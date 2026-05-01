Επιθέσεις και βανδαλισμοί σε βάρος δύο πανεπιστημιακών σε ΑΠΘ και ΕΚΠΑ

Προβληματισμό προκαλούν τα περιστατικά επιθέσεων και βανδαλισμών με στόχο πανεπιστημιακούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στο στόχαστρο βρέθηκε ο αντιπρύτανης Ιάκωβος Μιχαηλίδης που προπηλακίστηκα από ομάδα φοιτητών. Στην Αθήνα βανδαλίστηκε η είσοδος της πολυκατοικίας της καθηγήτριας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου.

Η επίθεση στον Ιάκωβο Μιχαηλίδη σημειώθηκε εντός του κτιρίου Διοίκησης του ΑΠΘ από ομάδα φοιτητών. Αφορμή για την ένταση στάθηκε η αντίδραση στον νέο Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, ο οποίος εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Σύγκλητο.

Εξαιτίας της επιθετικότητας που εκδηλώθηκε, ο αντιπρύτανης αισθάνθηκε αδιαθεσία και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου διαπιστώθηκε πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή.

«Η σημερινή επίθεση κατά του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας, Δια Βίου Μάθησης και Φοιτητικής Μέριμνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, εντός του κτιρίου Διοίκησης, συνιστά μια απαράδεκτη και βαθιά αντιδημοκρατική ενέργεια που στρέφεται ευθέως κατά της εύρυθμης λειτουργίας του Πανεπιστημίου», ανέφερε σε ανακοίνωση η διοίκηση του ΑΠΘ.

«Ο προπηλακισμός από ομάδα φοιτητών και φοιτητριών, υποστηριζόμενης και από μέλη ΔΕΠ, με στόχο την ακύρωση συλλογικής ομόφωνης απόφασης της Συγκλήτου σχετικά με τον Κανονισμό των Φοιτητικών Εστιών, παραβιάζει κάθε έννοια θεσμικής τάξης και δημοκρατικής διαδικασίας. Οι αποφάσεις της Συγκλήτου είναι αποτέλεσμα νόμιμων, συλλογικών και διαφανών διαδικασιών και δεν υπόκεινται σε εκβιασμούς ή πιέσεις», σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

«Εξαιτίας της έντασης και της επιθετικότητας, ο Αντιπρύτανης αναγκάστηκε να διακόψει προγραμματισμένη συνάντηση με διεθνή αντιπροσωπεία από Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και μεταφέρθηκε επειγόντως στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του είναι καλή», τονίζει η διοίκηση.

«Τέτοια φαινόμενα δεν έχουν καμία θέση στο δημόσιο Πανεπιστήμιο. Εκφράζουν μια ισχνή μειοψηφία που επιχειρεί να επιβάλει τη βούλησή της με μέσα εκφοβισμού, προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, θέτοντας σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή και υπονομεύοντας την ακαδημαϊκή ελευθερία και τη θεσμική λειτουργία», αναφέρει.

«Οι Πρυτανικές Αρχές δηλώνουν με σαφήνεια ότι θα προβούν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία των φοιτητών, των φοιτητριών και του προσωπικού του Ιδρύματος, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του. Η ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές είναι μηδενική. Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο οφείλει και θα παραμείνει ένας χώρος γνώσης, ασφάλειας και σεβασμού των θεσμών. Όχι πεδίο άσκησης βίας και αυθαίρετης επιβολής», καταλήγει η διοίκηση του ΑΠΘ.

Βανδαλισμοί στην πολυκατοικία της Β. Νικολαΐδου – Κυριανίδου

Στην Αθήνα, μέλη του Ρουβίκωνα πραγματοποίησαν παρέμβαση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η καθηγήτρια φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, Βάνα Νικολαΐδου – Κυριανίδου και έγραψαν συνθήματα στην είσοδο.

Η καθηγήτρια έχει στοχοποιηθεί και στο παρελθόν. Τον Ιανουάριο του 2025 άγνωστοι βανδάλισαν το γραφείο της με συνθήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2024 στοχοποιήθηκε από αντιεξουσιαστές για τη θέση της υπέρ της διαγραφής των «αιώνιων» φοιτητών, ενώ τον Μάρτιο του 2023 φοιτητικές ομάδες είχαν περικυκλώσει το γραφείο της και διέκοψαν το μάθημά της.

Η ίδια έχει καταγγείλει πως βρίσκεται στο στόχαστρο λόγω της πρωτοβουλίας της για την αφαίρεση του τίτλου του επίτιμου διδάκτορα του ΕΚΠΑ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν.