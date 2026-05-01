Πρωτομαγιά: Χωρίς μετρό και τραμ, τρένα, πλοία - Στάσεις εργασίας για λεωφορεία και τρόλεϊ

Με απεργίες και στάσεις εργασίας συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις για την Πρωτομαγιά οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και οι ναυτικοί.

Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι σε Μετρό, ΗΣΑΠ και Τραμ έχουν κηρύξει για σήμερα 24ωρη απεργία από την έναρξη της κυκλοφορίας έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Ακινητοποιημένα θα είναι και τα τρένα σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων και των προαστιακών γραμμών.

Οι εργαζόμενοι στα λεωφορεία και τα τρόλεϊ, θα συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις με στάση εργασίας. Έτσι, λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινούνται από τις 9 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Κανονικά αναμένεται να κυκλοφορήσουν τα λεωφορεία στις περιαστικές γραμμές που έχει αναλάβει η Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής.

Απεργία ΠΝΟ: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια καθώς η ΠΝΟ έχει εξαγγείλει 24ωρη απεργία. ΠΝΟ ανακοίνωσε πως διεκδικεί ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, υπογραφή και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, καθώς και διασφάλιση και διεύρυνση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.

