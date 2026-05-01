Το μυστήριο με ελληνικό νόμισμα από την αρχαία Τροία που βρέθηκε στο Βερολίνο

Ένας 13χρονος μαθητής ανακάλυψε ένα αρχαίο νόμισμα σε ένα χωράφι στα περίχωρα του Βερολίνου, το οποίο οι ερευνητές αναγνώρισαν ως σπάνιο αρχαιολογικό εύρημα από την αρχαία Ελλάδα. Ωστόσο κανείς δεν ξέρει πώς βρέθηκε εκεί.

Το νόμισμα βρέθηκε σε ένα χωράφι που ήταν δημοφιλής αρχαιολογικός χώρος μεταξύ της δεκαετίας του 1950 και του 1970, σύμφωνα με το περιοδικό Smithsonian Magazine.

Ο μαθητής έγινε ο πρώτος που βρήκε αρχαίο ελληνικό αντικείμενο στην πρωτεύουσα της Γερμανίας. Ο έφηβος έβαλε το νόμισμα στην τσέπη του και, τον Νοέμβριο του 2025, το έδειξε – χωρίς να γνωρίζει την αξία του- στους ερευνητές ενός τοπικού αρχαιολογικού εργαστηρίου.

Ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύτηκαν να αναγνωρίσουν το νόμισμα. «Κανείς δεν ήξερε ακριβώς τι ήταν, επειδή ήταν τόσο μικρό. Ήταν όμως σαφές ότι επρόκειτο για κάτι παλιό», δήλωσε στο περιοδικό ο Γιενς Χένκερ, αρχαιολόγος της Αρχής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Βερολίνου.

Ένας επαγγελματίας συλλέκτης νομισμάτων, από το εργαστήριο το αναγνώρισε αργότερα ως τρωικό νόμισμα που είχε κοπεί την περίοδο μεταξύ του 281 και του 261 π.Χ.

Η ξεθωριασμένη προτομή που είναι χαραγμένη πάνω του απεικονίζει την Αθηνά, την ελληνική θεά του πολέμου και της σοφίας, που φοράει κορινθιακό κράνος. Στην πίσω πλευρά απεικονίζεται η ίδια θεά με κάλυμμα στο κεφάλι, οπλισμένη με ένα δόρυ στο ένα χέρι και έναν αργαλειό στο άλλο.

Το αρχαίο ελληνικό νόμισμα που εντοπίστηκε σε περιοχή του Βερολίνου PETRI Berlin / Christof Hannemann

Το μυστήριο με το «ταξίδι» του νομίσματος στη Γερμανία

Οι ειδικοί αρχικά υποψιάστηκαν ότι ένας γνωστός συλλέκτης στο Βερολίνο μπορεί να είχε χάσει το νόμισμα, πριν μάθουν για το χωράφι όπου το βρήκε ο νεαρός.

Ο Χένκερ υπέθεσε ότι οι γερμανόφωνοι νομάδες που ζούσαν στην περιοχή του σημερινού Βερολίνου πιθανότατα χρησιμοποιούσαν το πολύτιμο μέταλλο του νομίσματος των 12 χιλιοστών για την κατασκευή ειδών πρώτης ανάγκης.

Τα νομίσματα που δεν λιώθηκαν συνήθως αφήνονταν σε νεκροταφεία «ως ένα είδος ταφικού δώρου», δήλωσε ο Χένκερ στη Deutsche Welle. «Φαίνεται να πρόκειται για ένα αναμνηστικό που χρησιμοποιούνταν για να θυμάται κανείς κάτι, ίσως ακόμη και μια εμπειρία της ζωής του», είπε.

Κανείς, όμως, δεν μπόρεσε να προσδιορίσει πώς το νόμισμα ταξίδεψε από την αρχαία Τροία στο Βερολίνο. Όταν η αρχαία Ελλάδα βρισκόταν σε ακμή, η βόρεια και η κεντρική Ευρώπη ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεξερεύνητες.

Ο Πυθέας, ο πρώτος γνωστός Έλληνας που ταξίδεψε πέρα από τον «γνωστό κόσμο» της αυτοκρατορίας εκείνη την περίοδο, κατέγραψε την ανακάλυψή του για κοινότητες σε άλλες περιοχές. Ωστόσο οι αναφορές του αγνοήθηκαν επειδή τα ευρήματά του δεν ταίριαζαν με την αντίληψη της πλειοψηφίας για τους ξένους «βαρβάρους».

«Είπαν ότι ‘’αυτός το παραποιεί. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κάτι τέτοιο’», δήλωσε ο Χένκερ.

Ο Χένκερ υπέθεσε ότι το νόμισμα άλλαξε χέρια μέσω εμπορικών συναλλαγών ή δωροδοκιών με σκοπό την στρατολόγηση γερμανόφωνων λαών ως στρατιωτών, αλλά δυσκολεύτηκε να διατυπώσει μια υπόθεση εργασίας σε πιο στέρεες βάσεις.