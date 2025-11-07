Βέροια: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα για έναν νεαρό ζευγάρι στον Αλιάκμονα.

Όλα έγιναν στο φράγμα του ποταμού σε ένα μέρος ερημικό και ειδυλλιακό, ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να απομονωθούν για λίγο, αλλά και για όσους θέλουν να στήσουν καρτέρι.

Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν τους πλησίασε ο ληστής χωρίς να τον αντιληφθούν.

Ο ληστής πυροβόλησε το παράθυρο του οχήματος που βρίσκονταν το νεαρό ζευγάρι, το οποίο ωστόσο καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο ληστής που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ζήτησε λεφτά και κοσμήματα. Ωστόσο δεν έμεινε ευχαριστημένος από λεία του και ζήτησε από τον νεαρό -αφού είδε τις κάρτες που είχε στην κατοχή του- να πάνε να κάνει ανάληψη.

Ο νεαρός τον ακολούθησε ωστόσο όταν μπήκε στο αυτοκίνητου του ληστή αντέδρασε και ξέσπασε καυγάς με αποτέλεσμα το όπλο που είχε ο ληστής να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει στον ώμο τον επίδοξο ληστή.

Ο νεαρός περιέθαλψε τον ληστή έως ότου σπεύσουν στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία που τον παρέλαβαν και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

«Ο γιος μου άρπαξε το όπλο του ληστή δεν είχε πιάσει ξανά όπλο στη ζώη του»

Ο πατέρας του 21χρονου Φίλιππου, Θωμάς Μαυρόπουλος μιλώντας στο Mega περιέγραψε πώς συνέβη το περιστατικό.

«Είναι άγνωστο πρόσωπο, δεν τον γνωρίζουν τα παιδιά. Όπως είπαν οι Αρχές, έχει καταγωγή από την Ημαθία, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ζήτησε από τον γιο μου να τον ακολουθήσει να πάνε να κάνουν ανάληψη στο ΑΤΜ», είπε αρχικά ο πατέρας του 21χρονου, περιγράφοντας στη συνέχεια με λεπτομέρειες τι συνέβη.

«Τα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Τους πλησίασε ένα μαύρο όχημα από το οποίο κατέβηκε ένας κύριος και κατευθείαν πυροβόλησε εξ επαφής το παράθυρο του οδηγού. Τα παιδιά καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα και ήταν πανικοβλημένα», περιέγραψε στη συνέχεια.

«Ο ληστής είδε τις κάρτες και του είπε (σ.σ. στον 21χρονο) να πάνε να κάνουν ανάληψη. Πανικοβλημένο το παιδί τον ακολούθησε. Ο ληστής κάθισε στην θέση του οδηγού και εκείνος στη θέση του συνοδηγού. Είδες το όπλο και το τράβηξε για να πάρει και είπε στον ληστή ότι θα καλέσει την αστυνομία. Ξέσπασε καυγάς πάνω στον οποίο το όπλο εκπυρσοκρότησε με τα σκάγια να τραυματίζουν τον ληστή στον ώμο. Ο ληστής τότε βγήκε από το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να κυνηγά το παιδί», σημείωσε ο κ. Θωμόπουλος αναφορικά με τον καυγά που είχε ο 21χρονος με τον ληστή.

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο πατέρας του 21χρονου, ακολούθησε και δεύτερη συμπλοκή κατά την οποία ο νεαρός χτύπησε με το κοντάκι του όπλου τον ληστή ο οποίος ζαλίστηκε και λιποθύμησε.

Ο νεαρός στη συνέχεια πέταξε το όπλο μακριά, έμεινε κοντά στον ληστή και επειδή «έχει μάθε να σώζει ζωές» τον περιέθαλψε, κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία και έμεινε δίπλα έως ότου σπεύσουν στο σημείο οι Αρχές και τον αναλάβουν.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσει του πατέρα του 21χρονου:

Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα

Στο μεταξύ, σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για το αιματηρό επεισόδιο. Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επιπλέον για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

