Χαλκίδα: Bίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών

Βίντεο ντοκουμέντο από την φονική συμπλοκή οπαδών στη Χαλκίδα, όπου έχασε τη ζωή του ο 23χρονος Μάριος Ρούμπης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο ντοκουμέντο του eviathema, καταγράφεται η στιγμή, όπου οι εμπλεκόμενοι βγαίνουν από τα οχήματά τους και αμέσως μετά πίσω από σταθμευμένα βαν ακολουθεί η αιματηρή συμπλοκή με τον 23χρονο οπαδό της ΑΕΚ να δέχεται τουλάχιστον 7 μαχαιριές σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Οι Αρχές έχουν ήδη συλλάβει οκτώ άτομα, τα οποία αναμένεται να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή. Οι πρώτοι κατηγορούμενοι απολογούνται σήμερα Παρασκευή, ενώ οι υπόλοιποι οπαδοί θα οδηγηθούν ενώπιον των Αρχών αύριο.

Η συμπλοκή των νεαρών συνέβη το βράδυ της Δευτέρας, όταν οκτώ άτομα, τέσσερα από κάθε «πλευρά», που επέβαιναν σε δύο αυτοκίνητα, έδωσαν «ραντεβού» στην περιοχή της Χαλκίδας. Πηγές από την αστυνομία χαρακτηρίζουν το περιστατικό ως «ξεκάθαρο ραντεβού θανάτου».

Μεταξύ των συλληφθέντων είναι και ένας άντρας που έχει εμπλοκή και στη δολοφονία του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη, κατά τα οπαδικά επεισόδια έξω από το γήπεδο του Ρέντη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Σήμερα το μεσημέρι, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τον 20χρονο Μάριο Ρούμπη στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Χαλκίδα, με συγκινητική έκκληση της οικογένειας να φορούν όλοι λευκά ρούχα, ως ύστατο φόρο τιμής.

