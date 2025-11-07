Νέα Σμύρνη: 20χρονος επιχείρησε να αρπάξει τσάντα και συνελήφθη
Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και κλοπή μοτοσικλέτας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης
Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 20χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα 59χρονης πεζής. Ο δράστης, που επέβαινε σε κλεμμένο δίκυκλο, πέταξε τη γυναίκα στο οδόστρωμα και τη σύρθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια.
Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 5-11-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις στην περιοχή. Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της απόπειρας ληστείας και της κλοπής του δίκυκλου, το οποίο είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την περιοχή του Νέου Κόσμου και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.
