Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό

Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση ενήλικης Μαρία Μπεσίμογλου, 34 ετών.

Η 34χρονη εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης, το πρωί της περασμένης Τρίτης 4 Νοεμβρίου, όταν έφυγε για να πάει στο φούρνο της γειτονιάς της και δεν επέστρεψε.

Έχει καστανά μαλλιά με ξανθές ανταύγειες μέχρι τους ώμους, καστανά μάτια, ύψος 1,50μ και είναι εύσωμη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο κολάν, λευκή μπλούζα με τιράντες και κόκκινες ρίγες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Η υπηρεσία Silver Alert, ειδοποιήθηκε από τους οικείους της χθες το βράδυ και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής, η ζωή της, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.

