Σκοπευτήριο Καισαριανής: Άφησαν κόκκινα γαρύφαλλα και τις φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων

Λουλούδια και στεφάνια για τους εκτελεσθέντες άφησαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής πολιτικοί αλλά και απλοί πολίτες ανήμερα της Πρωτομαγιάς.

Στο μνημείο των εκτελεσθέντων τοποθετήθηκαν κόκκινα γαρύφαλλα και οι φωτογραφίες των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις την Πρωτομαγιά του 1944, οι οποίες πωλήθηκαν από Βέλγο συλλέκτη και είναι στην κατοχή του ελληνικού Δημοσίου.

Στο Σκοπευτήριο βρέθηκαν από νωρίς το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης που κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο, ενώ ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος άφησε ένα κόκκινο λουλούδι στον τοίχο των εκτελέσεων.

Παρούσα και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου για την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο.

