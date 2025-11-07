Νέα Σμύρνη: 20χρονος επιχείρησε να αρπάξει τσάντα και συνελήφθη

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και κλοπή μοτοσικλέτας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης

Νέα Σμύρνη: 20χρονος επιχείρησε να αρπάξει τσάντα και συνελήφθη
Συνελήφθη στη Νέα Σμύρνη 20χρονος, ο οποίος προσπάθησε να αρπάξει την τσάντα 59χρονης πεζής. Ο δράστης, που επέβαινε σε κλεμμένο δίκυκλο, πέταξε τη γυναίκα στο οδόστρωμα και τη σύρθηκε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι, στα χέρια και στα πόδια.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μεσημβρινές ώρες της 5-11-2025 από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από αναζητήσεις στην περιοχή. Ο κατηγορούμενος ταυτοποιήθηκε ως δράστης της απόπειρας ληστείας και της κλοπής του δίκυκλου, το οποίο είχε αφαιρέσει λίγο νωρίτερα από την περιοχή του Νέου Κόσμου και αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο 20χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ληστείας και κλοπή μοτοσικλέτας από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Σμύρνης.

