπε:

«Ένα πράγμα θα σας πω. Μόνο μία νίκη θέλουμε. Μία ακόμα» και άπαντες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς.