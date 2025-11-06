H AEK τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου: Ενός λεπτού σιγή κι ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα

Ο ελληνικός αθλητισμός θρηνεί ακόμα ένα θύμα της τυφλής οπαδικής βίας.

Ο 23χρονος Μάριος Ρουμπής έχασε τη ζωή του, έπειτα από μαχαιριές που δέχθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03/11).

Η Ερασιτεχνική κι η ΚΑΕ ΑΕΚ κατέθεσαν σχετικά αιτήματα, ώστε τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού της ομάδας σε όλα τα ματς της πρώτης και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ για την GBL.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό την Κυριακή στο βόλεϊ γυναικών και την Δευτέρα στο χάντμπολ ανδρών, θα κατατεθούν ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα, μπροστά από την κερκίδα που «ο Μάριος κατέθετε τη φωνή του, το πάθος του και την αγάπη του για την ΑΕΚ».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC ενημερώνει, ότι υπέβαλε αίτημα προς τον ΕΣΑΚΕ για την τήρηση ενός λεπτού σιγής πριν από την αναμέτρηση με ΠΑΟΚ εις μνήμην του δολοφονηθέντος οπαδού μας, Μάριου Ρουμπή. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή (09/11) και ώρα 13:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL».

Η ανακοίνωση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ τιμάει τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου Ρουμπή. Η ΑΕΚ έχει ζητήσει να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του, σε όλους τους αγώνες όλων των ομάδων μας, εντός και εκτός έδρας. Επίσης, στους εντός έδρας αγώνες μας, την Κυριακή στο βόλεϊ γυναικών και την Δευτέρα στο χάντμπολ ανδρών, θα κατατεθούν ανθοδέσμες με 21 κίτρινα τριαντάφυλλα, μπροστά από την κερκίδα που ο Μάριος κατέθετε τη φωνή του, το πάθος του και την αγάπη του για την ΑΕΚ».