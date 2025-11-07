Βουβός πόνος στην κηδεία του Μάριου – Συγγενείς και φίλοι τον αποχαιρέτισαν ντυμένοι στα λευκά

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης τελέστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (7/11), η εξόδιος ακολουθία του 20χρονου Μάριου Ρουμπή, που έπεσε θύμα άγριας οπαδικής επίθεσης το βράδυ της περασμένης Δευτέρας (3/11) στη Χαλκίδα, αφήνοντας την τελευταία του πνοή, ύστερα από μαχαιριές που δέχθηκε από νεαρούς.

Πλήθος κόσμου από το μεσημέρι συνέρρεε στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία του νεαρού.

Η σορός του αδικοχαμένου 20χρονου τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα με φίλους, συγγενείς αλλά και συμπολίτες να σχηματίζουν ουρές για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Κατόπιν επιθυμίας της οικογένειας, όσοι παρευρέθηκαν φορούσαν λευκά ρούχα, θέλοντας να τιμήσουν τον Μάριο με σύμβολα αγνότητας και φωτός, αποδίδοντας φόρο τιμής στην καθαρότητα και την καλοσύνη του νεαρού, που έφυγε τόσο νωρίς και άδικα. Το λευκό κυριάρχησε παντού – στα ρούχα, στα λουλούδια, στις καρδιές των ανθρώπων που αποχαιρέτισαν έναν νέο γεμάτο ζωή και όνειρα.

Με πληροφορίες από eviathema.gr

