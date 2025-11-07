Βέροια: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα

Πώς περιέγραψε ο πατέρας του 21χρονου την αιματηρή απόπειρα ληστείας στο φράγμα του Αλιάκμονα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Βέροια: Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στο φράγμα του Αλιάκμονα
veriotis.gr
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε θρίλερ εξελίχθηκε μία ρομαντική βόλτα για έναν νεαρό ζευγάρι στον Αλιάκμονα.

Όλα έγιναν στο φράγμα του ποταμού σε ένα μέρος ερημικό και ειδυλλιακό, ιδανικό για ανθρώπους που θέλουν να απομονωθούν για λίγο, αλλά και για όσους θέλουν να στήσουν καρτέρι.

Το ζευγάρι βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο όταν τους πλησίασε ο ληστής χωρίς να τον αντιληφθούν.

Ο ληστής πυροβόλησε το παράθυρο του οχήματος που βρίσκονταν το νεαρό ζευγάρι, το οποίο ωστόσο καθόταν στο πίσω κάθισμα. Ο ληστής που είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ζήτησε λεφτά και κοσμήματα. Ωστόσο δεν έμεινε ευχαριστημένος από λεία του και ζήτησε από τον νεαρό -αφού είδε τις κάρτες που είχε στην κατοχή του- να πάνε να κάνει ανάληψη.

Ο νεαρός τον ακολούθησε ωστόσο όταν μπήκε στο αυτοκίνητου του ληστή αντέδρασε και ξέσπασε καυγάς με αποτέλεσμα το όπλο που είχε ο ληστής να εκπυρσοκροτήσει και να τραυματίσει στον ώμο τον επίδοξο ληστή.

Ο νεαρός περιέθαλψε τον ληστή έως ότου σπεύσουν στο σημείο ΕΚΑΒ και Αστυνομία που τον παρέλαβαν και τον οδήγησαν στο νοσοκομείο.

«Ο γιος μου άρπαξε το όπλο του ληστή δεν είχε πιάσει ξανά όπλο στη ζώη του»

Ο πατέρας του 21χρονου Φίλιππου, Θωμάς Μαυρόπουλος μιλώντας στο Mega περιέγραψε πώς συνέβη το περιστατικό.

«Είναι άγνωστο πρόσωπο, δεν τον γνωρίζουν τα παιδιά. Όπως είπαν οι Αρχές, έχει καταγωγή από την Ημαθία, αλλά μένει στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά πανικοβλήθηκαν. Ζήτησε από τον γιο μου να τον ακολουθήσει να πάνε να κάνουν ανάληψη στο ΑΤΜ», είπε αρχικά ο πατέρας του 21χρονου, περιγράφοντας στη συνέχεια με λεπτομέρειες τι συνέβη.

«Τα παιδιά βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα. Τους πλησίασε ένα μαύρο όχημα από το οποίο κατέβηκε ένας κύριος και κατευθείαν πυροβόλησε εξ επαφής το παράθυρο του οδηγού. Τα παιδιά καθόντουσαν στο πίσω κάθισμα και ήταν πανικοβλημένα», περιέγραψε στη συνέχεια.

veroia4.jpg

«Ο ληστής είδε τις κάρτες και του είπε (σ.σ. στον 21χρονο) να πάνε να κάνουν ανάληψη. Πανικοβλημένο το παιδί τον ακολούθησε. Ο ληστής κάθισε στην θέση του οδηγού και εκείνος στη θέση του συνοδηγού. Είδες το όπλο και το τράβηξε για να πάρει και είπε στον ληστή ότι θα καλέσει την αστυνομία. Ξέσπασε καυγάς πάνω στον οποίο το όπλο εκπυρσοκρότησε με τα σκάγια να τραυματίζουν τον ληστή στον ώμο. Ο ληστής τότε βγήκε από το αυτοκίνητο και ξεκίνησε να κυνηγά το παιδί», σημείωσε ο κ. Θωμόπουλος αναφορικά με τον καυγά που είχε ο 21χρονος με τον ληστή.

veroia2.jpg

Όπως σημείωσε στη συνέχεια ο πατέρας του 21χρονου, ακολούθησε και δεύτερη συμπλοκή κατά την οποία ο νεαρός χτύπησε με το κοντάκι του όπλου τον ληστή ο οποίος ζαλίστηκε και λιποθύμησε.

Ο νεαρός στη συνέχεια πέταξε το όπλο μακριά, έμεινε κοντά στον ληστή και επειδή «έχει μάθε να σώζει ζωές» τον περιέθαλψε, κάλεσε το ΕΚΑΒ και την Αστυνομία και έμεινε δίπλα έως ότου σπεύσουν στο σημείο οι Αρχές και τον αναλάβουν.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσει του πατέρα του 21χρονου:

Δίωξη στα δύο εμπλεκόμενα πρόσωπα

Στο μεταξύ, σε βάρος των δύο εμπλεκομένων ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για το αιματηρό επεισόδιο. Τόσο ο 45χρονος όσο και ο 21χρονος θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις στον ανακριτή Βέροιας κατηγορούμενοι για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράνομη οπλοχρησία. Επιπλέον, ο 45χρονος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο της Βέροιας, διώκεται επιπλέον για ληστεία και παράνομη οπλοφορία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θρίλερ στη Βοιωτία: Άνδρας βρέθηκε απανθρακωμένος και δεμένος με χειροπέδες σε κλεμμένο ΙΧ

19:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βορίδης για επίθεση σε βάρος του στην Κρήτη: «Η πολιτική τοξικότητα έχει συνέπειες»

19:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τζόκοβιτς: «Ανυπομονώ για τον τελικό σε ένα από τα πιο όμορφα γήπεδα του κόσμου - Ελλάδα σε αγαπώ»

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

19:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Τράβηγμα ο Σφιντέρσκι, ίωση ο Γερεμέγεφ και πρόβλημα στην επίθεση

19:09LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: «Μετά την Αλίκη τα πράγματα ξέφυγαν, έπρεπε να βρω τις ισορροπίες μου»

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

18:58SCENARIO

Η Κρήτη του Βενιζέλου και του Καζαντζάκη δεν μπορεί να έχει σχέση με μαφίες

18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:37LIFESTYLE

Blake Lively: Της στοίχισε 161 εκατ. δολάρια η εκστρατεία δυσφήμησης μετά το «It Ends With Us»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τι συμβαίνει με τον Λαβρόφ; Έχασε ή όχι την «εύνοια» του Πούτιν ο βετεράνος διπλωμάτης

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Μεσσήνιοι της Νέας Υόρκης γιορτάζουν 90 χρόνια ιστορίας: «Μας ενώνει το ίδιο χώμα και η ίδια καρδιά», λένε στο Newsbomb

18:33ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Βιοποικιλότητα»: Η νέα έκθεση - αφύπνιση για το περιβάλλον από το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

18:31ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Επίδειξη δύναμης από τον Τζόκοβιτς και πρόκριση στον τελικό!

18:25ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δικαίωση ΟΦΗ στο CAS – Παίρνει πίσω τους βαθμούς

18:16LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η Χριστίνα παίρνει το φόνο του Βλάση πάνω της

18:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship ATP 250: Μητσοτάκης και Αταμάν στο Telekom Center Athens για τον Τζόκοβιτς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:46ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 21χρονου που πάλεψε με τον ληστή στη Βέροια: «Πυροβόλησε εξ επαφής, τα παιδιά παρακαλούσαν να μη τα σκοτώσει»

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς: Παραιτήθηκε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας - «Κλείνει για εμένα ένας μεγάλος κύκλος»

19:11ΚΟΣΜΟΣ

Με «ομπρέλα» Λευκού Οίκου η συνάντηση Πάπα - Οικουμενικού Πατριάρχη στην Τουρκία για τα 1700 χρόνια από τη Σύνοδο της Νίκαιας

17:25ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκαν 1.000 πτήσεις σε 40 αμερικανικά αεροδρόμια λόγω shutdown

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

13:57ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Οδηγός με McLaren «έσπασε τα κοντέρ» - Τον σταμάτησε η Τροχαία και αστυνομικός του είπε «πάτα το»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

19:47ΚΑΙΡΟΣ

Ο καιρός μέχρι το τέλος Νοεμβρίου - Πότε και πού έρχονται ανατροπές

08:34WHAT THE FACT

Η βρετανική μέθοδος για να στεγνώνουν τα ρούχα όταν βρέχει

19:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Αϊβάζογλου για NBA Europe: «Ξεκινάμε Οκτώβριο του 2027 με 16 ομάδες» - Η αποκάλυψη για τις 12 μόνιμες

12:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονο χειμώνα φέρνει ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» στην Ελλάδα - Τι δείχνει το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα

18:59ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Γνωστός τενόρος καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό σε βάρος του 14χρονου γιου του

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ο 48χρονος ζητούσε «κρεμάλες» σε αναρτήσεις του στο Facebook - Απολογείται την Δευτέρα

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τι ήταν η φωτεινή βολίδα που «έσκισε» χθες τον αττικό ουρανό - Εξηγεί ο Θοδωρής Κολυδάς

08:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Δεκεμβρίου 2025: Πότε πληρώνονται

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Πέντε «φίλοι» την κρατούσαν αλυσοδεμένη στην αυλή και την πυροβολούσαν - Λεπτομέρειες της φρίκης στο Τέξας

16:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Έρχονται μπόρες και καταιγίδες: Πού θα βρέξει περισσότερο, η πρόγνωση Κολυδά

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με την εξαφάνιση 34χρονης από το Κορδελιό – Έφυγε για να πάει στο φούρνο και δεν επέστρεψε

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Καλούνται να καταθέσουν «Φραπές», Σεμερτζίδου (η «Πόπη με την πόρσε»), «Χασάπης» - Σε γραμμή το «όλα στο φως»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ